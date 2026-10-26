Ξέσπασμα Τραμπ κατά Νορβηγίας: «Ειλικρινά, είναι χάλια – Έχει γίνει μια σκ@τοχώρα»

Νέα επίθεση του Αμερικανού προέδρου κατά της Νορβηγίας, επειδή δεν κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης

Γιάννης Φιλιππάκος

Ξέσπασμα Τραμπ κατά Νορβηγίας: «Ειλικρινά, είναι χάλια – Έχει γίνει μια σκ@τοχώρα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε σφοδρά κατά της Νορβηγίας επειδή δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης.
  • Σε προεκλογική συγκέντρωση, χαρακτήρισε τη Νορβηγία «χάλια» και «σκ*τοχώρα».
  • Δήλωσε ότι δεν θέλει μετανάστες από τη Νορβηγία λόγω της μη απονομής του Νόμπελ.
  • Δεν υπάρχουν ενδείξεις για αλλαγή επίσημης πολιτικής των ΗΠΑ απέναντι στους Νορβηγούς πολίτες.
  • Ο Τραμπ θεωρεί ότι θα έπρεπε να έχει τιμηθεί με το Νόμπελ για τον ρόλο του στον τερματισμό διεθνών συγκρούσεων.
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Σε νέα επίθεση κατά της Νορβηγίας προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την ενόχλησή του επειδή δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης.

Μιλώντας την Κυριακή σε προεκλογική συγκέντρωση στο Πορτ Χιούρον του Μίσιγκαν, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τη σκανδιναβική χώρα.

«Δεν αγαπώ τη Νορβηγία. Ειλικρινά, η Νορβηγία είναι χάλια», είπε αρχικά, για να προσθέσει αμέσως μετά, χρησιμοποιώντας ακόμη πιο ακραία έκφραση: «Η Νορβηγία έχει γίνει μια σκ@τοχώρα». Ο Τραμπ συνέδεσε ευθέως τις δηλώσεις του με το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης.

Αναφερόμενος στη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ, είπε ότι θα δεχόταν μετανάστες από ορισμένες χώρες, αλλά όχι από τη Νορβηγία, «επειδή δεν πήρα το Νόμπελ».

«Δεν θέλω κανέναν από τη Νορβηγία. Δεν θέλω καμία σχέση με τη Νορβηγία», ανέφερε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι δηλώσεις αυτές συνοδεύονται από κάποια νέα επίσημη πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι σε Νορβηγούς πολίτες.

Η κόντρα για το Νόμπελ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιτεθεί επανειλημμένα στη Νορβηγία μετά την ανακοίνωση του φετινού Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονεμήθηκε στη Ναβί Πιλάι.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο είχε χαρακτηρίσει την απόφαση να μην του δοθεί το βραβείο «ανεξίτηλη κηλίδα για τη Νορβηγία», παρότι το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονέμεται από τη νορβηγική κυβέρνηση αλλά από την ανεξάρτητη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να έχει τιμηθεί με το βραβείο για τον ρόλο που, όπως λέει, έχει διαδραματίσει στον τερματισμό διεθνών συγκρούσεων.

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