Telegraph - Ιράν: Σχέδιο παρέμβασης στις εκλογές του Ισραήλ και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Snapshot Το Ιράν σχεδιάζει κυβνοεπιθέσεις και στρατολόγηση προσώπων για να παρέμβει στις εκλογές του Ισραήλ και στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου.

Η Τεχεράνη επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει πολιτικά το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, περιορίζοντας τις στρατιωτικές τους δυνατότητες προς το Ιράν.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η πολιτική αστάθεια στο Ισραήλ και η πιθανή ενίσχυση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο θα μειώσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Το Ιράν δεν επιδιώκει την εκλογή συγκεκριμένων υποψηφίων, αλλά την αποδυνάμωση των αντιπάλων του μέσω παρατεταμένων πολιτικών αδιεξόδων.

Η Τεχεράνη παραμένει έτοιμη για δυναμική αντίδραση σε νέες επιθέσεις, προειδοποιώντας για πιθανή επέκταση των αντίποινων πέρα από τους προηγούμενους στόχους. Snapshot powered by AI

Το Ιράν προετοιμάζεται να παρέμβει στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις απόπειρες επηρεασμού των βουλευτικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Telegraph, Ιρανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν σχέδια διείσδυσης στις εκλογικές διαδικασίες και κυβερνοεπιθέσεων εναντίον εκλογικών συστημάτων.

Αρκετοί Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στη βρετανική εφημερίδα ότι η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις ως ευκαιρία να αποδυναμώσει πολιτικά τους βασικούς αντιπάλους της, ενώ η σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει σε εξέλιξη.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξετάζει τρόπους στρατολόγησης προσώπων που εμπλέκονται στις εκλογικές διαδικασίες και των δύο χωρών, ενώ έχουν συγκροτηθεί ομάδες κυβερνοεπιθέσεων με στόχο τα εκλογικά τους συστήματα.

Άλλος αξιωματούχος υποστήριξε ότι το Ιράν αντιμετωπίζει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ως προέκταση της στρατιωτικής αντιπαράθεσής του με την Ουάσιγκτον και την Ιερουσαλήμ. Στόχος, όπως διευκρίνισε, δεν είναι η επικράτηση συγκεκριμένων υποψηφίων, αλλά η αποσταθεροποίηση των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, η Τεχεράνη εκτιμά ότι η όξυνση των πολιτικών αντιπαραθέσεων στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα των κυβερνήσεών τους να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται μετά τις ανησυχίες που διατύπωσαν οι ισραηλινές αρχές για απόπειρες ιρανικής παρέμβασης στις εκλογές.

Πριν από την ψηφοφορία, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε προειδοποιήσει ότι το Ιράν και οι περιφερειακοί σύμμαχοί του εξέταζαν τρόπους παρέμβασης στην εκλογική διαδικασία, μεταξύ των οποίων κυβερνοεπιχειρήσεις και ενδεχόμενες επιθέσεις.

Το δημοσίευμα της Telegraph, πάντως, δεν τεκμηριώνει ότι Ιρανοί πράκτορες κατάφεραν να διεισδύσουν επιτυχώς στα εκλογικά συστήματα κάποιας από τις δύο χώρες.

Η Τεχεράνη βλέπει ευκαιρία στο πολιτικό αδιέξοδο του Ισραήλ

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι παρακολουθούν στενά τα αποτελέσματα των ισραηλινών εκλογών, με ιδιαίτερη έμφαση στο ενδεχόμενο ούτε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ούτε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Γκάντι Αϊζενκοτ, να καταφέρουν να σχηματίσουν κυβερνητικό συνασπισμό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ, ο συνασπισμός του Νετανιάχου προβλεπόταν να εξασφαλίσει 53 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ, έναντι 48 εδρών για τον συνασπισμό της αντιπολίτευσης υπό τον Αϊζενκοτ.

Τα αραβικά κόμματα αναμενόταν να συγκεντρώσουν συνολικά 19 έδρες, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει τη στήριξή τους καθοριστική για τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης.

Ο Φανταχοσεΐν Μαλεκί, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε στην Telegraph ότι τα αραβικά κόμματα επιδιώκουν να εμποδίσουν τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης Νετανιάχου, ενισχύοντας παράλληλα την επιρροή τους στις διαπραγματεύσεις για τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Κατά την εκτίμησή του, ούτε ο Νετανιάχου ούτε ο Αϊζενκοτ θα μπορούσαν εύκολα να εξασφαλίσουν την υποστήριξή τους. Αυτό αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο παρατεταμένων διαπραγματεύσεων ή ακόμη και νέας προσφυγής στις κάλπες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ωφελήσει την Τεχεράνη, περιορίζοντας τη δυνατότητα του Ισραήλ να λάβει σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις, την ώρα που το Ιράν επιχειρεί να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες που επλήγησαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ο δρ Στίβεν Βάγκνερ, ανώτερος λέκτορας Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου, εκτίμησε ότι το Ιράν έχει λόγους να αποφύγει σημαντικές στρατιωτικές ενέργειες όσο αναμένει να διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο μετά τις εκλογές.

Κατά την άποψή του, η Τεχεράνη θα προτιμούσε την απομάκρυνση του Νετανιάχου από την εξουσία, αλλά θα μπορούσε επίσης να επωφεληθεί από ένα παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο.

Όπως εξήγησε, το Ιράν θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτό το διάστημα για να ενισχύσει την άμυνά του και να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνάμεις και τα μέσα που διασώθηκαν από τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα.

Το ενδεχόμενο νέων εκλογών ή σχηματισμού ενός εναλλακτικού κυβερνητικού συνασπισμού έχει αναδειχθεί σε κεντρικό ζήτημα της ισραηλινής πολιτικής σκηνής, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται διχασμένα ως προς το εάν μπορούν να στηριχθούν στα αραβικά κόμματα για να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Το Ιράν ελπίζει ότι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα περιορίσουν τις κινήσεις Τραμπ

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις οποίες θα κριθεί ο έλεγχος της Βουλής των Αντιπροσώπων και περίπου του ενός τρίτου της Γερουσίας.

Σύμφωνα με την Telegraph, η Τεχεράνη ελπίζει ότι ενδεχόμενη ενίσχυση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο θα περιορίσει τη δυνατότητα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και να προσφέρει υποστήριξη για νέες ισραηλινές επιθέσεις.

Ο Στίβεν Βάγκνερ εκτίμησε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι θα παρακολουθούν στενά κάθε ένδειξη πως το Κογκρέσο ενδέχεται να επιχειρήσει να περιορίσει τις δαπάνες του Λευκού Οίκου για τη σύγκρουση, καθώς και τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ.

Ο Αμίρ Αλί Αμπολφάθ, Ιρανός αναλυτής με ειδίκευση στις αμερικανικές υποθέσεις, δήλωσε στην Telegraph ότι τα ιστορικά εκλογικά δεδομένα των ενδιάμεσων εκλογών, οι δημοσκοπήσεις και οι αγορές στοιχημάτων υποδηλώνουν πως οι Δημοκρατικοί έχουν σημαντικές πιθανότητες να αποκτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι ακόμη και μια πλειοψηφία των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο δεν θα απέτρεπε κατ' ανάγκην νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Αμπολφάθ επισήμανε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί εκτεταμένες εξουσίες ως αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων. Κατά συνέπεια, ο έλεγχος του Κογκρέσου από την αντιπολίτευση θα μπορούσε να δυσχεράνει τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων, χωρίς απαραίτητα να τις ανακόψει.

Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν πριν από τις εκλογές, εάν εκτιμούσε ότι μια γρήγορη στρατιωτική νίκη θα ενίσχυε τις εκλογικές προοπτικές των Ρεπουμπλικανών.

Από την άλλη πλευρά, σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να αποφύγει μια επιχείρηση που θα ενείχε τον κίνδυνο να εξελιχθεί σε παρατεταμένη σύγκρουση, με ευρύτερες περιφερειακές συνέπειες.

Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για ευρύτερα αντίποινα

Παράλληλα, Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενα νέα ισραηλινά ή αμερικανικά πλήγματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντίποινα που θα επεκτείνονταν πέρα από τους στόχους οι οποίοι είχαν πληγεί στις προηγούμενες ανταλλαγές επιθέσεων.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στην Telegraph ότι η Τεχεράνη παραμένει διατεθειμένη να καταλήξει σε διπλωματική διευθέτηση, αλλά είναι ταυτόχρονα έτοιμη να απαντήσει δυναμικά σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών.

Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι μια μελλοντική ιρανική απάντηση δεν θα περιοριζόταν απαραίτητα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους.

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, επιχείρησε δημοσίως να υποβαθμίσει τη σημασία των ισραηλινών εκλογών, μιλώντας τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους στην Τεχεράνη.

Παρουσίασε την εκλογική αναμέτρηση ως αντιπαράθεση μεταξύ αντίπαλων πολιτικών παρατάξεων, οι οποίες, κατά την εκτίμηση της ιρανικής ηγεσίας, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν εχθρικές πολιτικές έναντι του Ιράν, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Η αντίθεση ανάμεσα στη δημόσια υποβάθμιση της σημασίας των εκλογών από την Τεχεράνη και στις αναφερόμενες μυστικές προετοιμασίες της αναδεικνύει το βάρος που αποδίδουν Ιρανοί αξιωματούχοι στις πολιτικές εξελίξεις και στις δύο χώρες.

Το Ισραήλ είχε προειδοποιηθεί και στο παρελθόν για τα κενά στην προστασία του εκλογικού του συστήματος από ξένες παρεμβάσεις.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο κρατικός ελεγκτής Ματανιάχου Ένγκλμαν είχε επισημάνει σοβαρές ελλείψεις στην ετοιμότητα της χώρας να αντιμετωπίσει ξένες ψηφιακές παρεμβάσεις. Είχε προειδοποιήσει, μάλιστα, ότι οι ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις και οι απόπειρες κατασκοπείας εντείνονταν ενόψει των εκλογών του 2026.

Για την Τεχεράνη, τα πιθανά οφέλη από μια παρατεταμένη πολιτική παράλυση στην Ιερουσαλήμ και την ενίσχυση της αντιπολίτευσης στο αμερικανικό Κογκρέσο φαίνεται να εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική αποδυνάμωσης των αντιπάλων της, χωρίς αποκλειστική προσφυγή στη στρατιωτική αντιπαράθεση.

Ωστόσο, οι Ιρανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στην Telegraph υπογράμμισαν ότι η Τεχεράνη δεν στηρίζει τις προσδοκίες της για τερματισμό της σύγκρουσης στο αποτέλεσμα καμίας από τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις και παραμένει προετοιμασμένη για νέες εχθροπραξίες.

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