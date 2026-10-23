Τραμπ: Το Ιράν ανεβάζει σκόπιμα τις τιμές του πετρελαίου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι επιχειρεί να προκαλέσει νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, αμφισβητώντας ακόμη και αναφορές για επιθέσεις και νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: Το Ιράν ανεβάζει σκόπιμα τις τιμές του πετρελαίου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι αυξάνει σκόπιμα τις τιμές του πετρελαίου για να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.
  • Αμφισβήτησε αναφορές για επιθέσεις και νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι διέρχεται μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου από πριν τη σύγκρουση.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν επίθεση σε επτά εμπορικά πλοία, ενώ οι ΗΠΑ απέρριψαν αυτούς τους ισχυρισμούς ως προσπάθεια πίεσης στις τιμές πετρελαίου.
  • Ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν για τον θάνατο 75.000 διαδηλωτών σε λιγότερο από επτά μήνες και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
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Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι επιχειρεί να ανεβάσει τις τιμές του πετρελαίου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν «κάνει ό,τι μπορεί» για να ωθήσει προς τα πάνω τις τιμές, ενώ αμφισβήτησε αναφορές για επιθέσεις σε πλοία και για νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

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Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι σήμερα διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου σε σχέση ακόμη και με την περίοδο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Οι δηλώσεις του έγιναν την ίδια ημέρα που οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επτά εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ απέρριψαν τους ιρανικούς ισχυρισμούς, συνδέοντάς τους επίσης με προσπάθεια άσκησης πίεσης στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε παράλληλα τη σκληρή ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη, κατηγορώντας την ιρανική ηγεσία για τον θάνατο διαδηλωτών και υποστηρίζοντας ότι 75.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε λιγότερο από επτά μήνες.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να έχει πυρηνικό όπλο και δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», έγραψε.

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