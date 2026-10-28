Ιράν: Μεσολαβητές από το Κατάρ παρουσίασαν νέο προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου

Το νέο προσχέδιο που εξετάζεται από το Ιράν ορίζει ένα χρονοδιάγραμμα επτά ημερών για να απαντηθούν οι ανησυχίες της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, παρουσιάζοντας βήματα που θα πρέπει να κάνει σε καθημερινή βάση η κάθε πλευρά για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Ιράν: Μεσολαβητές από το Κατάρ παρουσίασαν νέο προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Καταριανοί μεσολαβητές παρουσίασαν στο Ιράν νέο προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.
  • Το προσχέδιο προβλέπει χρονοδιάγραμμα επτά ημερών για την απάντηση της Τεχεράνης και την υλοποίηση καθημερινών βημάτων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
  • Αρκετές χώρες θα αναλάβουν ρόλο εγγυητών της συμφωνίας, η οποία μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή από την επόμενη εβδομάδα.
  • Το Κατάρ και το Πακιστάν μεσολαβούν για τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και επηρέασε τη ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου.
  • Υπήρχαν ανησυχίες ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μπορούσε να επαναλάβει τις επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας αυτή την εβδομάδα.
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Καταριανοί μεσολαβητές παρουσίασαν στο Ιράν την Κυριακή ένα νέο προσχέδιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά της χώρας, στο οποίο η Τεχεράνη αναμένεται να στείλει απάντηση έως το τέλος της εβδομάδας, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις διαπραγματεύσεις.

Το νέο προσχέδιο που εξετάζεται από το Ιράν ορίζει ένα χρονοδιάγραμμα επτά ημερών για να απαντηθούν οι ανησυχίες της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, παρουσιάζοντας βήματα που θα πρέπει να κάνει σε καθημερινή βάση η κάθε πλευρά για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή ακόμα και την επόμενη εβδομάδα και αρκετές χώρες θα λειτουργήσουν ως εγγυήτριες της συμφωνίας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Το Κατάρ, μαζί με το Πακιστάν, έχει μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο. Η σύγκρουση έχει προκαλέσει προβλήματα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα και την τροφοδοσία πετρελαίου και έχει εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Υπήρξαν ανησυχίες ενόψει της συνάντησης της Κυριακής στην Τεχεράνη ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μπορούσε να ξεκινήσει και πάλι τις επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας αυτή την εβδομάδα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

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