Πούτιν: Τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες Φινλανδίας και Νορβηγίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Snapshot Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, Αλεξάντερ Στουμπ και Γιόνας Γκαρ Στόρε, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας επιβεβαίωσαν τη σταθερή υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και τόνισαν την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος μέσω διαπραγματεύσεων.

Η τηλεφωνική επικοινωνία ακολούθησε τη συνάντηση των τριών ηγετών στο Όσλο και προετοιμάζει περαιτέρω συζητήσεις στις επερχόμενες συναντήσεις στο Άμπου Ντάμπι.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν ως εκπρόσωποι των χωρών τους και όχι εκ μέρους της Ευρώπης συνολικά.

Το Κρεμλίνο δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις πληροφορίες για συζητήσεις σχετικά με ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, με τους ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, Αλεξάντερ Στουμπ και Γιόνας Γκαρ Στόρε.

Σύμφωνα με το γραφείο του Προέδρου της Φινλανδίας, η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν συνέχεια της συνάντησης των τριών ηγετών στο Όσλο, στις 20 Οκτωβρίου και αφορούσε στον πόλεμο με την Ουκρανία.

«Ο Stubb και ο [Jonas Gahr Stoere] ξεκίνησαν την κλήση για να συζητήσουν τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώπη», ανέφερε το γραφείο σε δήλωση.

Πρόσθεσε ότι οι Στουμπ και Στόρε τόνισαν ότι η Φινλανδία και η Νορβηγία θα συνεχίσουν τη μακροχρόνια υποστήριξή τους προς την Ουκρανία. Τόνισαν επίσης ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και οι διαπραγματεύσεις να ξαναρχίσουν.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δύο αυτές χώρες αποτελούν σταθερούς υποστηρικτές της Ουκρανίας, με την οποία συνορεύουν, ενώ ο σκοπός της επικοινωνίας ήταν να μεταφερθούν απευθείας στον Πρόεδρο Πούτιν μηνύματα σχετικά με τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου. Μάλιστα, πρόκειται για συνομιλία που θα συνεχιστεί στις συναντήσεις του Άμπου Ντάμπι.

Πρόσθεσε ότι οι δύο άνδρες δέχτηκαν την κλήση «ως ηγέτες των αντίστοιχων χωρών τους» και δεν μίλησαν εκ μέρους της Ευρώπης.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας δήλωσε στη συνέχεια της επικοινωνίας, «η συζήτηση ήταν ειλικρινής και ουσιαστική. Είμαστε γειτονικές χώρες με τη Ρωσία. Η έκβαση αυτού του πολέμου θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη δική μας και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο τερματισμός του πολέμου απαιτεί άμεσες συζητήσεις».

Ο πρωθυπουρός Store επιβεβαίωσε αργότερα την τηλεφωνική επικοινωνία, ενώ δήλωσε ότι αυτή αναφέρθηκε και στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι η Νορβηγία και η Φινλανδία θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία και τις προσπάθειες να εδραιωθεί μία δίκαιη και παρατεταμένη ειρήνη.

Ακολούθησε προηγούμενη αναφορά του Bloomberg ότι ο Πούτιν θα συζητούσε την προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία με τους Stubb και Stoere ήδη από σήμερα.

Το Κρεμλίνο είπε ότι δεν θα επιβεβαιώσει ούτε θα διαψεύσει την αναφορά.

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