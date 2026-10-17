Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε ευρωπαϊκή διπλωματική συνοδεία

Ενταση ακόμη μια φορά στη Δυτική Όχθη

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε ευρωπαϊκή διπλωματική συνοδεία
ΚΟΣΜΟΣ
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Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σήμερα σε μια συνοδεία Ευρωπαίων διπλωματών που πραγματοποιούσαν επίσκεψη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ξυλοκοπώντας έναν Γάλλο δήμαρχο, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας μάρτυρας και δύο διπλωματικές πηγές.

Σε βίντεο που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Μπερνάρ Μποντό, ο κομμουνιστής δήμαρχος της πόλης Ουλνουά-Εμερί, φαίνεται σωριασμένος στο έδαφος μπροστά σε ένα αυτοκίνητο . Τα τραύματά του δεν είναι απειλητικά για τη ζωή του, τόνισε ένας διπλωμάτης.

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