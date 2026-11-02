Αμερικανικές εκλογές 2026: Ανησυχούν στο ΝΑΤΟ ότι ο Τραμπ θα στοχοποιήσει τη Συμμαχία αν χάσει

Snapshot Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι ανησυχούν ότι μια ήττα των Ρεπουμπλικανών το 2026 μπορεί να οδηγήσει τον Τραμπ σε επιθετικές ενέργειες κατά του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ ενδέχεται να αποσύρει επιπλέον αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη ή να μειώσει τη χρηματοδότηση προς το ΝΑΤΟ αν περιοριστεί από το Κογκρέσο.

Υπάρχουν αυξανόμενες διατλαντικές εντάσεις μετά τη διακοπή των δορυφορικών υπηρεσιών Starlink προς την Ουκρανία και τη νέα προσέγγιση Τραμπ-Πούτιν πριν από τις εκλογές.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι ο Τραμπ έχει ενισχύσει το ΝΑΤΟ μέσω συμφωνιών για αύξηση αμυντικών δαπανών και στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξημένες πιθανότητες νίκης των Δημοκρατικών στη Βουλή, ενώ η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο. Snapshot powered by AI

Η κλεψύδρα για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αδειάζει και το διακύβευμα είναι πώς το αποτέλεσμά τους θα προσδιορίσει τις επόμενες κινήσεις του προέδρου Τραμπ.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι φοβούνται ότι μια ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να ωθήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει τις επιθέσεις του στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, σύμφωνα με πέντε διπλωμάτες του ΝΑΤΟ, οι οποίοι μίλησαν στο Politico υπό καθεστώς ανωνυμίας ώστε να εκφραστούν ελεύθερα για το ευαίσθητο ζήτημα.

Η ανησυχία τους είναι ότι αν περιοριστεί από το Κογκρέσο στην εσωτερική πολιτική, ο Τραμπ, ως αρχηγός του αμερικανικού στρατού, μπορεί να στραφεί στις εξωτερικές υποθέσεις, όπου έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει την απόσυρση χιλιάδων επιπλέον στρατευμάτων από την Ευρώπη, δήλωσαν τρεις από τους διπλωμάτες.

«Συνήθως, αυτό που συμβαίνει στους πρόεδρους όταν δεν ικανοποιούνται από τις εξελίξεις είναι ένα μείγμα έκφρασης απογοήτευσης και τυχοδιωκτισμού στην εξωτερική πολιτική», δήλωσε ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος άμυνας, συμπληρώνοντας ότι «μια επίθεση στο ΝΑΤΟ φαίνεται να αποτελεί σταθερό μέρος της κοσμοθεωρίας του Τραμπ».

Παράλληλα, επισημαίνουν τις αυξανόμενες διατλαντικές εντάσεις μετά την διακοπή των δορυφορικών υπηρεσιών Starlink από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία και τη νέα προσέγγιση μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η βοηθός γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, δήλωσε στο Politico ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον», επικαλούμενη τις επιτυχίες του στην εξασφάλιση συμφωνιών με τους συμμάχους για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Γροιλανδία και τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, «παραμένει σταθερός στην άποψη ότι οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ θα έπρεπε να ήταν εκεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες» κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, προσθέτοντας ότι «ο Πρόεδρος δεν θα συμβιβαστεί ποτέ με την ελεγχόμενη παρακμή της Δύσης και θα συνεχίσει να προωθεί χωρίς απολογίες τα συμφέροντά μας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι Δημοκρατικοί έχουν αυξημένες πιθανότητες να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και ενδεχομένως να χάσουν τη Γερουσία, ενώ τα προσωπικά ποσοστά αποδοχής του Τραμπ έχουν μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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