Ο Τραμπ διαψεύδει τη WSJ: Δεν έστειλα τον Βανς να ξεκινήσει συνομιλίες με το Ιράν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε ότι έδωσε εντολή στον Τζέι Ντι Βανς να ξεκινήσει συνομιλίες με το Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επικοινωνία με το Ιράν αφορούσε μόνο την αποστολή ιατρικών προμηθειών.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Βανς έστειλε επιστολή στην ιρανική πλευρά για επανέναρξη συνομιλιών κατόπιν εντολής Τραμπ.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι η πρωτοβουλία του Βανς δεν σχετιζόταν με ειρηνευτικές επαφές αλλά με ανθρωπιστική βοήθεια. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ότι έδωσε εντολή στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να ξεκινήσει ειρηνευτικές επαφές με το Ιράν, λέγοντας ότι η επικοινωνία που έγινε αφορούσε ιατρικές προμήθειες.

«Όχι. Το Ιράν χρειάζεται βοήθεια με ιατρικές προμήθειες. Βασικά, πρόκειται για προμήθειες που θα βοηθήσουν ανθρώπους που είναι άρρωστοι», είπε σε δημοσιογράφους στη βάση Άντριους, όταν ρωτήθηκε αν είχε ζητήσει από τον Βανς να ανοίξει συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Η δήλωση ήρθε μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Βανς έστειλε επιστολή στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους και πρόσωπα με γνώση του θέματος, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία έγινε κατόπιν εντολής του Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, απέρριψε αυτή την εκδοχή και επέμεινε ότι η επικοινωνία με την ιρανική πλευρά αφορούσε μόνο την αποστολή ιατρικών προμηθειών.

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