Αμερικανικές εκλογές: Δικαστής απορρίπτει προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ για τις κάλπες στην Αλάσκα

Snapshot Ομοσπονδιακή δικαστής απέρριψε την προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ για την επικύρωση των εκλογών στην Αλάσκα.

Η απόφαση αποτρέπει την προσπάθεια της κυβέρνησης να επηρεάσει την επικύρωση της ήττας του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν.

Η εκλογή στην Αλάσκα μπορεί να επηρεάσει τον έλεγχο της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί πίεση για αυστηρότερα μέτρα και μεγαλύτερη ομοσπονδιακή εποπτεία των εκλογών.

Οι Δημοκρατικοί και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι εκλογικοί αξιωματούχοι θεωρούν αυτές τις παρεμβάσεις υπερβολικές. Snapshot powered by AI

Ομοσπονδιακή δικαστής απέρριψε σήμερα την προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ που επιδιώκει να εμποδίσει την Αλάσκα να επικυρώσει την ήττα του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η απόφαση της δικαστή Σάρον Γκλίσον του περιφερειακού ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Άνκορατζ είναι το τελευταίο πλήγμα στην προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει τον ρόλο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις εκλογές, τη διεξαγωγή και τη διαχείριση των οποίων έχουν οι ίδιες οι Πολιτείες σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Αλάσκα. Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 AP

Η εκλογική αναμέτρηση, στην οποία η Δημοκρατική Μέρι Πελτόλα και πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπρόσωπων διεκδικεί την έδρα του εν ενεργεία Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για το κατά πόσον οι Ρεπουμπλικάνοι μπορούν να διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η κυβέρνηση Τραμπ υιοθετεί μια ολοένα και πιο επιθετική προσέγγιση στην παρακολούθηση των εκλογών, ασκώντας πίεση στις Πολιτείες να παράσχουν τα δεδομένα εγγραφής των ψηφοφόρων και υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται αυστηρότερα μέτρα για να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ψηφοφορία.

Οι επικριτές, ανάμεσά τους οι Δημοκρατικοί και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι εκλογικοί αξιωματούχοι, θεωρούν τα μέτρα αυτά ως μια υπερβολή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.