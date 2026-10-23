Πρώτη συμμετοχή της RAF σε γαλλική πυρηνική άσκηση - Μήνυμα αποτροπής προς τον Πούτιν

Η Βρετανία και η Γαλλία πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή άσκησή τους με τη συμμετοχή της αεροπορικής συνιστώσας της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής, ανακοίνωσε την Παρασκευή το γαλλικό υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

Βρετανικά μαχητικά Typhoon συμμετείχαν σε πυρηνική άσκηση μαζί με γαλλικά Rafale, όπως γνωστοποίησε η Γαλλίδα υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Κατρίν Βοτρέν.

«Η ύπαρξη ανεξάρτητων πυρηνικών δυνάμεων δεν αποκλείει τον συντονισμό», δήλωσε, προσθέτοντας: «Η πυρηνική συνεργασία μας με το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να εμβαθύνεται».

Σύμφωνα με την ίδια, η άσκηση ανέδειξε τον «συντονισμό και τη δέσμευση» των δύο ευρωπαϊκών πυρηνικών δυνάμεων «για την ασφάλεια της Ευρώπης και την αξιόπιστη αποτροπή».

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε το απόγευμα της Παρασκευής:

«Αυτή την εβδομάδα, Typhoon της RAF πέταξαν μαζί με γαλλικά Rafale. Είναι η πρώτη φορά που το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει σε γαλλική αεροπορική πυρηνική άσκηση».

«Πρόκειται για ένα βήμα-ορόσημο στην αμυντική συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας και για ένα σαφές μήνυμα ότι στεκόμαστε στο πλευρό των συμμάχων μας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την αξιόπιστη αποτροπή», πρόσθεσε.

Εμβάθυνση της πυρηνικής συνεργασίας

Οι δύο χώρες συμφώνησαν το περασμένο καλοκαίρι να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στα πυρηνικά τους οπλοστάσια, ως απάντηση στις αυξανόμενες απειλές για την Ευρώπη και εν μέσω αβεβαιότητας για τη στάση του Αμερικανού συμμάχου τους.

Η κριτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς το ΝΑΤΟ και τα ανοίγματά του προς τη Ρωσία έχουν προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη για τη δέσμευση της Ουάσιγκτον στην υπεράσπιση των Ευρωπαίων συμμάχων της.

Ο βασικός πυλώνας της πυρηνικής αποτροπής στην Ευρώπη παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια δέσμευση που αποτελεί εδώ και δεκαετίες σύμβολο διατλαντικής αλληλεγγύης.

Η Γαλλία και η Βρετανία είναι οι δύο ευρωπαϊκές πυρηνικές δυνάμεις πέραν της Ρωσίας. Η Ουκρανία συμφώνησε το 1994 να εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα που βρίσκονταν στο έδαφός της, με αντάλλαγμα διαβεβαιώσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τη Ρωσία.

Δοκιμαστική εκτόξευση γαλλικού βαλλιστικού πυραύλου

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, το γαλλικό υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου τελευταίας γενιάς M51.3 από υποβρύχιο, υπογραμμίζοντας την πυρηνική αποτρεπτική ικανότητα της χώρας.

Ο πύραυλος, ο οποίος δεν έφερε πυρηνική κεφαλή, εκτοξεύθηκε ανοικτά της Βρετάνης. Σύμφωνα με το υπουργείο, η δοκιμή εντασσόταν στη διαδικασία πιστοποίησης της ικανότητας του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου Le Vigilant να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο όπλο, μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένων εργασιών συντήρησης.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε χωρίς ωφέλιμο φορτίο και με αυστηρή τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Γαλλίας, ανέφερε η ανακοίνωση.

Δεν υπήρχε αναφορά στη Ρωσία. Η δοκιμή, ωστόσο, έγινε σε περίοδο αυξημένης έντασης, λίγες ημέρες αφότου ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση να μην απειλήσει τον ρωσικό θύλακο του Καλίνινγκραντ. Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι θα τον υπερασπιστεί, εάν χρειαστεί, ακόμη και με πυρηνικά όπλα.

Το ΝΑΤΟ έχει τονίσει ότι καμία από τις «ασκήσεις ή δραστηριότητές του δεν συνιστά απειλή για το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Ο Πούτιν έχει επίσης δηλώσει ότι η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί σε καμία ευρωπαϊκή χώρα και επιθυμεί ειρηνική συνύπαρξη.

Πηγή: The Independent

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