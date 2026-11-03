«Πρέπει να διατηρήσουμε την Αμερική μεγάλη»: Το μήνυμα του Τραμπ στους ψηφοφόρους ενόψει των εκλογών

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων, την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, στο Ντάλας.

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Αμεικανικούς ψηφοφόρους να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές για τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ τόνισε την ανάγκη να «διατηρηθεί η Αμερική μεγάλη» κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν μετατραπεί από «περίγελο» στην«πιο δημοφιλή χώρα του κόσμου». Snapshot powered by AI

Το δικό του μήνυμα στους Αμερικανούς πολίτες έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους ψηφοφόρους να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των σημερινών ενδιάμεσων εκλογών, οι οποίες θα καθορίσουν τους συσχετισμούς στο Κογκρέσο για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του.

«Πρέπει να διατηρήσουμε την Αμερική μεγάλη» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν μετατραπεί από αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «περίγελο» στη «πιο δημοφιλή χώρα του κόσμου». «Νόμιζαν ότι ήμασταν ανόητοι. Και τώρα είμαστε δημοφιλείς. Είμαστε η πιο δημοφιλής χώρα του κόσμου. Μας σέβονται όλοι», είπε.

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