Ιράν: O Πεζεσκιάν καλεί τις μουσουλμανικές χώρες σε κοινό μέτωπο απέναντι στις ισραηλινές επιθέσεις

Snapshot Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες σε κοινό μέτωπο κατά των ισραηλινών επιθέσεων.

Στην Τεχεράνη πραγματοποιήθηκε συνάντηση με αξιωματούχους από Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία για συντονισμό και αποκλιμάκωση στην περιοχή.

Ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι μια κοινή στάση των μουσουλμανικών κρατών μπορεί να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις από το Ισραήλ.

Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει υπό την πίεση που δέχεται.

Οι διπλωματικές προσπάθειες γίνονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Σε κοινή στάση απέναντι στις ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, μετά τις συνομιλίες που είχε στην Τεχεράνη με υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες από τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Τουρκία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας Χαλίντ μπιν Σαλμάν, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ και ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην κατάσταση στην περιοχή και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο ισραηλινό καθεστώς να πραγματοποιεί δολοφονίες και επιθέσεις εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ή χώρας όποτε το επιθυμεί», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας.

Ο Ιρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι μια συντονισμένη στάση των μουσουλμανικών κρατών θα μπορούσε να αποτρέψει ανάλογες ενέργειες στο μέλλον.

«Είμαι βέβαιος ότι εάν οι ισλαμικές χώρες σταθούν μαζί και υιοθετήσουν μια κοινή θέση, τέτοιες ενέργειες δεν θα επαναληφθούν», ανέφερε.

«Το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί»

Ο Πεζεσκιάν απέρριψε παράλληλα το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να υποχωρήσει υπό την πίεση που δέχεται.

«Η αντίληψη ότι μπορεί κανείς να αναγκάσει το ιρανικό έθνος να παραδοθεί είναι λανθασμένη και αβάσιμη», δήλωσε.

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