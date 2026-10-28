WSJ: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τον Κόλπο για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν - Στέλνουν Patriot στο Ισραήλ

Snapshot Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν χώρες του Κόλπου για ενδεχόμενη σύντομη και έντονη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο αμερικανικός στρατός στέλνει επιπλέον σύστημα Patriot στο Ισραήλ για την ενίσχυση της αντιπυραυλικής άμυνας.

Οι ΗΠΑ απομακρύνουν στρατεύματα από ευάλωτες βάσεις στη Μέση Ανατολή και συγκεντρώνουν αποθέματα πυρομαχικών για πιθανή κλιμάκωση.

Ο πρόεδρος Τραμπ κλίνει προς μια μεγάλη επίθεση σε ιρανικές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά η απόφαση δεν έχει ληφθεί οριστικά.

Το Πεντάγωνο έχει προετοιμαστεί να προσφέρει στον πρόεδρο όλες τις διαθέσιμες επιλογές σε περίπτωση επίθεσης. Snapshot powered by AI

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν αρκετές χώρες του Κόλπου ότι είναι έτοιμες να πραγματοποιήσουν μια σύντομη και σφοδρή στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Οι επαφές αυτές, μέσω διπλωματικών και στρατιωτικών διαύλων, συγκαταλέγονται στις ολοένα περισσότερες ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προετοιμάζονται να εξαπολύσουν νέο κύκλο σφοδρών πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Με αυτόν τον τρόπο διακινδυνεύουν μια μεγάλη κλιμάκωση, επιδιώκοντας να αποδυναμώσουν την Τεχεράνη και να την ωθήσουν σε διαπραγματεύσεις.

Σε επιβεβαίωση αυτών των προθέσεων, ο αμερικανικός στρατός στέλνει ακόμη ένα σύστημα Patriot από το Τέξας στο Ισραήλ για να ενισχύσει την αντιπυραυλική του άμυνα, όπως προκύπτει από δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και δηλώσεις δύο αξιωματούχων με γνώση του θέματος, όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα.

Οι ΗΠΑ έχουν απομακρύνει στρατεύματα από βάσεις στη Μέση Ανατολή όπου ήταν ευάλωτα. Παράλληλα, προετοιμαζόμενες για ενδεχόμενη κλιμάκωση, έχουν συγκεντρώσει αποθέματα πυρομαχικών, ενώ βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη προετοιμάζονται για επιθέσεις.

Στην περιοχή, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 20 πολεμικά πλοία, αναμένεται ακόμη μία ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου, μαζί με μία εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών.

Εκτιμάται ότι ο πόλεμος, που διανύει τον όγδοο μήνα του, είχε κοστίσει 47,1 δισ. δολάρια έως τα μέσα Οκτωβρίου, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ζημιές που έχουν προκληθεί στις αμερικανικές βάσεις της περιοχής. Περίπου το 60% των δαπανών, 29 δισ. δολάρια, έχει διατεθεί για πυρομαχικά, όπως οι πύραυλοι Tomahawk και Patriot.

Σύμφωνα με τις πηγές της WSJ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει, αλλά φέρεται να κλίνει προς μια μεγάλης κλίμακας επίθεση μετά τις εκλογές, με στόχο ιρανικές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Η εναλλακτική θα ήταν να επιχειρήσει εκ νέου την επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες των περιφερειακών μεσολαβητών, δεν διαφαίνεται ακόμη πρόοδος.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως εξηγήθηκε, το Πεντάγωνο έχει προετοιμαστεί ώστε να προσφέρει στον πρόεδρο κάθε διαθέσιμη επιλογή, εφόσον αποφασίσει να επιτεθεί.

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