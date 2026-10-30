Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Αριθμός ρεκόρ 47,9 εκατομμυρίων Αμερικανών έχει ήδη ψηφίσει

Αυξημένη καταγράφεται η συμμετοχή των Δημοκρατικών, των Αφροαμερικανών και των ισπανόφωνων

Μίλτος Τσεκούρας

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Αριθμός ρεκόρ 47,9 εκατομμυρίων Αμερικανών έχει ήδη ψηφίσει
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Έχουν ήδη ψηφίσει 47,9 εκατομμύρια Αμερικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές, αριθμός ρεκόρ με υψηλή συμμετοχή σε κρίσιμες Πολιτείες.
  • Περισσότεροι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα πρόωρα σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους.
  • Η αύξηση της πρόωρης συμμετοχής είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αμφίρροπες Πολιτείες όπως το Τέξας, η Βόρεια και Νότια Καρολίνα και το Κάνσας.
  • Το 9ο Εφετείο απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να μην καταμετρηθούν πάνω από 20.000 επιστολικές ψήφοι στην Καλιφόρνια, κρίνοντας ότι η λίστα των υπόπτων ψηφοφόρων δεν είναι αξιόπιστη.
  • Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πρόωρη ψήφος δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα, καθώς πολλοί ψηφοφόροι ψηφίζουν ανήμερα των εκλογών και η πολιτική τοποθέτηση δεν εξασφαλίζει ψήφο στο κόμμα τους.
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Αριθμός ρεκόρ 47,9 εκατομμυρίων Αμερικανών έχουν ήδη ψηφίσει στις ενδιάμεσες εκλογές, με υψηλή αύξηση της συμμετοχής σε πολλές κρίσιμες Πολιτείες και περισσότερους Δημοκρατικούς παρά Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους να έχουν ασκήσει μέχρι τώρα το εκλογικό δικαίωμά τους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το «Εκλογικό Εργαστήρι» (Election Lab) του Πανεπιστημίου της Φλόριντας έχει μετρήσει μέχρι τώρα 47.922.669 πρόωρες ψήφους σε πανεθνικό επίπεδο. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, με 45,9 εκατομμύρια ψήφους.

Φέτος, 226 εκατομμύρια άνθρωποι περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη, όμως είναι δυνατόν να ψηφίσει κανείς και εκ των προτέρων.

Η αύξηση της συμμετοχής που παρατηρείται φέτος είναι ιδιαίτερα εμφανής σε Πολιτείες που θεωρούνται αμφίρροπες. Στο Τέξας, όπου ο Δημοκρατικός υποψήφιος για τη Γερουσία Τζέιμς Ταλαρίκο ελπίζει να βάλει τέλος σε τρεις δεκαετίες ρεπουμπλικανικής κυριαρχίας, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν ήδη ψηφίσει μέχρι την Τετάρτη. Η αυτοπρόσωπη συμμετοχή αυξήθηκε κατά περίπου 50% σε σύγκριση με τις εκλογές του 2022.

Υψηλή είναι επίσης η συμμετοχή στη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα. Στο Κάνσας, όπου ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής αντιμετωπίζει δυσκολίες, ο αριθμός των πρόωρων ψήφων την περασμένη εβδομάδα ήταν μεγαλύτερος σχεδόν κατά δύο τρίτα σε σύγκριση με τις εκλογές του 2022, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στις Πολιτείες που καταγράφουν την πολιτική τοποθέτηση των ψηφοφόρων, οι Δημοκρατικοί είναι σημαντικά περισσότεροι από τους Ρεπουμπλικάνους που επιλέγουν να ψηφίσουν πρόωρα: περίπου 44%, έναντι 31% και 25% για τους ανεξάρτητους ή εκείνους που στηρίζουν μικρότερα κόμματα.

Αυξημένη είναι και η συμμετοχή των Αφροαμερικανών και των ισπανόφωνων, στις Πολιτείες που ανακοινώνουν τέτοια στοιχεία των ψηφοφόρων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πάντως ότι οι αριθμοί αυτοί δεν θα πρέπει να ερμηνευθούν ως ένδειξη του τελικού αποτελέσματος. Η πολιτική τοποθέτηση ενός ψηφοφόρου δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσει οπωσδήποτε τον υποψήφιο του κόμματός του. Επιπλέον, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί θα πάνε στις κάλπες ανήμερα των εκλογών, την Τρίτη.

Στις προηγούμενες εκλογές, οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν την τάση να ψηφίζουν κυρίως ανήμερα των εκλογών, κάτι που θα μπορούσε να ανατρέψει το προβάδισμα των Δημοκρατικών. Επίσης, η αυξημένη πρόωρη συμμετοχή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι και η συνολική συμμετοχή θα είναι αυξημένη.

Εφετείο απέρριψε και πάλι το αίτημα Τραμπ να μην καταμετρηθούν 20.000 ψήφοι στην Καλιφόρνια

Αμερικανικό Εφετείο απέρριψε σήμερα την προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ που ζητούσε να απαγορευτεί προσωρινά στην Καλιφόρνια η καταμέτρηση επιστολικών ψήφων από περισσότερους από 20.000 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, για τους οποίους η Ουάσινγκτον ισχυρίζεται ότι ενδέχεται να μην είναι Αμερικανοί πολίτες.

Είναι η δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα που το 9ο Εφετείο, που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο, αρνείται το κατεπείγον αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι Ρεπουμπλικάνοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δίνουν μάχη για να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές της προσεχούς Τρίτης. Η κυβέρνηση επιχείρησε να ασκήσει πιέσεις σε πολιτειακούς αξιωματούχους ισχυριζόμενη ότι ψηφίζουν και άτομα που δεν είναι Αμερικανοί, αν και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο.

Με ψήφους 2 έναντι 1 το Εφετείο αρνήθηκε να εκδώσει εντολή απαγορεύοντας στην Καλιφόρνια να μετρήσει τις ψήφους, αφού οι δικαστές σημείωσαν ότι κατώτερο δικαστήριο είχε ήδη κρίνει πως αυτή η «λίστα» της κυβέρνησης Τραμπ ενδέχεται να μην είναι απολύτως αξιόπιστη. «Υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος, ικανοποιώντας το αίτημα των ΗΠΑ (σ.σ. της κυβέρνησης) να οδηγηθούμε σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων» για χιλιάδες ανθρώπους, ανέφεραν οι δικαστές Μαρκ Μπένετ (διορισμένος από τον Τραμπ) και Γκάμπριελ Σάντσες (διορισμένος από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

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