Αμερικανικές εκλογές: Αυτοί είναι οι Έλληνες ομογενείς που διεκδικούν θέση στο Κογκρέσο

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη μάχη που δίνει ο Κρις Πάπας στο Νιού Χάμσαϊρ για να κρατήσει την έδρα της Γερουσίας στο Δημοκρατικό κόμμα 

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Αμερικανικές εκλογές: Αυτοί είναι οι Έλληνες ομογενείς που διεκδικούν θέση στο Κογκρέσο
Rep. Chris Pappas, D-N.H., speaks during a news conference on the Equality Act at the Capitol, Tuesday, April 29, 2025, in Washington. (AP Photo/Rod Lamkey, Jr.)
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον 50 Έλληνες ομογενείς διεκδικούν θέσεις σε ομοσπονδιακές, κρατικές και τοπικές εκλογές σε 20 αμερικανικές πολιτείες στις 3 Νοεμβρίου.
  • Ο Κρις Πάπας δίνει μάχη στο Νιού Χάμσαϊρ για να διατηρήσει τη Γερουσιαστική έδρα στο Δημοκρατικό κόμμα απέναντι στον Ρεπουμπλικάνο Τζον Σανούνου.
  • Στη Φλόριντα, οι Ρεπουμπλικάνοι Γκας Μπιλιράκης και Μάικ Χαριδοπόλος διεκδικούν επανεκλογή σε πιο ανταγωνιστικές αναμετρήσεις λόγω αναδιαμόρφωσης των εκλογικών περιφερειών.
  • Στη Νέα Υόρκη και τη Νεβάδα, οι ελληνικής καταγωγής βουλευτές Νικόλ Μαλλιωτάκη και Ντίνα Τάιτους επιδιώκουν νέες θητείες εν μέσω έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.
  • Στην Πενσυλβάνια, η εκλογική μάχη στην 53η περιφέρεια θα δοθεί ανάμεσα σε δύο Ελληνοαμερικανούς υποψηφίους, τον Δημοκρατικό Στίβεν Μαλαγάρη και τον Ρεπουμπλικάνο Γιάννη Λάμπρο.
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Τουλάχιστον 50 Έλληνες ομογενείς θα είναι υποψήφιοι στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου σε 20 Πολιτείες και θα διεκδικήσουν ομοσπονδιακές, κρατικές και τοπικές θέσεις.

Η εκλογική κούρσα που συγκεντρώνει την μεγαλύτερη προσοχή είναι αυτή του Δημοκρατικού βουλευτή, Κρις Πάπας στο Νιού Χάμσαϊρ κόντρα στον Ρεπουμπλικάνο πρώην γερουσιαστή, Τζον Σανούνου.Ο Κρις Πάπας δίνει μάχη προκειμένου να εκλεγεί στη Γερουσία και να κρατήσει το κόμμα του την έδρα, την οποία κατείχε η Τζέιν Σέιν.

«Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Πρόκειται για μια πολιτεία με πολύ ισορροπημένη πολιτική σύνθεση, όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Εδώ, οι εκλογές δεν είναι ποτέ σίγουρες», δήλωσε ο Κρις Πάπας. Στην προσπάθειά τους να κερδίσουν τέσσερις έδρες και να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, οι Δημοκρατικοί δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν ούτε μία από τις έδρες που ήδη κατέχουν.

Κρις Πάππας Τζον Σανούνου

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τη Γερουσία Τζον Ε. Σανουνού, δεξιά, και ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία, βουλευτής Κρις Πάππας (Δ-Ν.Χ.), ετοιμάζονται για τη τηλεοπτική αντιπαράθεση την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026

AP

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, έδειχναν ότι ο Κρις Πάπας και ο Ρεπουμπλικάνος αντίπαλος του είναι πολύ κοντά στην κούρσα. Ωστόσο o φορέας «Cook Political Report», ο οποίος αναλύει και προβλέπει εκλογικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ, έβγαλε το Νιού Χάμσαϊρ από τη λίστα με τις πολιτείες με αμφίρροπο αποτέλεσμα. Κρίνει υπάρχει ελαφρύ προβάδισμα των Δημοκρατικών στην πολιτεία.

Στη Φλόριντα, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Γκας Μπιλιράκης, ένας από τους μακροβιότερους και πιο συνεπείς υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων στο Κογκρέσο, διεκδικεί την επανεκλογή του στην 12η εκλογική περιφέρεια, αντιμετωπίζοντας τη Δημοκρατική Κίμπερλι Όβερμαν. Ωστόσο, σε αντίθεση με προηγούμενους εκλογικούς κύκλους, ο φετινός αγώνας αναμένεται να είναι πιο ανταγωνιστικός.

Η αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών έχει μειώσει το παραδοσιακά μεγάλο πλεονέκτημα του Μπιλιράκη σε περίπου οκτώ έως δέκα ποσοστιαίες μονάδες. Επίσης στη Φλόριντα, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Χαριδοπόλος διεκδικεί δεύτερη θητεία στην 8η εκλογική περιφέρεια εναντίον της Δημοκρατικής Τζένιφερ Τζένκινς.

Στη Νέα Υόρκη, η βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων, Νικόλ Μαλλιωτάκη διεκδικεί τέταρτη θητεία ως εκπρόσωπος της 11ης εκλογικής περιφέρειας, η οποία περιλαμβάνει το Στάτεν Άιλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν. Αντίπαλός της από το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ο Μάικ ΝτεΣίλις, πρώην αστυνομικός και εκπαιδευτικός.

Νικόλ Μαλλιωτάκης

Η βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη σε ομιλία με τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στο Γκάρντεν Σίτι της Νέας Υόρκης. 14 Αυγούστου 2026

AP

Στη Νεβάδα, η 76χρονη Δημοκρατική βουλευτής, Ντίνα Τάιτους, που έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην προώθηση ελληνικών και κυπριακών θεμάτων στο Κογκρέσο, επιδιώκει την επανεκλογή της στην 1η εκλογική περιφέρεια.

Στο Νιού Χάμσαϊρ, η βουλευτής των Δημοκρατικών, Μάγκι Γκούντλαντερ διεκδικεί δεύτερη θητεία στη 2η εκλογική περιφέρεια. Η οικογένεια της Γκούντλαντερ κατάγεται από το χωριό Αβδέλλα στα βουνά της Πίνδου. Τόσο στην εκλογική αναμέτρηση του Τίτους όσο και σε εκείνη της Γκούντλαντερ, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν καταβάλει μια τελευταία προσπάθεια για να ενισχύσουν τις προεκλογικές εκστρατείες των υποψηφίων τους.

Ωστόσο, το δυσμενές εκλογικό κλίμα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και η προοπτική απώλειας του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων αφήνουν στους υποψηφίους τους περιορισμένες πιθανότητες επιτυχίας.Στην Πενσυλβάνια η μάχη θα κριθεί ανάμεσα σε δύο Ελληνοαμερικανούς υποψηφίους στην 53η εκλογική περιφέρεια της Βουλή,: τον Δημοκρατικό Στίβεν Μαλαγάρη και τον Ρεπουμπλικάνο Γιάννη Λάμπρο.

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