Τομ Μπάρακ: Η Αίγυπτος εκτός Συμφωνίας της Μέκκας λόγω των συμφωνιών της με Ελλάδα και Ισραήλ

Στην αμυντική συνεργασία Αθήνας–Καΐρου και στην ειρηνευτική συνθήκη της Αιγύπτου με το Ισραήλ απέδωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία την απουσία της Αιγύπτου από τη νέα συμμαχία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τομ Μπάρακ: Η Αίγυπτος εκτός Συμφωνίας της Μέκκας λόγω των συμφωνιών της με Ελλάδα και Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Αίγυπτος απέχει από τη Συμφωνία της Μέκκας λόγω των συμφωνιών της με την Ελλάδα και το Ισραήλ, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ.
  • Η Συμφωνία της Μέκκας είναι μια αμυντική συμμαχία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν που προβλέπει συλλογική άμυνα σε περίπτωση επίθεσης.
  • Η Αίγυπτος συμμετείχε σε προηγούμενες διαβουλεύσεις αλλά δεν προσχώρησε στη συμφωνία, ενώ η συμμετοχή της εξετάζεται ακόμη από το Κάιρο.
  • Η αμυντική συνεργασία μεταξύ Αθήνας, Λευκωσίας και Καΐρου ενισχύθηκε πρόσφατα με κοινή δήλωση για στρατιωτικό συντονισμό και ανταλλαγή πληροφοριών.
  • Το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών δεν αποκλείει μελλοντική ένταξη της χώρας στη Συμφωνία της Μέκκας.
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Στις συμφωνίες που έχει συνάψει η Αίγυπτος με την Ελλάδα και το Ισραήλ απέδωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, την απόφαση του Καΐρου να παραμείνει εκτός της Συμφωνίας της Μέκκας, της νέας αμυντικής συμμαχίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν.

Μιλώντας την Πέμπτη (29/10) στο CNNi, στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Ντόχα, ο Μπάρακ αναφέρθηκε ευθέως στις δεσμεύσεις της αιγυπτιακής κυβέρνησης απέναντι στην Αθήνα και το Τελ Αβίβ.

«Γιατί η Αίγυπτος βρίσκεται εκτός της Συμφωνίας της Μέκκας; Επειδή έχει ήδη συνθήκη με το Ισραήλ και συμφωνία ασφαλείας με την Ελλάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Συμφωνία της Μέκκας και η στάση της Αιγύπτου

Η Συμφωνία της Μέκκας υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου 2026 από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, προβλέποντας ότι ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συμφωνία έχει προκαλέσει συζητήσεις για τις νέες ισορροπίες ασφαλείας στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Παρότι η Αίγυπτος συμμετείχε στις προηγούμενες περιφερειακές διαβουλεύσεις με τις τρεις χώρες, δεν προσχώρησε στην αμυντική συμφωνία.

Η αναφορά του Μπάρακ στην Ελλάδα έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Κάιρο, στις 22 Σεπτεμβρίου. Κατά τη συνάντηση, οι τρεις πλευρές υπέγραψαν κοινή δήλωση για την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας, με έμφαση στον συντονισμό, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αντιμετώπιση κοινών απειλών.

Το Κάιρο, πάντως, δεν έχει επιβεβαιώσει την εξήγηση που έδωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής. Αντίθετα, στις 13 Οκτωβρίου, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, είχε δηλώσει ότι η συμμετοχή της χώρας του στη Συμφωνία της Μέκκας εξακολουθεί να εξετάζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής προσχώρησης.

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