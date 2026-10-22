Γαλλία: Viral βίντεο τεχνητής νοημοσύνης με τον Σαρλ ντε Γκωλ να χαστουκίζει ταραξίες

Snapshot Ένα deepfake βίντεο με τον Σαρλ ντε Γκωλ να χαστουκίζει ταραξίες έγινε viral στη Γαλλία, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες.

Το βίντεο απεικονίζει τον Ντε Γκωλ να επεμβαίνει δυναμικά εν μέσω ταραχών, προκαλώντας ευρεία απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα όπως το X και το TikTok.

Η δημοτικότητα του βίντεο αντανακλά την κοινωνική κόπωση από τις συνεχιζόμενες λεηλασίες και την ατιμωρησία στις γαλλικές πόλεις.

Το πρόσωπο του Ντε Γκωλ στο βίντεο λειτουργεί ως σύμβολο αυστηρότητας και αποφασιστικότητας, που απουσιάζει από τη σημερινή κυβερνητική στάση. Snapshot powered by AI

Ένα deepfake βίντεο που απεικονίζει τον στρατηγό Σαρλ ντε Γκωλ να επεμβαίνει δυναμικά εν μέσω των πρόσφατων ταραχών έχει προκαλέσει φρενίτιδα στα γαλλικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεπερνώντας τα εκατομμύρια προβολές σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο.

Το οπτικό υλικό, προϊόν προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τοποθετεί τον ιδρυτή της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας στο επίκεντρο του απόλυτου χάους. Στα λίγα δευτερόλεπτα που διαρκεί το κλιπ, ο Ντε Γκωλ εμφανίζεται να φτάνει μπροστά σε ένα εμπορικό κατάστημα την ώρα που μια ομάδα νεαρών ταραξιών επιχειρεί να σπάσει τη βιτρίνα και να το βανδαλίσει . Και τότε ο ιστορικός ηγέτης της Γαλλίας τους πλησιάζει. Και αρχίζει... να μοιράζει χαστούκια, σαν να έπαιζε σε... ελληνική ταινία του '60.

Η ρεαλιστική απεικόνιση της σκηνής βρήκε άμεση απήχηση σε πλατφόρμες όπως το X και το TikTok, με τους χρήστες να το αναπαράγουν με καταιγιστικούς ρυθμούς και να κατακλύζουν τις αναρτήσεις με σχόλια επιδοκιμασίας.

Η πρωτοφανής δημοτικότητα του συγκεκριμένου κλιπ δεν αποτελεί απλώς ένα ψηφιακό τέχνασμα. Αναδεικνύει την κόπωση μιας κοινωνίας που βλέπει τις γειτονιές της να μετατρέπονται σε εμπόλεμες ζώνες. Ο κόσμος έχει πλέον εξαντληθεί να παρακολουθεί τις περιουσίες του να καταστρέφονται, τα αυτοκίνητά του να παραδίδονται στις φλόγες και τις μικρές επιχειρήσεις να λεηλατούνται ανελέητα στα προάστια.

Κάποιοι θεωρούν ότι η επιτυχία τέτοιων βίντεο σημαίνει ότι η απαίτηση για άμεση αποκατάσταση της τάξης γιγαντώνεται. Η αυστηρή φιγούρα του Ντε Γκωλ λειτουργεί ως το απόλυτο σύμβολο πυγμής απέναντι στην ατιμωρησία που κυριαρχεί στους δρόμους των μεγάλων γαλλικών πόλεων. Ο μέσος πολίτης αναζητά μια δυναμική απάντηση την οποία οι σημερινές αρχές ασφαλείας δεν έχουν καταφέρει να δώσουν. Γάλλοι χρήστες συγκρίνουν διαρκώς την αποφασιστικότητα που εκπέμπει το ιστορικό πρόσωπο στο βίντεο με τη στάση της σημερινής ηγεσίας απέναντι στους ταραξίες.

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