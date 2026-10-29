ΗΠΑ: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει 47 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους αφορά την αντικατάσταση πυρομαχικών, εκτιμώμενη σε περίπου 29 δισεκατομμύρια δολάρια

Μιχάλης Παπαδάκος

ΗΠΑ: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει 47 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πόλεμος με το Ιράν έχει κοστίσει στον αμερικανικό στρατό τουλάχιστον 47,1 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.
  • Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους αφορά την αντικατάσταση πυρομαχικών, εκτιμώμενη σε περίπου 29 δισεκατομμύρια δολάρια.
  • Το κόστος αντικατάστασης χαμένου εξοπλισμού ανέρχεται σε 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα επιπλέον έξοδα υποστήριξης φτάνουν τα 11,9 δισεκατομμύρια δολάρια.
  • Το κόστος των ζημιών στις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή δεν περιλαμβάνεται στην εκτίμηση.
  • Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτιμά ότι ο πόλεμος θα κοστίζει 2 έως 3 δισεκατομμύρια δολάρια μηνιαίως αν συνεχιστεί.
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Ο πόλεμος με το Ιράν έχει κοστίσει στον αμερικανικό στρατό τουλάχιστον 47,1 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, σύμφωνα με νέα εκτίμηση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους του πολέμου είναι το κόστος αντικατάστασης των χρησιμοποιημένων πυρομαχικών, το οποίο η CENTCOM υπολόγισε σε περίπου 29 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση, η οποία δόθηκε στους νομοθέτες.

Ο στρατός υπολόγισε επίσης 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια για την αντικατάσταση χαμένου εξοπλισμού και περίπου 11,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον κόστος, όπως η υποστήριξη των Αμερικανών ενόπλων δυνάμεων.

Η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει το κόστος των ζημιών στις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, πολλές από τις οποίες έγιναν στόχος ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων.

Συγκριτικά, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε στους νομοθέτες πριν από τρεις μήνες ότι ο πόλεμος είχε κοστίσει περίπου 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται οι κατεστραμμένες αμερικανικές βάσεις.

Από 2 έως 3 δισ. δολάρια μηνιαίως αν συνεχιστεί ο πόλεμος

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να κοστίσει 2 έως 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα για όσο διάστημα συνεχίζεται, εν μέρει λόγω της ανάγκης αντικατάστασης των πυραύλων αναχαίτισης για την άμυνα κατά των ιρανικών επιθέσεων. Το κόστος αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών οφθαλμού αντί οφθαλμού μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, οι οποίες ήταν συνηθισμένες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά έχουν μείνει σιωπηλές τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Κεντρική Διοίκηση προέβλεψε τελευταία φορά ότι ο πόλεμος είχε κοστίσει τουλάχιστον 43,6 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στην αρχή της σύγκρουσης, ο πρόεδρος Τραμπ προέβλεψε ότι οι εχθροπραξίες θα είχαν τελειώσει σε περίπου πέντε εβδομάδες.

Η κυβέρνησή του δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει μια διαρκή εκεχειρία με όρους που ο πρόεδρος θεωρεί ευνοϊκούς για τα αμερικανικά συμφέροντα, και έχει απειλήσει να επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

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