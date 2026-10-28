Αμερικανικό Πεντάγωνο: Στα 47,1 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν

Snapshot Το κόστος του πολέμου στο Ιράν ανήλθε στα 47,1 δισεκατομμύρια δολάρια, με το 60% να αφορά βόμβες, πυραύλους και πυρομαχικά.

Η Πολεμική Αεροπορία δαπάνησε 7,6 δισεκατομμύρια, το Πολεμικό Ναυτικό 1,5 δισεκατομμύρια και ο Στρατός Ξηράς 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια για τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Από την έναρξη του πολέμου έχουν σκοτωθεί 18 στρατιώτες και έχουν τραυματιστεί περισσότεροι από 860.

Οι εκτιμήσεις κόστους δεν περιλαμβάνουν 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για καύσιμα και έξοδα, ούτε τα έξοδα επισκευής ή ανοικοδόμησης κατεστραμμένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητεί έως και 70 δισεκατομμύρια δολάρια για να καλύψει το κόστος του πολέμου και να χρηματοδοτήσει νέες στρατιωτικές ανάγκες. Snapshot powered by AI

Στα 47,1 δισ. δολάρια αυξήθηκε το κόστος του πολέμου στο Ιράν σύμφωνα με ενημέρωση του αμερικανικού Πενταγώνου στο Κογκρέσο των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Το 60% των δαπανών αφορούσε βόμβες, πυραύλους και άλλα πυρομαχικά.

Αν και οι πολεμικές επιχειρήσεις δεν συνεχίζονται εντούτοις το Πεντάγωνο έχει επιβαρυνθεί με περίπου 3,5 δισ. δολάρια στη διάρκεια των τελευταίων περίπου έξι εβδομάδων.Τα στοιχεία αυτά αποτελούν την πιο πρόσφατη εικόνα μιας μη απόρρητης ανάλυσης των δαπανών που πραγματοποίησε κάθε κλάδος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και των δαπανών σε συγκεκριμένες κατηγορίες της άμυνας, όπως όπλα που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις κόστους, η Πολεμική Αεροπορία, για παράδειγμα, έχει δαπανήσει 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια για να επιχειρήσουν δεκάδες μοίρες μαχητικών και βομβαρδιστικών αεροσκαφών. Το Πολεμικό Ναυτικό έχει δαπανήσει 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη περισσότερων από δύο δωδεκάδων πολεμικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένων αρκετών αεροπλανοφόρων. Επίσης, ο Στρατός Ξηράς έχει δαπανήσει 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια για τη διατήρηση των δυνάμεών του στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Συνολικά, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, περισσότεροι από 50.000 στρατιώτες συμμετέχουν στην πολεμική κινητοποίηση.

Αξιωματούχοι του Κογκρέσου κοινοποίησαν τις εκτιμήσεις κόστους στην εφημερίδα New York Times, αφού αυτές είχαν υποβληθεί στις επιτροπές Εθνικής Ασφάλειας στο Καπιτώλιο. Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, ο στρατός έχει ξοδέψει 29 δισεκατομμύρια δολάρια σε πολεμικό υλικό και εξάντλησε τα παγκόσμια αποθέματα ορισμένων κρίσιμων όπλων, όπως τα αντιαεροπορικά πυραύλων Patriot. Παράλληλα άντλησε στρατιωτικές προμήθειες από αμερικανικές στρατιωτικές διοικήσεις στην Ασία και την Ευρώπη.

Το Πεντάγωνο έχει δαπανήσει 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια για την αντικατάσταση δεκάδων κατεστραμμένων μαχητικών αεροσκαφών, καθώς και άλλου οπλισμού και εξοπλισμού. Έχει δαπανήσει 645 εκατομμύρια δολάρια για τη μετακίνηση και τη στήριξη αρκετών χιλιάδων κομάντος Ειδικών Επιχειρήσεων στην περιοχή.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ επιθεωρεί τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Οκτώβρης 2026 CENTCOM

Συνολικά 18 νεκροί και περισσότεροι από 860 τραυματίες

Οι πληροφορίες αποκάλυψαν επίσης δαπάνες σε άλλους κρίσιμους τομείς. Ο στρατός ξόδεψε 24,5 εκατομμύρια δολάρια για «εσωτερική ιατρική υποστήριξη» των μελών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Κογκρέσου. Το Πεντάγωνο αναφέρει ότι 18 μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο και ότι περισσότερα από 860 έχουν τραυματιστεί.

Η Διοίκηση Μεταφορών των ΗΠΑ ξόδεψε 92,2 εκατομμύρια δολάρια για τη μεταφορά προμηθειών και εξοπλισμού, ενώ η Διοίκηση Κυβερνοχώρου των ΗΠΑ ξόδεψε 14 εκατομμύρια δολάρια για «επιχειρήσεις υποστήριξης στον κυβερνοχώρο», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Τα στοιχεία του υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ είναι σχεδόν σίγουρα χαμηλότερα από τα πραγματικά, δήλωσαν αξιωματούχοι του Κογκρέσου. Επισήμαναν ότι η εκτίμηση του Κογκρέσου δεν περιελάμβανε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για καύσιμα και άλλα έξοδα, τα οποία η κυβέρνηση Τραμπ είχε ζητήσει σε συμπληρωματικό αίτημα για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Τα έξοδα για την επισκευή ή την αντικατάσταση αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν από ιρανικές επιθέσεις, όπως η βάση του Πολεμικού Ναυτικού στη Μανάμα του Μπαχρέιν, επίσης δεν περιλαμβάνονταν στον φάκελο που διαβιβάστηκε στο Κογκρέσο.

Το Πεντάγωνο έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να κλείσει ή να μην ανοικοδομήσει τις κατεστραμμένες βάσεις. Εάν ο αμερικανικός στρατός ή οι χώρες υποδοχής προχωρήσουν σε ανοικοδόμηση, αξιωματούχοι του Κογκρέσου αναφέρουν ότι το κόστος θα μπορούσε να εκτιναχθεί σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι μη απόρρητες εκτιμήσεις κόστους του Πενταγώνου που παρασχέθηκαν στο Κογκρέσο προσφέρουν μια εικόνα των οικονομικών του πολέμου, την οποία ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και οι συνεργάτες του έχουν κρατήσει σε μεγάλο βαθμό μυστική.

Ο Χέγκσεθ και η κυβέρνηση Τραμπ ζητούν έως και 70 δισεκατομμύρια δολάρια σε έκτακτες στρατιωτικές δαπάνες για να καλύψουν το κόστος του πολέμου με το Ιράν και να χρηματοδοτήσουν νέα όπλα και προσωπικό.