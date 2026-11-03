Axios: Μπλε τσουνάμι απειλεί τον Τραμπ - 80-95% πιθανότητες νίκης των Δημοκρατικών στις εκλογές

Μπορεί όλες οι δημοσκοπήσεις, οι προβλέψεις και οι αγορές στοιχημάτων να δείχνουν μεγάλο προβάδισμα των Δημοκρατικών, αλλά στο τέλος της ημέρας, οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν τους νικητές

Ειρήνη Κοστιούκ

Axios: Μπλε τσουνάμι απειλεί τον Τραμπ - 80-95% πιθανότητες νίκης των Δημοκρατικών στις εκλογές
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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Ένα μπλε «τσουνάμι» φαίνεται να πλησιάζει απειλητικά την Ουάσιγκτον και τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σχεδόν όλοι οι βασικοί δείκτες προβλέπουν συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, που διεξάγονται σήμερα Τρίτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, οι προσδοκίες για τις ενδιάμεσες εκλογές έχουν εκτοξευθεί τόσο ψηλά, που ορισμένοι Δημοκρατικοί φοβούνται ότι η απογοήτευση είναι αναπόφευκτη, ειδικά αν το κόμμα δεν καταφέρει να κερδίσει τη Γερουσία — ένα επίτευγμα που φαινόταν απρόσιτο μόλις πριν από λίγους μήνες.

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις φαίνεται να είναι υπέρ των Δημοκρατικών.

  • Η πιθανότητα να κερδίσουν αγγίζει το 95% και το 80%

Σύμφωνα με τον αναλυτή εκλογικών αποτελεσμάτων Νέιτ Σίλβερ, ο οποίος μίλησε στο Axios, η πιθανότητα οι Δημοκρατικοί να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία στις πολιτείες των ΗΠΑ αγγίζει το 95% και το 80%, αντίστοιχα.

«Ακόμη και αν έχει σημειωθεί ένα μικρό σφάλμα στις δημοσκοπήσεις, οι Δημοκρατικοί φαίνεται ότι θα κατακτήσουν ούτως ή άλλως τη Γερουσία — ένα αξιοσημείωτο κατόρθωμα, δεδομένου του ιστορικού του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να ξεπερνά τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων κατά την διάρκεια των θητειών του Τραμπ», εξηγεί.

  • Προηγούνται σε επτά πολιτείες που εξέτασαν οι New York Times

Οι Δημοκρατικοί προηγούνται και στις επτά πολιτείες που εξέτασαν οι New York Times για τη νέα τους δημοσκόπηση, συμπεριλαμβανομένου του Τέξας, όπου κανένας Δημοκρατικός δεν έχει εκλεγεί στη Γερουσία από το 1988, και του Κάνσας, όπου οι Δημοκρατικοί δεν έχουν κερδίσει αντίστοιχη έδρα από το 1932.

Ωστόσο, οι πέντε από αυτές -το Μέιν, το οποίο προηγείται με 6 μονάδες, το Κάνσας το οποίο προηγείται με 5 μονάδες, το Οχάιο, το οποίο προηγείται με 5 μονάδες, η Αλάσκα, η οποία προηγείται με 2 μονάδες και η Αϊόβα, η οποία προηγείται με 1 μονάδα- παραμένουν εντός των περιθωρίων σφάλματος των δημοσκοπήσεων.

  • Θα μπορούσαν να κερδίσουν 240 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Σύμφωνα με Cook Political Report, τον ανεξάρτητο, μη κομματικό διαδικτυακό ενημερωτικός οδηγό που αναλύει και προβλέπει τις πολιτικές εκλογές και τις εκστρατείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να κερδίσουν 240 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, πιθανώς η μεγαλύτερη πλειοψηφία των «μπλε» από το πρώτο έτος της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα.

Για να φτάσουν αυτές τις έδρες, οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να κερδίσουν και τις 18 αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις. Το Cook Political Report τους δίνει ήδη προβάδισμα σε 222 εκλογικές περιφέρειες, τέσσερις περισσότερες από όσες χρειάζονται για την πλειοψηφία.

  • Στοιχηματική εταιρεία προβλέπει ότι έχουν 74% πιθανότητα να κερδίσουν

Την ίδια στιγμή, η στοιχηματική εταιρεία Kalshi προβλέπει ότι οι Δημοκρατικοί έχουν 74% πιθανότητα να κερδίσουν και τα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου.

Αφού η εταιρεία προέβλεψε τη νίκη του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024, οι αγορές έχουν καταστεί ένα προσεκτικά παρακολουθούμενο βαρόμετρο των πολιτικών προσδοκιών. Η συνολική δραστηριότητα στις αγορές πρόβλεψης για τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές του 2026 έχει ξεπεράσει το 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια στην στοιχηματική εταιρεία, ενώ ο όγκος μόνο για τα συμβόλαια που αφορούν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Yπάρχει ο κίνδυνος να μην έχουν καταγραφεί οι φανατικοί οπαδοί του Τραμπ

Ωστόσο, ακόμη και εάν οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών, υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχουν καταγραφεί οι ψηφοφόροι και φανατικοί οπαδοί του Τραμπ, σχολιάζει το Axios.

Ο επικεφαλής δημοσκοπήσεων της New York Times, Νέιτ Κον, προειδοποίησε ότι οι λευκοί Δημοκρατικοί ήταν περίπου 30% πιο πιθανό να συμμετάσχουν στην δημοσκόπηση του αμερικανικού μέσου σε σύγκριση με τους λευκούς Ρεπουμπλικάνους — ένα ελαφρώς μεγαλύτερο χάσμα από ό,τι το 2020, όταν οι δημοσκοπήσεις υπερεκτίμησαν την υποστήριξη των ψηφοφόρων προς τους Δημοκρατικούς.

Παρόμοιες ανησυχίες εκφράζουν και οι δημοσκόποι της Washington Post, αφού διαπίστωσαν ότι ο Δημοκρατικός Άνταμ Χάμιλτον, πάστορας της μεγαλύτερης εκκλησίας της πολιτείας, προηγείται του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ κατά εννέα μονάδες στο Κάνσας, όπου οι εγγεγραμμένοι Δημοκρατικοί ήταν περισσότερο από δύο φορές πιο πιθανό να συμμετάσχουν σε δημοσκοπήσεις του αμερικανικού μέσου σε σύγκριση με τους Ρεπουμπλικάνους.

Ο Τραμπ και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, έχουν κατηγορήσει τους δημοσκόπους ότι δημιουργούν σκόπιμα την εντύπωση ενός «μπλε κύματος» για να καταστείλουν τη συμμετοχή των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές

«Προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτή την ιδέα ενός "μπλε κύματος" και χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων για να το πετύχουν», δήλωσε ο Τζόνσον τη Δευτέρα, υποστηρίζοντας ότι οι συντηρητικοί δεν εμπιστεύονται πλέον τις δημοσκοπήσεις που διεξάγοντας μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, επειδή πιστεύουν ότι «πρόκειται για ψυχολογική επιχείρηση».

Οι αγορές προβλέψεων είναι πιο έμπιστες από τις δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με το Axios, οι αγορές προβλέψεων μερικές φορές θεωρούνται πιο ακριβείς και πιο έμπιστες από τις δημοσκοπήσεις, ακριβώς επειδή διακυβεύονται πολλά χρήματα. Ωστόσο, οι αποδόσεις τους συχνά αντανακλούν τα δημοσκοπικά δεδομένα και το πολιτικό κλίμα.

Για παράδειγμα, στις εκλογές του Αυγούστου στο Ουισκόνσιν, η στοιχηματική εταιρεία προέβλεψε ότι η Δημοκρατική Φραντσέσκα Χονγκ είχε πιθανότητα 96% να κερδίσει την προκριματική εκλογή για την κυβερνητική θέση των Δημοκρατικών. Ωστόσο, η ίδια ηττήθηκε από τον Ντέιβιντ Κρόουλι.

Στη Βραζιλία, η ίδια στοιχηματική εταιρεία προέβλεψε ότι ο σύμμαχος του Τραμπ, Φλάβιο Μπολσονάρο, είχε πιθανότητα 84% να νικήσει τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα πριν από τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Ωστόσο, ο Λούλα κέρδισε, ωθώντας το κίνημα MAGA να ισχυριστεί ότι οι εκλογές ήταν στημένες.

Μπορεί όλες οι δημοσκοπήσεις, οι προβλέψεις και οι αγορές στοιχημάτων να δείχνουν μεγάλο προβάδισμα των Δημοκρατικών, αλλά στο τέλος της ημέρας, οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν τους νικητές.

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