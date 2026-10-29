Ισραήλ: Καταγγελία Νετανιάχου για παρέμβαση Τουρκίας και Κατάρ στις εκλογές

Snapshot Το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε ότι το Κατάρ και η Τουρκία χρηματοδοτούν οργανώσεις που κινητοποιούν Άραβες ψηφοφόρους στο Ισραήλ.

Η Σιν Μπετ ξεκίνησε έρευνα για υποψίες ξένης χρηματοδότησης και πιθανής εκλογικής δωροδοκίας, μετά από εντολή του δικαστή Νοάμ Σόλμπεργκ.

Οι δίαυλοι χρηματοδότησης που ερευνώνται μοιάζουν με εκείνους που είχαν χρησιμοποιηθεί για χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών στο παρελθόν.

Η ισραηλινή αστυνομία απέρριψε τους ισχυρισμούς του Λικούντ περί «κλοπής» των εκλογών από αραβικά κόμματα, αναφέροντας έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων.

Το Λικούντ είχε προετοιμάσει εκ των προτέρων καταγγελίες και ισχυρισμούς περί νοθείας σε περίπτωση ήττας του Νετανιάχου. Snapshot powered by AI

Το κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί ότι το Κατάρ και η Τουρκία βρίσκονται πίσω από τη χρηματοδότηση οργανώσεων που φέρονται να κινητοποιούν Άραβες πολίτες του Ισραήλ για να προσέλθουν στις κάλπες. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τη Σιν Μπετ, την ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, σύμφωνα με δημοσιεύματα των εβραϊκών μέσων ενημέρωσης.

Η έρευνα βασίζεται σε πληροφορίες που έφτασαν στη Σιν Μπετ και παρουσιάστηκαν στον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Νοάμ Σόλμπεργκ, σύμφωνα με το Channel 12.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, οι δίαυλοι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά χρημάτων στις συγκεκριμένες οργανώσεις παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με εκείνους που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών.

Το πρωί, ο Σόλμπεργκ έδωσε εντολή στον επικεφαλής της Σιν Μπετ, Νταβίντ Ζίνι, να ξεκινήσει έρευνα για «υποψίες σχετικά με ξένη χρηματοδότηση και ενδεχόμενη εκλογική δωροδοκία από ξένους παράγοντες».

Την Τρίτη, ο Ζίνι είχε δηλώσει ότι η εκλογική διαδικασία εξελισσόταν «ομαλά μέχρι στιγμής», προσθέτοντας ότι «η συμμετοχή των ψηφοφόρων είναι υψηλή και μπορούμε να διαβεβαιώσουμε με σιγουριά τους πολίτες του Ισραήλ ότι οι εκλογές παρακολουθούνται και διεξάγονται με ορθό και υποδειγματικό τρόπο».

Πριν από την ψηφοφορία, εβραϊκά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι το Λικούντ σχεδίαζε να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα σε αραβικές περιοχές και να υποστηρίξει ότι οι εκλογές είχαν «κλαπεί», σε περίπτωση που ο Νετανιάχου δεν επικρατούσε. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, το κόμμα είχε προετοιμάσει εκ των προτέρων σειρά καταγγελιών και ισχυρισμών περί νοθείας.

Νωρίτερα σήμερα, η ισραηλινή αστυνομία απέρριψε τους ισχυρισμούς του Λικούντ ότι τα αραβικά κόμματα είχαν «κλέψει» τις εκλογές, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς».

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