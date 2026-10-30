Εκλογές στο Ισραήλ: Πρώτος ο Νετανιάχου, αλλά χωρίς πλειοψηφία – Τι δείχνουν τα τελικά αποτελέσματα

Snapshot Ο κυβερνητικός συνασπισμός του Νετανιάχου κερδίζει 53 έδρες, χωρίς να εξασφαλίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Το κόμμα Λικούντ παραμένει πρώτο με 27 έδρες, ενώ η αντιπολίτευση συγκεντρώνει συνολικά 48 έδρες.

Τα αραβικά κόμματα σχεδόν διπλασιάζουν τις έδρες τους, φτάνοντας τις 19 και μπορούν να επηρεάσουν τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η επίσημη επικύρωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου και η νέα Κνεσέτ αναμένεται να ορκιστεί στις 10 Νοεμβρίου.

Παρά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, το πολιτικό αδιέξοδο παραμένει λόγω έλλειψης συμφωνίας για σχηματισμό κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Οριστική είναι πλέον η απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ, χωρίς να προκύψει αυτοδύναμη πλειοψηφία για κανένα από τα δύο μεγάλα πολιτικά στρατόπεδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή τα ξημερώματα της Παρασκευής (30/10), ο συνασπισμός δεξιάς και άκρας δεξιάς του Νετανιάχου εξασφαλίζει 53 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ, οκτώ λιγότερες από τις 61 που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το Λικούντ παραμένει πρώτο κόμμα, αυξάνοντας την εκπροσώπησή του στις 27 έδρες, έναντι 21 του Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ. Συνολικά, τα τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης συγκεντρώνουν 48 έδρες, ενώ ο απερχόμενος κυβερνητικός συνασπισμός χάνει 15 από τις 68 που διαθέτει στη σημερινή Βουλή.

Η συμμετοχή στις εκλογές έφτασε το 77,9%, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δεκαετιών.

Ρυθμιστές τα αραβικά κόμματα με 19 έδρες

Η σημαντικότερη ανατροπή προέρχεται από τα δύο αραβικά κόμματα, τα οποία σχεδόν διπλασιάζουν την κοινοβουλευτική τους δύναμη. Η Κοινή Λίστα εξασφαλίζει 11 έδρες και το Ράαμ του Μανσούρ Αμπάς οκτώ, έναντι συνολικά δέκα στην απερχόμενη Κνεσέτ.

Η επίδοσή τους αλλάζει τους συσχετισμούς, καθώς οι 48 έδρες της αντιπολίτευσης, μαζί με τις 19 των αραβικών κομμάτων, σχηματίζουν αριθμητική πλειοψηφία 67 βουλευτών.

Ωστόσο, η προοπτική μιας τέτοιας συνεργασίας εξακολουθεί να προσκρούει στις διαφωνίες μεταξύ των αρχηγών της αντιπολίτευσης, αρκετοί από τους οποίους έχουν αποκλείσει τη συμμετοχή ή τη στήριξη των αραβικών παρατάξεων σε μια νέα κυβέρνηση.

Στις 4 Νοεμβρίου η επίσημη επικύρωση

Παρότι η καταμέτρηση έχει ολοκληρωθεί, η επίσημη οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων εκκρεμεί έως τις 4 Νοεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, θα αρχίσει τις διαβουλεύσεις με τα κόμματα για την ανάθεση εντολής σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ η νέα Κνεσέτ αναμένεται να ορκιστεί στις 10 Νοεμβρίου.

Μέχρι να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση, ο Νετανιάχου θα παραμείνει πρωθυπουργός, επικεφαλής της απερχόμενης κυβέρνησης.

Η καταμέτρηση ολοκληρώθηκε, αλλά το πολιτικό αδιέξοδο παραμένει. Ο Νετανιάχου έχει την πρωτιά χωρίς την απαιτούμενη πλειοψηφία, ενώ οι αντίπαλοί του διαθέτουν αρκετές έδρες για να τον αντικαταστήσουν, όχι όμως και την πολιτική συμφωνία που απαιτείται για να κυβερνήσουν.

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