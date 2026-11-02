Αμερικανικές εκλογές: Πλεονέκτημα των Δημοκρατικών στις πρώιμες ψηφοφορίες στις αμφίρροπες πολιτείες

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν συσπείρωση του Δημοκρατικού Κόμματος στις πολιτείες με αμφίρροπο αποτέλεσμα – Θα κινητοποιήσει ο Τραμπ τους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους να πάνε στην κάλπη την Τρίτη;

Εύη Απολλωνάτου

Αμερικανικές εκλογές: Πλεονέκτημα των Δημοκρατικών στις πρώιμες ψηφοφορίες στις αμφίρροπες πολιτείες

Οι παρατηρητές των εκλογών παρακολουθούν τους ψηφοφόρους να ψηφίζουν σε ένα εκλογικό τμήμα που λειτουργεί για πρώιμη ψηφοφορία στο Αθλητικό Κέντρο Curtis D. Menard Memorial στην Αλάσκα. 1 Νοεμβρίου 2026

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τα πρώτα στοιχεία από τις πρώιμες ψηφοφορίες στις αμφίρροπες πολιτείες δείχνουν πλεονέκτημα των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.
  • Περισσότεροι από 50 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει νωρίτερα, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχής στην πρώιμη ψηφοφορία.
  • Οι Δημοκρατικοί εμφανίζουν μεγαλύτερη συσπείρωση από τους Ρεπουμπλικάνους στις αμφίρροπες πολιτείες, με σημαντική διαφορά στην Άιοβα, Βόρεια Καρολίνα και Μέιν.
  • Στο Τέξας, πολιτεία προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων, η μάχη για τη Γερουσία είναι ιδιαίτερα σκληρή με ισοπαλία ή προβάδισμα του Δημοκρατικού υποψηφίου.
  • Η πρώιμη ψηφοφορία με φυσική παρουσία στο Τέξας δείχνει ελαφρώς μεγαλύτερη υποστήριξη προς τους Δημοκρατικούς σε σύγκριση με το σύνολο της πολιτείας.
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Πλεονέκτημα των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές καταγράφουν τα πρώτα στοιχεία από τις πρώιμες ψηφοφορίες στις αμφίρροπες πολιτείες, οι οποίες θα κρίνουν τη μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ωστόσο το αποτέλεσμα θα κριθεί την 3η Νοεμβρίου και το εάν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ θα καταφέρει να κινητοποιήσει τους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους και μεγάλες δημογραφικές ομάδες, όπως τους ισπανόφωνους, να πάνε στις κάλπες.

Συνολικά υπολογίζεται ότι 250 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές, σύμφωνα με τη «δεξαμενή σκέψης», Pew Research Center. Πλέον 47 πολιτείες και η πρωτεύουσα, Ουάσινγκτον δίνουν το δικαίωμα στους Αμερικανούς να ψηφίσουν αρκετές ημέρες πριν τις 3 Νοεμβρίου.

Το λεγόμενο early voting (πρώιμη ψηφοφορία) προβλέπει ότι οι ψηφοφόροι είτε θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στις κάλπες πριν την επίσημη ημερομηνία των εκλογών είτε να ψηφίσουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μέχρι την Κυριακή τα στοιχεία έδειχναν ρεκόρ συμμετοχής στην πρώιμη ψηφοφορία με περισσότερους από 50 εκατομμύρια Αμερικανούς να έχουν ψηφίσει.

Σύμφωνα με στοιχεία των New York Times αυτή η συμμετοχή μεταφράζεται σε πλεονέκτημα για τους Δημοκρατικούς που έχουν μεγαλύτερη συσπείρωση από τους Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ. Σε κάθε αμφίρροπη πολιτεία για τη Γερουσία ο αριθμός των ψήφων που έχουν κατατεθεί πρώιμα έχει ξεπεράσει τον συνολικό αριθμό των πρώιμων ψήφων που κατατέθηκαν το 2022.

Οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι τείνουν παραδοσιακά να ψηφίζουν πριν από την ημέρα των εκλογών περισσότερο από τους Ρεπουμπλικάνους, οπότε το πλεονέκτημά τους στην πρώιμη ψηφοφορία ήταν, εν πολλοίς, αναμενόμενο.

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Τα αποτελέσματα στην πρώιμη ψηφοφορία με βάση τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους:

Στην Άιοβα το 46% των ψήφων ανήκει σε Δημοκρατικούς ψηφοφόρους και μόλις το 34% σε Ρεπουμπλικάνους. Στη Βόρεια Καρολίνα το 38% των ψήφων προέρχεται από Δημοκρατικούς και το 26% από το κόμμα του Τραμπ. Στο Μέιν το 47% των ψήφων μέχρι στιγμής προήλθε από Δημοκρατικούς και το 23% από Ρεπουμπλικάνους.

Στη Νεμπράσκα το 38% των ψήφων που έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής προέρχεται από Δημοκρατικούς και το 44% από Ρεπουμπλικάνους. Στη Φλόριντα το 38% είναι ψήφοι Δημοκρατικών και το 40% ψήφοι Ρεπουμπλικάνων.

Στο Κάνσας το 41% ανήκει στους Δημοκρατικούς και το 44% στους Ρεπουμπλικάνους.

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Σκληρή μάχη για το Τέξας

Οι περισσότερες πρόσφατες δημοσκοπήσεις στο Τέξας δείχνουν τον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο να βρίσκεται σε ισοπαλία ή να προηγείται του Κεν Πάξτον, του Ρεπουμπλικάνου γενικού εισαγγελέα της πολιτείας για τη Γερουσία. Η πολιτεία είναι προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων και ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε την Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές το 2024 με προβάδισμα 14 ποσοστιαίων μονάδων.

Σχεδόν οκτώ εκατομμύρια Τεξανοί ψήφισαν κατά την περίοδο της πρώιμης ψηφοφορίας με φυσική παρουσία, πλησιάζοντας τη συνολική συμμετοχή του 2022, η οποία περιλαμβάνει και τις ψήφους της επίσημης ημέρας των εκλογών. Όπως και σε πολλές άλλες πολιτείες του αμερικανικού Νότου, η μεγάλη πλειοψηφία των Τεξανών ψήφισε πριν από την ημέρα των εκλογών.Αν και το Τέξας δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εθνικότητα των ψηφοφόρων ή την κομματική τους εγγραφή, δημοσιεύει τα εκλογικά αποτελέσματα ανά μέθοδο ψηφοφορίας.

Έτσι το 2022 και το 2024, η πρώιμη ψηφοφορία με φυσική παρουσία παρουσίασε ελαφρώς υψηλότερη υποστήριξη προς τους Δημοκρατικούς σε σύγκριση με το σύνολο της πολιτείας.

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