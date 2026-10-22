Ρωσία: Ο Πούτιν δηλώνει ότι η γη της ανατολικής Ουκρανίας είναι ιστορικά ρωσική

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι τα εδάφη στην ανατολική Ουκρανία που διεκδικεί η Μόσχα είναι "ιστορικά ρωσική γη", αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ως προς τη διεξαγωγή των συνομιλιών για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

Δήλωσε επίσης ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές τριμερείς συνομιλίες στις οποίες θα μετέχουν η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία, θα πρέπει να εστιάσουν στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να συζητηθούν επίσης ευρύτερα θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας.

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