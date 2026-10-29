Πώς θα ήταν η ζωή χωρίς διαδίκτυο - Το απειλητικό βίντεο του Ιράν για τα υποβρύχια καλώδια

Snapshot Το Ιράν απειλεί τα υποθαλάσ καλώδια διαδικτύου στα Στενά του Ορμούζ, προβάλλοντας προπαγανδιστικά σενάρια χωρίς διαδίκτυο.

Τα υποβρύχια καλώδια στο Ορμούζ αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου διεθνούς εύρους ζώνης και εξυπηρετούν κυρίως τις χώρες του Περσικού Κόλπου.

Μια επίθεση στα καλώδια του Ορμούζ θα επηρέαζε κυρίως την περιφερειακή συνδεσιμότητα, ενώ οι χώρες έχουν εναλλακτικές επίγειες συνδέσεις.

Το παγκόσμιο διαδίκτυο βασίζεται σε πολλαπλές υποβρύχιες και επίγειες διαδρομές, που επιτρέπουν την ανακατεύθυνση της κίνησης σε περίπτωση βλάβης.

Τα υποβρύχια καλώδια προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαγορεύει τις σκόπιμες επιθέσεις εκτός αν πληρούν κριτήρια στρατιωτικού στόχου. Snapshot powered by AI

To Ιράν δίνει συνέχεια στις απειλές που στοχεύουν στα ζωτικής σημασίας υποθαλάσσια καλώδια διαδικτύου στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε το ιρανικό καθεστώς δείχνει πώς θα ήταν η καθημερινότητα χωρίς το διαδίκτυο.

🚨 IRAN SHOWS WORLD WITHOUT INTERNET AS IT THREATENS UNDERSEA CABLES Iranian regime propaganda channels are publishing videos depicting what life could look like without the internet if Iran comes under attack. https://t.co/ilYQZz4S31 — Mossadil Commentary (@MOSSADil) October 28, 2026

Το βίντεο ωστόσο έχει περισσότερο προπαγανδιστικό χαρακτήρα, καθώς σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας Καλωδίων (ICPC), πέντε ενεργά τμήματα υποβρυχίων καλωδίων διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου διεθνούς εύρους ζώνης.

Οι κύριες διαδρομές δεδομένων που συνδέουν την Ευρώπη και την Ανατολική Ασία διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, πράγμα που σημαίνει ότι η στρατηγική σημασία του Ορμούζ για τις παγκόσμιες αγορές δεν μεταφράζεται σε ισοδύναμη επιρροή στο διαδίκτυο.

Τα υποβρύχια καλώδια που διασχίζουν τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το TeleGeography, έχουν δρομολογηθεί μέσω των υδάτων του Ομάν λόγω μακροχρόνιων πολιτικών εκτιμήσεων και δυσκολιών στις σχέσεις με το Ιράν. Αυτά τα καλώδια εξυπηρετούν κυρίως χώρες του Περσικού Κόλπου, πράγμα που σημαίνει ότι μια επίθεση θα αποτελούσε πιο άμεση απειλή για την περιφερειακή συνδεσιμότητα παρά για το ευρύτερο παγκόσμιο διαδίκτυο.

Η ζημιά στα υποβρύχια καλώδια στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να διαταράξει τη διεθνή συνδεσιμότητα στο Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αν και και οι τέσσερις χώρες έχουν εναλλακτικές επίγειες συνδέσεις.

Το παγκόσμιο Διαδίκτυο δεν εξαρτάται από ένα μόνο δίκτυο ή σημείο αποτυχίας. Οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς χρησιμοποιούν πολλαπλές υποβρύχιες και επίγειες διαδρομές για τη μεταφορά δεδομένων και μπορούν να ανακατευθύνουν μέρος της κίνησης όταν μια σύνδεση δεν είναι διαθέσιμη.

Επίσης, τα υποβρύχια καλώδια επικοινωνιών υπόκεινται επίσης σε διεθνή νομική προστασία.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας προστατεύει την τοποθέτηση και συντήρηση υποβρυχίων καλωδίων σύμφωνα με το άρθρο 79, ενώ το άρθρο 113 απαιτεί από τα κράτη να ποινικοποιήσουν ορισμένες σκόπιμες ή εξ αμελείας ζημιές σε καλώδια κάτω από την ανοιχτή θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων, εφαρμόζεται επίσης το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, οι μη στρατιωτικές υποδομές επικοινωνιών προστατεύονται γενικά από άμεσες επιθέσεις, εκτός εάν πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια για να γίνουν στρατιωτικοί στόχοι.

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