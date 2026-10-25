Ιράν: Μυστήριο με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ και σπάνια μυστική συνάντηση

Snapshot Μοτζταμπά Χαμενεΐ διατηρεί χαμηλό προφίλ και είναι σχεδόν «αόρατος» στο κοινό από την ανάληψη των καθηκόντων του την άνοιξη.

Πραγματοποίησε σπάνια μυστική συνάντηση με τον επικεφαλής των δικαστικών αρχών για κρίσιμα εσωτερικά και εξωτερικά ζητήματα, όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς και η προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι αποζημιώσεις για ζημίες από εγκλήματα που αποδίδονται στους «αμερικανοσιωνιστές».

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά την έναρξη του πολέμου, επικοινωνεί κυρίως με γραπτά μηνύματα και οι συναντήσεις του γίνονται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Παρά την απομόνωσή του, παραμένει ενεργός μέσω περιορισμένων επαφών με στενούς συνεργάτες, ενώ η τελευταία του δια ζώσης συνάντηση με τον πρόεδρο έγινε τον Μάιο. Snapshot powered by AI

Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει τον νέο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετικά σπάνια συνάντηση με τον επικεφαλής των δικαστικών αρχών της χώρας, Γολάμ Χοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ. Εν μέσω του πολέμου που μαίνεται, η εμφάνιση του Χαμενεΐ, έστω και κεκλεισμένων των θυρών, προκαλεί αίσθηση, καθώς ο ηγέτης της χώρας απέχει πλήρως από τη δημόσια σφαίρα από την άνοιξη, όταν και ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mizan Online, ο επίσημος ιστότοπος της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ανδρών βρέθηκαν κρίσιμα εσωτερικά και εξωτερικά ζητήματα. Η ατζέντα περιελάμβανε την προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς και την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και των εμποδίων που συνδέονται με αυτήν. Παράλληλα, ειδική μνεία έγινε στις «αποζημιώσεις για τις υλικές και ηθικές ζημίες» που απορρέουν από τα εγκλήματα που, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, διέπραξαν οι «αμερικανοσιωνιστές εγκληματίες», αναδεικνύοντας τη σκληρή ρητορική της Τεχεράνης εν μέσω συρράξεων.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ παραμένει πρακτικά «αόρατος» στο ευρύ κοινό, γεγονός που τροφοδοτεί διαρκώς σενάρια. Υπενθυμίζεται ότι διαδέχτηκε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, τον περασμένο Μάρτιο, μετά τον θάνατο του τελευταίου στις 28 Φεβρουαρίου -την πρώτη ημέρα της έναρξης του πολέμου εναντίον του Ιράν. Κατά τη διάρκεια εκείνης της μοιραίας επίθεσης, ο Μοτζταμπά τραυματίστηκε. Αν και οι ιρανικές υγειονομικές αρχές είχαν κάνει λόγο για «επιπόλαια» τραύματα, ο ίδιος επικοινωνεί έκτοτε σχεδόν αποκλειστικά με γραπτά μηνύματα. Το γεγονός ότι δεν αποκαλύφθηκε ούτε ο ακριβής χρόνος ούτε η τοποθεσία της πρόσφατης συνάντησης με τον Ετζεΐ, επιβεβαιώνει τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και την απόλυτη μυστικότητα γύρω από το πρόσωπό του.

Παρά την απουσία του από τα φώτα της δημοσιότητας, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν συνεχίζει να κινεί τα νήματα των εξελίξεων μέσω ενός πολύ στενού κύκλου επαφών. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, είχε συνάντηση και με τον επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προκειμένου να συζητήσουν τις ραγδαίες εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η τελευταία δια ζώσης επαφή του με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, χρονολογείται από τον περασμένο Μάιο, δείγμα του πόσο προστατευμένα και επιλεκτικά πραγματοποιεί πλέον τις συναντήσεις του.

Διαβάστε επίσης