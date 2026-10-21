Ποιοι είναι οι «Black Bloc», που ηγήθηκαν του χάους και των λεηλασιών στη Γαλλία

Οι τακτικές και η ονομασία «Black Bloc» εμφανίστηκαν μεταξύ αναρχικών και ακροαριστερών ακτιβιστών της Δυτικής Γερμανίας κατά τη δεκαετία του 1980

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ποιοι είναι οι «Black Bloc», που ηγήθηκαν του χάους και των λεηλασιών στη Γαλλία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Black Bloc είναι αναρχική ακροαρισρή ομάδα, γνωστή από τη δεκαετία του 1980 στη Δυτική Γερμανία, που χρησιμοποιεί βίαιες τακτικές σε διαδηλώσεις.
  • Στις διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου στη Γαλλία, οι Black Bloc συμμετείχαν σε ταραχές, επιθέσεις κατά της αστυνομίας και λεηλασίες συμβόλων καπιταλισμού και κράτους.
  • Η οργάνωση των Black Bloc είναι οριζόντια και χωρίς ηγεσία, γεγονός που δυσκολεύει την αστυνομική αντιμετώπισή τους και συντονίζεται μέσω κοινωνικών δικτύων και κρυπτογραφημένων εφαρμογών.
  • Περίπου 5.000 ακτιβιστές του ακροαριστερού χώρου στη Γαλλία θεωρούνται ικανοί για βίαιες ενέργειες, ενώ πρόσφατα συνελήφθη μέλος τους για ύποπτη εμπλοκή σε πυρκαγιά ιστορικού κτιρίου.
  • Οι τακτικές των Black Bloc εξαπλώθηκαν διεθνώς και ενισχύθηκαν στη Γαλλία από το 2016, με συμμετοχή και διαδηλωτών χωρίς πολιτικό κίνητρο που υιοθετούν βίαιες μεθόδους.
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Οι Black Bloc χαρακτηρίστηκαν από τη γαλλική κυβέρνηση ως μία από τις ομάδες που συνέβαλαν στη μετατροπή των εθνικών διαδηλώσεων της 17ης Οκτωβρίου, οι οποίες οργανώθηκαν από φοιτητές και συνοδεύονταν από διαμαρτυρίες κατά του κόστους διαβίωσης, σε ταραχές, πυρκαγιές και λεηλασίες.

Ντυμένοι στα μαύρα και με καλυμμένα πρόσωπα, τα μέλη τους επιτέθηκαν στην αστυνομία και σε σύμβολα του καπιταλισμού και του κράτους, σύμφωνα με τoυς Financial Times.

France Protests

Περίπου 500.000 άτομα συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει ως διαμαρτυρία ενάντια στις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά κατέληξε σε συγκρούσεις στο Παρίσι και επιθέσεις εναντίον καταστημάτων και δημόσιων κτιρίων.

Το φαινόμενο συγκεντρώνει ακτιβιστές που συνδέονται με αναρχικά, αντικαπιταλιστικά και αντιφασιστικά ρεύματα, οι οποίοι απορρίπτουν τα πολιτικά κόμματα και τις ιεραρχικές οργανώσεις.

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στο Black Bloc ειδικεύονται στο να ξεριζώνουν κυβόλιθους για να τους μετατρέψουν σε βλήματα· άλλοι φέρουν πυροτεχνήματα και μολότοφ, μια κατανομή ρόλων που αποκαλύπτει συντονισμό.

France Protests

Μια δομή χωρίς ηγεσία ούτε επίσημη οργάνωση

Οι αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξάρθρωση αυτών των ομάδων, καθώς δεν διαθέτουν ηγεσία ούτε αναγνωρίσιμη οργανωτική δομή. Οι μέθοδοί τους διαδίδονται μέσω των κοινωνικών δικτύων και των εφαρμογών κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, ενώ οι συναντήσεις τους οργανώνονται συνήθως αυθόρμητα.

Ο Guillaume Farde, ειδικός σε θέματα ασφάλειας και άμυνας και καθηγητής στο Sciences Po, εξήγησε ότι ο «ασαφής» και χωρίς ιεραρχίες χαρακτήρας του Black Bloc περιπλέκει την αστυνομική αντίδραση. «Είναι σαν μια ορχήστρα που γνωρίζει τόσο καλά τη μουσική που δεν χρειάζεται μαέστρο. Είναι πολύ καλά συντονισμένοι, αλλά με οριζόντιο τρόπο», δήλωσε.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι το περιβάλλον της ακροαριστεράς περιλαμβάνει περίπου 5.000 άτομα που θεωρούνται ικανά να διαπράξουν βίαιες ενέργειες.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ένα μέλος αυτού του κινήματος συνελήφθη ως ύποπτο για συμμετοχή στην πυρκαγιά που κατέστρεψε μεγάλο μέρος του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ το βράδυ του Σαββάτου. Ωστόσο, η κυβέρνηση και η εισαγγελία δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει δημοσίως αποδεικτικά στοιχεία για την εν λόγω κατηγορία.

Επιπλέον, διεθνείς αναλυτές πιστεύουν ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από αυτές τις ενέργειες και οργανώσεις, στις οποίες είναι εύκολο να διεισδύσει κανείς λόγω της οριζόντιας δομής τους.

France Protests

Από τη Δυτική Γερμανία στις συγκρούσεις στη Γαλλία

Οι τακτικές και η ονομασία «Black Bloc» εμφανίστηκαν μεταξύ αναρχικών και ακροαριστερών ακτιβιστών της Δυτικής Γερμανίας κατά τη δεκαετία του 1980. Αργότερα εξαπλώθηκαν διεθνώς, φτάνοντας σε συγκρούσεις με την αστυνομία κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο Σιάτλ το 1999.

Στη Γαλλία, το κίνημα ενισχύθηκε το 2016, όταν ακροαριστεροί ακτιβιστές προσχώρησαν στις διαμαρτυρίες κατά ενός νόμου που χαλάρωνε τους περιορισμούς στην αγορά εργασίας.

Κατά τη διάρκεια των ταραχών του Σαββατοκύριακου, στη Γαλλία, οι στόχοι περιλάμβαναν κτίρια και επιχειρήσεις που θεωρούνταν σύμβολα του χρήματος και της εξουσίας.

Οι αρχές αντιμετωπίζουν μια μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς στους ιδεολογικούς ακτιβιστές προστίθενται όλο και πιο συχνά διαδηλωτές χωρίς συγκεκριμένο πολιτικό κίνητρο, οι οποίοι όμως είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν μεθόδους όπως οι συγκρούσεις με την αστυνομία. Κατά τη διάρκεια του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», που ξεκίνησε το 2018 ενάντια σε έναν φόρο στα καύσιμα και το υψηλό κόστος ζωής, πολλοί συμμετέχοντες έμαθαν τις τακτικές του Black Bloc, έγραψε ο Thierry Vincent στο βιβλίο του «Στο μυαλό των Black Blocs».

Ο Βινσέντ υποστήριξε ότι οι, κατά καιρούς σκληρές, αντιδράσεις της αστυνομίας ριζοσπαστικοποίησαν άτομα που προηγουμένως δεν συμμετείχαν σε διαδηλώσεις και δεν είχαν πολιτική ταυτότητα.

«Το κίνημα επεκτείνεται. Δεν πρέπει να φανταζόμαστε τους ακτιβιστές του Black Bloc ως εξτρεμιστές απομονωμένους από τους υπόλοιπους διαδηλωτές. Στην πραγματικότητα, αντιπροσωπεύουν την πιο ορατή και ριζοσπαστική έκφραση μιας ευρύτερης κοινωνικής οργής που εξαπλώνεται», δήλωσε.

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