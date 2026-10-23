Πούτιν: Όχι σε προσωρινή εκεχειρία – Ζητά συνολική συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Snapshot Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν επιθυμεί μια συνολική και μόνιμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όχι προσωρινή εκεχειρία.

Η Μόσχα είναι έτοιμη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο τον Νοέμβριο, με αμερικανική μεσολάβηση.

Οι συνομιλίες πρέπει να επικεντρωθούν στις εγγυήσεις ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία, καθώς και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Το Κίεβο δηλώνει έτοιμο για συζητήσεις σχετικά με κατάπαυση του πυρός, τερματισμό του πολέμου και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, αλλά το εδαφικό παραμένει βασικό σημείο διαφωνίας.

Η Ρωσία ζητά αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς, ενώ θεωρεί την περιοχή ιστορικά ρωσική και στηρίζει τα δημοψηφίσματα του 2022, που δεν αναγνωρίζονται διεθνώς. Snapshot powered by AI

Στις εγγυήσεις ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ασφάλειας για την Ευρώπη, θα πρέπει να επικεντρωθούν οι επόμενες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση την Πέμπτη, μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο τον Νοέμβριο, με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον.

Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του Κρεμλίνου ότι η Μόσχα επιδιώκει μια συνολική και μόνιμη συμφωνία και όχι μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

«Στόχος αυτών των συνομιλιών θα είναι η εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας και της Ρωσίας» μετά την επίτευξη μιας οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας και όχι, όπως είπε, ως αποτέλεσμα μιας βραχύβιας εκεχειρίας.

Ο Πούτιν ανέφερε ακόμη ότι ο Γουίτκοφ έθεσε στο τραπέζι την ανάγκη οι συνομιλίες να επεκταθούν και στην «αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής ασφάλειας στο σύνολό της», μια προσέγγιση με την οποία δήλωσε ότι συμφωνεί.

Έτοιμο και το Κίεβο για συνομιλίες

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είχε συναντηθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα με τον Γουίτκοφ στη Νορβηγία, έχει δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συζητήσει κατάπαυση του πυρός, τερματισμό του πολέμου, ενεργειακή εκεχειρία και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες.

Το εδαφικό, ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα σημεία των διαπραγματεύσεων. Η Μόσχα ζητά από την Ουκρανία να αποχωρήσει από το σύνολο του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που δεν βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, αίτημα που το Κίεβο απορρίπτει.

Ο Πούτιν υποστήριξε στη συνέντευξή του ότι οποιαδήποτε συζήτηση για τα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, όπως είπε, ότι πρόκειται «ιστορικά» για ρωσική γη.

Παρέπεμψε επίσης στα λεγόμενα δημοψηφίσματα που διοργάνωσε η Ρωσία το 2022 σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας. Τα δημοψηφίσματα αυτά έχουν χαρακτηριστεί παράνομα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και δεν αναγνωρίζονται ως βάση για αλλαγή των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της Ουκρανίας.

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