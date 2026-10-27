Τραμπ: «Το Ιράν ξεκίνησε τον πόλεμο με τις ΗΠΑ» – «Χάσιμο χρόνου» η εκεχειρία

Snapshot Ο Ντόναλντ Τμπ υπεραπίστηκε τη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν ξεκίνησε τον πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την προηγούμενη εκεχειρία με το Ιράν «χάσιμο χρόνου» και εξέφρασε δυσπιστία για τις διαπραγματεύσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ήταν αναμενόμενη και ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή από τη στρατιωτική δράση.

Επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν διαθέτει πυραύλους ικανούς να πλήξουν ευρωπαϊκές και αμερικανικές πόλεις, όπως το Σαν Ντιέγκο και το Λος Άντζελες.

Η τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με την αναφορά ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τα πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο του 2026. Snapshot powered by AI

Την επιλογή του να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν υπερασπίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη ήταν εκείνη που «ξεκίνησε τον πόλεμο» και χαρακτηρίζοντας την προηγούμενη εκεχειρία «χάσιμο χρόνου».

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στο Κόρινθ του Μισισίπι, τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθέτησε τη θέση Ρεπουμπλικανού βουλευτή ότι «δεν ξεκινήσαμε εμείς τον πόλεμο με το Ιράν. Το Ιράν ξεκίνησε τον πόλεμο μαζί μας». Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

«Δεν είχαμε άλλη επιλογή»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, ιδιαίτερα στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι περίμενε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση. «Ήμουν απολύτως προετοιμασμένος να το κάνω, γιατί πραγματικά δεν είχαμε άλλη επιλογή. Έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό», είπε.

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής περιόδου στις ΗΠΑ, λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

«Χάσιμο χρόνου» η εκεχειρία

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επίσης απαξιωτικός για την προηγούμενη συμφωνία εκεχειρίας με το Ιράν. «Κάναμε μια μικρή εκεχειρία, η οποία ποτέ δεν μου άρεσε ιδιαίτερα», ανέφερε. «Θέλουμε να είμαστε καλοί, αλλά, κατά τη γνώμη μου, ήταν απλώς χάσιμο χρόνου».

Ο Τραμπ είχε και στο παρελθόν εκφράσει ανοιχτά τη δυσπιστία του απέναντι στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Τον Ιούλιο είχε δηλώσει ότι, για τον ίδιο, η εκεχειρία είχε τελειώσει και ότι οι συνομιλίες με το Ιράν αποτελούσαν «χάσιμο χρόνου».

Οι αναφορές στους ιρανικούς πυραύλους

Στην ομιλία του, ο Τραμπ επανέλαβε ακόμη ότι το Ιράν είχε αναπτύξει πυραύλους που θα μπορούσαν να πλήξουν την Ευρώπη και, στο μέλλον, αμερικανικές πόλεις όπως το Σαν Ντιέγκο και το Λος Άντζελες. «Θα χτυπούσαν το Σαν Ντιέγκο, θα χτυπούσαν το Λος Άντζελες, θα χτυπούσαν και τις πόλεις μας», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

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