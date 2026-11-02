Το «παζάρι» του Ζελένσκι: Θέλει Patriot με αντάλλαγμα το τέλος των πληγμάτων στα ρωσικά διυλιστήρια

Snapshot Ο Ζελένσκι προτείνει αναστολή των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια με αντάλλαγμα άμεση παράδοση πυραύλων Patriot από τις ΗΠΑ.

Η Ουκρανία ζητά από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους να παραδώσουν άμεσα διαθέσιμους πυραύλους από υπάρχοντα αποθέματα λόγω καθυστερήσεων στην παραλαβή νέων.

Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε πώληση 500 πυραύλων Patriot στην Ουκρανία, χρηματοδοτούμενη από Καναδά, Γερμανία, Νορβηγία και ευρωπαϊκά κεφάλαια.

Έληξε η εξαήμερη εκεχειρία στη Χερσώνα, που επέτρεψε την απομάκρυνση αμάχων, χωρίς παραβιάσεις της συμφωνίας.

Οι αμερικανικές προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας αναμένεται να συνεχιστούν εντός Νοεμβρίου μετά την αναστολή λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Έτοιμος να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξασφαλίσουν στην Ουκρανία επαρκή αριθμό πυραύλων αναχαίτισης για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. Η πρόταση του Ουκρανού προέδρου έρχεται μετά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό των εκατέρωθεν επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές της ενέργειας παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές.

Μιλώντας την Κυριακή (1/11) στο Fox News, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει επανειλημμένα το ζήτημα με τον Αμερικανό πρόεδρο και στελέχη της κυβέρνησής του, ξεκαθαρίζοντας ότι το Κίεβο δεν μπορεί να σταματήσει τις επιθέσεις όσο η Ρωσία εξακολουθεί να πλήττει τις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

«Τους είπαμε ότι δεν μπορούμε να μην απαντάμε όταν η Ρωσία επιτίθεται στον ενεργειακό μας τομέα και σκοτώνει τους πολίτες μας», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε δύο επιλογές στην Ουάσιγκτον: είτε η Μόσχα να σταματήσει τους βομβαρδισμούς του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου είτε οι ΗΠΑ να διαθέσουν πυραύλους Patriot, ώστε η χώρα του να μπορεί να προστατεύσει τις υποδομές της.

Μάλιστα, πρότεινε συγκεκριμένη συμφωνία: εάν η Ουκρανία λάβει πυραύλους αναχαίτισης για έναν μήνα, θα αναστείλει για το ίδιο χρονικό διάστημα τις επιθέσεις της στα ρωσικά διυλιστήρια.

Ερωτηθείς εάν η πρόταση αυτή συνιστά προσπάθεια άσκησης πίεσης στον Τραμπ, απάντησε ότι δεν έχει κανέναν ενδοιασμό να μιλά ανοιχτά στους συμμάχους της χώρας του.

Εγκρίθηκε η πώληση 500 Patriot – Αγωνία για τις παραδόσεις

Την Παρασκευή, το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση 500 πυραύλων αναχαίτισης Patriot PAC-3 στην Ουκρανία, έναντι περίπου 2,1 δισ. δολαρίων. Η αγορά θα χρηματοδοτηθεί με τη συνδρομή του Καναδά, της Γερμανίας, της Νορβηγίας και ευρωπαϊκών κεφαλαίων.

Η έγκριση, ωστόσο, δεν συνεπάγεται άμεση παράδοση. Ο Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει ότι οι νέοι πύραυλοι ενδέχεται να χρειαστούν χρόνια για να φτάσουν στην Ουκρανία, την ώρα που τα διαθέσιμα αποθέματα της χώρας εξαντλούνται εξαιτίας των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων.

Για τον λόγο αυτό, το Κίεβο ζητά από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους του να διαθέσουν άμεσα πυραύλους από τα υφιστάμενα αποθέματά τους, οι οποίοι θα μπορούσαν να αντικατασταθούν αργότερα μέσω της νέας παραγγελίας.

Έληξε η εκεχειρία στη Χερσώνα

Στο μεταξύ, την Κυριακή ολοκληρώθηκε χωρίς παράταση η τοπική εκεχειρία στην περιοχή της Χερσώνας, η μεγαλύτερη σε διάρκεια συμφωνημένη παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Η εξαήμερη κατάπαυση του πυρός επέτρεψε την απομάκρυνση αμάχων από την κατεχόμενη πόλη Ολέσκι, με τις δύο πλευρές να μην αναφέρουν παραβιάσεις κατά τη διάρκειά της.

Οι αμερικανικές προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αναμένεται να συνεχιστούν μέσα στον Νοέμβριο, μετά την αναστολή τους λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.