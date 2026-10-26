CNN: Οι ΗΠΑ έχουν σχέδια για χτυπήματα κατά του Ιράν μέσα σε 96 ώρες αν δώσει διαταγή ο Τραμπ

Snapshot Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή είναι έτοιμες να ξεκινήσουν μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εντός 96 ωρών από διαταγή του προέδρου Τραμπ.

Οι πιθανές επιθέσεις θα στοχεύουν ενεργειακές, στρατιωτικές και πυρηνικές υποδομές του Ιράν και αναμένονται να είναι εκτεταμένες, όχι μικρής κλίμακας.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι το Ιράν και οι Χούθι θα απαντήσουν σε πιθανές επιθέσεις με στόχευση αμερικανικού προσωπικού και εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Το Ισραήλ πιέζει για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, αλλά οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει αναβολή έως ότου είναι έτοιμες να διεξάγουν κοινές επιχειρήσεις, πιθανώς μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ έχει ήδη αποσύρει προσωπικό για λόγους ασφαλείας, με παρόμοιες κινήσεις να αναμένονται και σε άλλες διπλωματικές αποστολές στη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή είναι έτοιμες να ξεκινήσουν νέες, ενδεχομένως μεγάλης κλίμακας, στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν «εντός 96 ωρών από τη λήψη» διαταγής από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλείται το δίκτυο CNN.

Στην περιοχή έχουν πλέον αναπτυχθεί επαρκείς δυνάμεις για τη διεξαγωγή των ενδεχόμενων επιθέσεων, ανέφεραν οι πηγές. Σύμφωνα τις πηγές του αμερικανικού δικτύου, οι νέες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν πιθανότατα δεν θα είναι μικρής κλίμακας με στόχο τα ραντάρ, τους εκτοξευτές και άλλες ιρανικές υποδομές που μπορούν να ανακατασκευαστούν γρήγορα.

«Θα είναι μια μεγάλη επιχείρηση», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους στο CNN. Αυτή η άποψη έχει επαναληφθεί και από άλλους εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ που είναι εξοικειωμένοι με τις εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με τον στρατιωτικό σχεδιασμό. Μερικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το ερώτημα είναι πότε και όχι αν ο Τραμπ θα δώσει εντολή για την επανέναρξη των επιχειρήσεων. Πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή πριν από το τέλος του έτους, αν και πιθανότατα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει για να μιλήσει σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν από την αίθουσα «Cross Hall» του Λευκού Οίκου την Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026, στην Ουάσινγκτον. AP Pool

Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν πλέον εξοικειωθεί περισσότερο με τις αμερικανικές τακτικές και, ως εκ τούτου, θα ήταν πιο δύσκολο για τον αμερικανικό στρατό να καταστρέψει αποτελεσματικά όλους τους πιθανούς στόχους. Ωστόσο, οι ηγέτες της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ και του Πενταγώνου έχουν καταρτίσει έναν ευρύ κατάλογο στόχων, ο οποίος περιλαμβάνει ιρανικές ενεργειακές υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα κάνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στο Κογκρέσο στις 3 Νοεμβρίου. Ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε στο CNN: «Το Υπουργείο είναι ένας οργανισμός σχεδιασμού και αποστολή του είναι να αναπτύσσει και να εκτελεί τις στρατιωτικές επιλογές που διατάζει ο πρόεδρος».

Μαχητικό προσγειώνεται στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln. 3 Μαρτίου 2026 ΑΡ

Πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι το Ιράν και οι αντάρτες Χούθι λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την πιθανότητα νέων επιθέσεων από τις ΗΠΑ και, ενδεχομένως, από το Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, η Τεχεράνη και οι Χούθι θα απαντήσουν αμέσως και αναμένεται να βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικό προσωπικό και εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή και ενδεχομένως και πέραν αυτής, ανέφεραν πηγές που είναι ενήμερες για τις πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Σε ένα μη απόρρητο σημείωμα της 23ης Οκτωβρίου που απέστειλε ο Διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, αναφέρεται ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν διαπιστώσει ότι «το Ιράν έχει εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές του να στοχεύσει αμερικανικό προσωπικό» και ότι οι προετοιμασίες για τέτοιες ενέργειες «έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και σε ορισμένες άλλες χώρες».

Αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών πιστεύουν ότι το Ιράν και οι Χούθι δεν θα ξεκινήσουν τις επιθέσεις αλλά δεν θα διστάσουν να απαντήσουν εάν δεχθούν πλήγματα. Αυτή η απειλή κατά αμερικανικού προσωπικού είναι και ο λόγος που οι ΗΠΑ θα αποσύρουν διακριτικά το μη απαραίτητο προσωπικό από χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας είναι η μόνη αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση στην περιοχή για την οποία έχει διαταχθεί η αποχώρηση του προσωπικού. Μία από τις πηγές δήλωσε στο CNN ότι αναμένεται να ληφθούν παρόμοιες οδηγίες και από άλλες πρεσβείες και εκείνες που δεν θα λάβουν τέτοιες οδηγίες θα υποστούν μείωση του προσωπικού στο πλαίσιο ενός ανώτατου ορίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το μη απαραίτητο στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ που επρόκειτο να αποσταλεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο της επόμενης αποστολής στρατευμάτων ενημερώθηκε ότι δεν θα προχωρήσει τώρα η αποστολή γεγονός που δείχνει την πιθανότητα επικείμενης κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.

Επίσκεψη Κούπερ στο Ορμούζ

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), επισκέφθηκε τα Στενά του Ορμούζ την Κυριακή καθώς ο αμερικανικός στρατός διατηρεί τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και διευκολύνει τη ναυτιλιακή κίνηση μέσω της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού.

Ο Κούπερ «παρατήρησε το τρέχον επιχειρησιακό περιβάλλον» ενώ πετούσε πάνω από το στενό με ελικόπτερο, ανέφερε η CENTCOM και πρόσθεσε ότι συναντήθηκε με στρατιωτικούς που απομάκρυναν τις ιρανικές νάρκες από τη θαλάσσια οδό.

«Συνεχίζουμε να στεκόμαστε πλάι-πλάι με τους εταίρους μας στον Κόλπο και τον ναυτιλιακό κλάδο», δήλωσε ο Κούπερ. Και πρόσθεσε: «Αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευσή μας για τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Ο Μπραντ Κούπερ σε επίσκεψη στα αμερικανικά στρατεύματα στην Μέση Ανατολή. Οκτώβριος 2026 CENTCOM

Το Ισραήλ πιέζει για περισσότερες επιθέσεις

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου πιέζει για τη διεξαγωγή νέων επιθέσεων κατά του Ιράν, αλλά αξιωματούχοι των ΗΠΑ του έχουν ζητήσει να αναβάλει τις ενέργειες έως ότου η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να διεξάγει κοινές επιχειρήσεις, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ και μια πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας.

«Ο Νετανιάχου ήθελε πραγματικά και προσπάθησε να πείσει τον Τραμπ για μια κοινή επίθεση στο Ιράν πριν από τις εκλογές, αλλά ο Τραμπ δεν έδωσε το πράσινο φως», δήλωσε η πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας στο CNN. Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Τραμπ αρνήθηκε είναι ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε στον Αμερικανό στρατηγό Νταν Κέιν, πρόεδρο της Επιτροπής των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων, ότι αυτό θα έβλαπτε τις εκλογές στο Ισραήλ και θα οδηγούσε στην αναβολή τους, πρόσθεσε η ισραηλινή πηγή ασφαλείας.

Το Ισραήλ προετοιμαζόταν για το ενδεχόμενο να εξαπολύσει επιπλέον επιθέσεις εναντίον του Ιράν την τελευταία εβδομάδα περίπου και ασκούσε πιέσεις σε αξιωματούχους των ΗΠΑ να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν αυτές τις νέες επιθέσεις, όπως ανέφερε στο CNN μια τρίτη πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα.

Ωστόσο, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και ο Τραμπ, ζήτησαν από το Ισραήλ να αναβάλει τις στρατιωτικές ενέργειες, γεγονός που δείχνει ότι οι δύο χώρες ενδέχεται να ξεκινήσουν σύντομα κοινές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Το Ισραήλ φαίνεται να έχει αναβάλει τα άμεσα σχέδια για επιπλέον επιθέσεις, αλλά προετοιμάζεται για πιθανές κοινές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ, πιθανότατα μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, ανέφεραν όλες οι πηγές. Το Ισραήλ φαίνεται να συμφώνησε να αναβάλει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, εν μέρει επειδή χρειάζεται την υποστήριξη των ΗΠΑ στον τομέα της πυραυλικής άμυνας, πρόσθεσε η πηγή που είναι ενήμερη για το θέμα. Τα αμυντικά πυρομαχικά του Ισραήλ έχουν εξαντληθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του εξακολουθούν να μην έχουν έναν σαφή στρατηγικό στόχο πέρα από το να επιδείξουν κάποιο είδος «προόδου» και να συνεχίσουν να αποδυναμώνουν το ιρανικό καθεστώς, πρόσθεσε μία από τις πηγές που είναι εξοικειωμένη με τις εκθέσεις.