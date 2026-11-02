Ενδιάμεσες εκλογές 2026: Προβάδισμα για Δημοκρατικούς σε πολιτείες -κλειδιά αλλά και λόγοι ανησυχίας

Ένα άτομο περνά μπροστά από τις καμπίνες ψηφοφορίας στο Δημαρχείο του Σίλβερ Σπρινγκ, κατά την πρώτη ημέρα της πρόωρης ψηφοφορίας για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. 22 Οκτωβρίου 2026

Snapshot Οι Δημοκρατικοί προηγούνται σε έξι από τις επτά πολιτείες-κλειδιά που θα καθορίσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, ενώ στην Αϊόβα η αναμέτρηση είναι αμφίρροπη.

Οι Δημοκρατικοί πρέπει να διατηρήσουν όλες τις υπάρχουσες έδρες και να κερδίσουν τουλάχιστον τέσσερις από τις έδρες των Ρεπουμπλικανών για να εξασφαλίσουν πλειοψηφία στη Γερουσία.

Η δυσαρέσκεια προς τον Ντόναλντ Τραμπ και η διαχείριση της οικονομίας από τον ίδιο αποτελούν βασικούς παράγοντες που ευνοούν τους Δημοκρατικούς.

Οι Δημοκρατικοί καταγράφουν σημαντική στήριξη από νέους και Λατινοαμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ η στήριξη των λευκών ψηφοφόρων της εργατικής τάξης προς τους Ρεπουμπλικανούς παραμένει υψηλή αλλά με ιστορικά ασταθή δημοσκοπικά δεδομένα.

Σημαντικό προβάδισμα καταγράφεται για τους Δημοκρατικούς στις πολιτείες Τέξας και Κάνσας, παρά το ιστορικό προβάδισμα των Ρεπουμπλικανών σε αυτές. Snapshot powered by AI

Οι Δημοκρατικοί προηγούνται στις σχεδόν επτά-πολιτείες κλειδιά που θα καθορίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει τη Γερουσία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των New York Times και του Πανεπιστημίου Siena, η οποία δημοσιεύτηκε μία μόλις ημέρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Δύο από αυτές τις πολιτείες βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσκόπησης: Το Τέξας, όπου κανένας Δημοκρατικός δεν έχει εκλεγεί στη Γερουσία από το 1988, και το Κάνσας, όπου οι Δημοκρατικοί δεν έχουν κερδίσει αντίστοιχη έδρα από το 1932.

Για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί πρέπει να διατηρήσουν όλες τις έδρες που ήδη κατέχουν και να κερδίσουν τουλάχιστον τέσσερις από τις έδρες που κατέχουν σήμερα οι Ρεπουμπλικανοί.

Από τις επτά πολιτείες που εξετάστηκαν, οι Δημοκρατικοί προηγούνται στις έξι -στο Κάνσας, το Τέξας, το Μίσιγκαν, το Μέιν, το Οχάιο και την Αλάσκα- ενώ στην Αϊόβα η αναμέτρηση είναι αμφίρροπη.

Ωστόσο, η δημοσκόπηση καταγράφει και ορισμένους λόγους ανησυχίας για τους Δημοκρατικούς, καθώς παραμένουν και κάποιοι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, ενώ οι ψηφοφόροι που κατέληξαν τον τελευταίο μήνα, τάχθηκαν υπέρ των Ρεπουμπλικάνων με διαφορά εννέα μονάδων.

Η δυσαρέσκεια απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με τους New York Times, ο σημαντικότερος λόγος που οι ψηφοφόροι προτιμούν τους Δημοκρατικούς είναι η δυσαρέσκεια απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ και ο τρόπος διαχείρισης της οικονομίας από τον ίδιο.

Μόλις το 38% των πιθανών ψηφοφόρων ενέκρινε την απόδοση του Αμερικανού προέδρου στις επτά πολιτείες που περιλαμβάνονται στη δημοσκόπηση, ένα εντυπωσιακά χαμηλό ποσοστό δεδομένου ότι ο Τραμπ είχε κερδίσει πέντε από αυτές με διψήφια διαφορά στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Στο κόστος ζωής, το βασικό ζήτημα που κινητοποιεί τους ψηφοφόρους φέτος, οι Δημοκρατικοί διαθέτουν πλεονέκτημα εννέα μονάδων συνολικά, ενώ προηγούνται σε κάθε πολιτεία ξεχωριστά.

Εάν οι δημοσκοπήσεις είναι ακριβείς και αυτές οι τάσεις διατηρηθούν, οι Δημοκρατικοί θα κερδίσουν τον έλεγχο της Γερουσίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ AP Pool

Το στοίχημα των Δημοκρατικών στο Κάνσας και στο Τέξας

Η κλονιζόμενη εμπιστοσύνη στους Ρεπουμπλικάνους όσον αφορά την οικονομία — και τον Τραμπ ειδικότερα — βοηθά να εξηγηθεί πώς οι Δημοκρατικοί έχουν προβάδισμα σε μια πολιτεία όπως το Κάνσας.

Μπορεί ο Τραμπ να κέρδισε το 2024 στο Κάνσας με το μεγαλύτερο περιθώριο νίκης από όλες τις επτά πολιτείες που εξετάστηκαν στη δημοσκόπηση, αλλά οι τιμές του ντίζελ που αυξήθηκαν μετά τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς και η απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τους εισαγωγικούς δασμούς στο ξένο βόειο κρέας, έχουν απογοητεύσει τους αγρότες της πολιτείας.

Ως εκ τούτου, ο Δημοκρατικός Άνταμ Χάμιλτον, πάστορας της μεγαλύτερης εκκλησίας της πολιτείας, προηγείται του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ με 49% έναντι 44%. Ο Χάμιλτον έχει επίσης εξασφαλίσει και την υποστήριξη του 13% των Ρεπουμπλικάνων.

Ο Άνταμ Χάμιλτον AP

Στο Τέξας, ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο, συγκεντρώνει προβάδισμα επτά μονάδων έναντι του Ρεπουμπλικάνου γενικού εισαγγελέα Κεν Πάξτον, με 50% έναντι 43%. Η δημοφιλία του Πάξτον αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Ρεπουμπλικανούς. Το 54% των πιθανών ψηφοφόρων έχει πλέον αρνητική άποψη για αυτόν, ενώ μόνο το 33% έχει θετική.

Αντίθετα, το 49% των πιθανών ψηφοφόρων έχει θετική άποψη για τον Ταλαρίκο, ενώ το 39% έχει αρνητική, γεγονός που του εξασφαλίζει προβάδισμα 10 μονάδων στη δημοτικότητα, παρά την τεράστια και εξαιρετικά αρνητική διαφημιστική εκστρατεία εναντίον του, η οποία χρηματοδοτείται κυρίως από τον Έλον Μασκ.

Ο Τζέιμς Ταλαρίκο AP

Προβάδισμα σε Μίσιγκαν, Μέιν, Οχάιο, Αλάσκα

Στο Μίσιγκαν, το μοναδικό κρίσιμο πεδίο μάχης για τη Γερουσία όπου η υπό διεκδίκηση έδρα ανήκει ήδη στους Δημοκρατικούς, η δημοσκόπηση έδειξε ότι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ προηγείται με διψήφιο ποσοστό.

Να σημειωθεί ότι δημοσκόπηση διεξήχθη πριν ξεσπάσει η εσωκομματική διαμάχη των Δημοκρατικών αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν η Χέιλι Στίβενς, αντίπαλος του Ελ-Σαγιέντ στις προκριματικές εκλογές, ανακοίνωσε ότι στηρίζει τον Ρότζερς.

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ AP

Στο Μέιν, ο Δημοκρατικός Τρόι Τζάκσον προηγείται της Ρεπουμπλικανής Σούζαν Κόλινς με 51% έναντι 45%. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Κόλινς είχε βρεθεί πίσω σε όλες τις δημοσκοπήσεις πριν από έξι χρόνια, και παρόλα αυτά κέρδισε άνετα την αναμέτρηση της.

Ο Τρόι Τζάκσον AP

Στο Οχάιο, ο πρώην γερουσιαστής των Δημοκρατικών Σέροντ Μπράουν προηγείται του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Χάστεντ με 49% έναντι 44% σε έναν αγώνα που έχει έχει οδηγήσει σε δαπάνες ύψους μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, με τους Ρεπουμπλικάνους να έχουν ξοδέψει 80 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε διαφημίσεις, σύμφωνα με την AdImpact, την υπηρεσία παρακολούθησης διαφημίσεων.

Ο Σέροντ Μπράουν AP

Στην Αλάσκα, η πρώην Δημοκρατική βουλευτής Μέρι Πελτόλα διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα 48% έναντι 46% του Νταν Σάλιβαν, και είναι η μοναδική υποψήφια του κόμματος που έχασε έδαφος σε σύγκριση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.

Η Μέρι Πελτόλα AP

Σημαντική στήριξη από νέους και Λατινοαμερικανούς

Η δημοσκόπηση έδειξε, επίσης, ότι η δημοσκοπική ενίσχυση των Δημοκρατικών τροφοδοτήθηκε από την ανανεωμένη δυναμική μεταξύ των νεότερων ψηφοφόρων και των Λατινοαμερικανών, όπου ο Τραμπ είχε σημειώσει υψηλά ποσοστά το 2024.

Φέτος, όμως, οι Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι για τη Γερουσία συγκεντρώνουν μόνο το ένα τέταρτο των νεότερων ψηφοφόρων και των Λατινοαμερικανών ψηφοφόρων.

Παράλληλα, η στήριξη των λευκών ψηφοφόρων της εργατικής τάξης προς τους Ρεπουμπλικανούς στις επτά πολιτείες, οι οποίοι είχαν στηρίξει ιδιαίτερα τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024, βρίσκεται στο 56%.

Οι New York Times επισημαίνουν, ωστόσο, ότι οι λευκοί ψηφοφόροι της εργατικής τάξης είναι μία ομάδα, στην οποία οι δημοσκοπήσεις έχουν εμφανίσει σημαντικά σφάλματα κατά το παρελθόν.

Διαβάστε επίσης