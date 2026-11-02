ΗΠΑ: Ποιο κόμμα «βλέπουν» οι αγορές ότι θα κερδίσει το Κογκρέσο

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Snapshot Οι αγορές προβλέψεων Kalshi εκτιμούν με 74% πιθανότητες ότι οι Δημοκρατικοί θα ελέγξουν τη Γερουσία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η άνοδος της δυναμικής των Δημοκρατικών σχετίζεται με δημοσκόπηση των New York Times και Πανεπιστημίου Siena που τους δείχνει να προηγούνται σε αμφίρροπες πολιτείες.

Από το 2024 οι Ρεπουμπλικανοί είχαν σταθερό προβάδισμα, το οποίο άρχισε να μειώνεται μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν τον Φεβρουάριο του 2024.

Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι πιθανότητες νίκης Δημοκρατικών σε κρίσιμες πολιτείες όπως το Τέξας (74%), η Αϊόβα (50%) και το Κάνσας (63%).

Το Κάνσας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς δεν έχει εκλέξει Δημοκρατικό γερουσιαστή από το 1932, ενώ τώρα ο Δημοκρατικός υποψήφιος έχει αυξημένες πιθανότητες νίκης. Snapshot powered by AI

Ενισχύεται η δυναμική των Δημοκρατικών στην πλατφόρμα προβλέψεων Kalshi, καθώς τη Δευτέρα καταγραφόταν η εκτίμηση ότι έχουν 74% πιθανότητες να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της Γερουσίας των ΗΠΑ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί υπέρ των Δημοκρατικών από τότε που άνοιξε η συγκεκριμένη αγορά, σύμφωνα με το cnbc.

Η άνοδος ακολουθεί τη δημοσιοποίηση δημοσκόπησης των New York Times και του Πανεπιστημίου Siena, η οποία δείχνει ότι οι Δημοκρατικοί προηγούνται σε αρκετές πολιτείες όπου η εκλογική μάχη παραμένει αμφίρροπη. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τις προοπτικές τους για την κατάκτηση της πλειοψηφίας στη Γερουσία.

Το σχετικό συμβόλαιο στην Kalshi αφορά το ερώτημα «Ποιο κόμμα θα ελέγχει τη Γερουσία;»

Από το 2024, όταν άνοιξε η συγκεκριμένη αγορά, οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα στις εκτιμήσεις για τον έλεγχο της Γερουσίας το 2026.

Η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων άρχισε να περιορίζεται λίγο μετά τις πρώτες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, τον Ιούλιο, οι πιθανότητες διατήρησης του ελέγχου της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς είχαν αυξηθεί εκ νέου στο 60%, προτού η τάση αντιστραφεί στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Έκτοτε, οι εκτιμήσεις των αγορών προβλέψεων μεταβλήθηκαν υπέρ των Δημοκρατικών, με τη δυναμική τους να ενισχύεται σημαντικά τις τελευταίες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Σημαντικές μεταβολές υπέρ των Δημοκρατικών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο και στις επιμέρους αγορές προβλέψεων για κρίσιμες αναμετρήσεις της Γερουσίας.

Στο Τέξας, οι συναλλασσόμενοι στην Kalshi αποτιμούν πλέον στο 74% τις πιθανότητες νίκης των Δημοκρατικών, έναντι 68,4% που καταγραφόταν ένα 24ωρο νωρίτερα.

Στην Αϊόβα, η πιθανότητα επικράτησης των Δημοκρατικών στην πλατφόρμα Polymarket αυξήθηκε από 42% σε 50%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Κάνσας, μια πολιτεία που δεν έχει εκλέξει Δημοκρατικό γερουσιαστή από το 1932.

Οι πιθανότητες νίκης του Δημοκρατικού υποψηφίου Άνταμ Χάμιλτον απέναντι στον Ρεπουμπλικανό Ρότζερ Μάρσαλ αυξήθηκαν στο 63%, από 52% προηγουμένως.

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