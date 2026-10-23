Ιράν: Πρόεδρος κοινοβουλευτικής επιτροπής ζητά χρήση πυρηνικών όπλων αν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά

Ο Μοχαμάντ Σαλέχ Τζοκάρ κάλεσε την ιρανική ηγεσία να επιτρέψει τη χρήση «αποτρεπτικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών», εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά στο Ιράν.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Πρόεδρος κοινοβουλευτικής επιτροπής ζητά χρήση πυρηνικών όπλων αν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιρανός βουλευτής Μοχαμτ Σαλέχ Τζοκάρ ζήτησε την άδεια για χρήση πυρηνικών όπ σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν.
  • Ο Τζοκάρ πρότεινε να ανασταλούν οι υποχρεώσεις του Ιράν από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων αν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά.
  • Η θέση του Τζοκάρ αντιτίθεται στην επίσημη γραμμή του Ιράν και του εκλιπόντα Αγιατολάχ Χαμενεΐ, που απαγόρευαν την κατοχή και χρήση πυρηνικών όπλων.
  • Το Ιράν συνεχίζει να δηλώνει ότι δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα, αλλά υπερασπίζεται το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου.
  • Οι δηλώσεις γίνονται εν μέσω εντατικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα και το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου.
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Τη χρήση πυρηνικών όπλων σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ζήτησε ανώτατος Ιρανός βουλευτής, εν μέσω της νέας έντασης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Μοχαμάντ Σαλέχ Τζοκάρ, πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων και Συμβουλίων του ιρανικού κοινοβουλίου, κάλεσε τις αρχές της χώρας να επιτρέψουν, για λόγους άμυνας και αποτροπής, τη χρήση όπλων που μέχρι σήμερα δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο πυρηνικό δόγμα της Τεχεράνης.

«Ζητώ από τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, για την υπεράσπιση της χώρας και με σκοπό την αποτροπή, να επιτρέψουν τη χρήση αποτρεπτικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν», δήλωσε.

Ο Τζοκάρ υποστήριξε ακόμη ότι, εάν η Ουάσιγκτον εξαπολύσει νέα επίθεση, η Τεχεράνη θα πρέπει να αναστείλει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT).

Η τοποθέτησή του έρχεται σε αντίθεση με τη μέχρι σήμερα επίσημη γραμμή του Ιράν. Ο εκλιπών ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είχε επανειλημμένα χαρακτηρίσει την παραγωγή, κατοχή και χρήση πυρηνικών όπλων απαγορευμένη από το Ισλάμ.

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να δηλώνει ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, ενώ μόλις τον Σεπτέμβριο ο ίδιος ο Τζοκάρ είχε δηλώσει ότι το Ιράν «δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα», υπερασπιζόμενος ωστόσο το δικαίωμα της χώρας στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Οι δηλώσεις γίνονται ενώ το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει επανέλθει στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, με την Τεχεράνη να επιμένει στο δικαίωμά της στον εμπλουτισμό ουρανίου και την Ουάσιγκτον να ζητά μηδενικό εμπλουτισμό.

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