Το «παζάρι» του Ζελένσκι: Θέλει Patriot με αντάλλαγμα το τέλος των πληγμάτων στα ρωσικά διυλιστήρια

Υπό όρους διακοπή των ουκρανικών επιθέσεων στις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις προτείνει ο Ουκρανός πρόεδρος, ζητώντας από την Ουάσιγκτον την άμεση παράδοση αντιαεροπορικών πυραύλων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Το «παζάρι» του Ζελένσκι: Θέλει Patriot με αντάλλαγμα το τέλος των πληγμάτων στα ρωσικά διυλιστήρια
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ζελένσκι προτείνει αναστολή των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια με αντάλλαγμα άμεση παράδοση πυραύλων Patriot από τις ΗΠΑ.
  • Η Ουκρανία ζητά από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους να παραδώσουν άμεσα διαθέσιμους πυραύλους από υπάρχοντα αποθέματα λόγω καθυστερήσεων στην παραλαβή νέων.
  • Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε πώληση 500 πυραύλων Patriot στην Ουκρανία, χρηματοδοτούμενη από Καναδά, Γερμανία, Νορβηγία και ευρωπαϊκά κεφάλαια.
  • Έληξε η εξαήμερη εκεχειρία στη Χερσώνα, που επέτρεψε την απομάκρυνση αμάχων, χωρίς παραβιάσεις της συμφωνίας.
  • Οι αμερικανικές προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας αναμένεται να συνεχιστούν εντός Νοεμβρίου μετά την αναστολή λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Snapshot powered by AI

Έτοιμος να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξασφαλίσουν στην Ουκρανία επαρκή αριθμό πυραύλων αναχαίτισης για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. Η πρόταση του Ουκρανού προέδρου έρχεται μετά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό των εκατέρωθεν επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές της ενέργειας παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές.

Μιλώντας την Κυριακή (1/11) στο Fox News, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει επανειλημμένα το ζήτημα με τον Αμερικανό πρόεδρο και στελέχη της κυβέρνησής του, ξεκαθαρίζοντας ότι το Κίεβο δεν μπορεί να σταματήσει τις επιθέσεις όσο η Ρωσία εξακολουθεί να πλήττει τις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

«Τους είπαμε ότι δεν μπορούμε να μην απαντάμε όταν η Ρωσία επιτίθεται στον ενεργειακό μας τομέα και σκοτώνει τους πολίτες μας», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε δύο επιλογές στην Ουάσιγκτον: είτε η Μόσχα να σταματήσει τους βομβαρδισμούς του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου είτε οι ΗΠΑ να διαθέσουν πυραύλους Patriot, ώστε η χώρα του να μπορεί να προστατεύσει τις υποδομές της.

Μάλιστα, πρότεινε συγκεκριμένη συμφωνία: εάν η Ουκρανία λάβει πυραύλους αναχαίτισης για έναν μήνα, θα αναστείλει για το ίδιο χρονικό διάστημα τις επιθέσεις της στα ρωσικά διυλιστήρια.

Ερωτηθείς εάν η πρόταση αυτή συνιστά προσπάθεια άσκησης πίεσης στον Τραμπ, απάντησε ότι δεν έχει κανέναν ενδοιασμό να μιλά ανοιχτά στους συμμάχους της χώρας του.

Εγκρίθηκε η πώληση 500 Patriot – Αγωνία για τις παραδόσεις

Την Παρασκευή, το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση 500 πυραύλων αναχαίτισης Patriot PAC-3 στην Ουκρανία, έναντι περίπου 2,1 δισ. δολαρίων. Η αγορά θα χρηματοδοτηθεί με τη συνδρομή του Καναδά, της Γερμανίας, της Νορβηγίας και ευρωπαϊκών κεφαλαίων.

Η έγκριση, ωστόσο, δεν συνεπάγεται άμεση παράδοση. Ο Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει ότι οι νέοι πύραυλοι ενδέχεται να χρειαστούν χρόνια για να φτάσουν στην Ουκρανία, την ώρα που τα διαθέσιμα αποθέματα της χώρας εξαντλούνται εξαιτίας των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων.

Για τον λόγο αυτό, το Κίεβο ζητά από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους του να διαθέσουν άμεσα πυραύλους από τα υφιστάμενα αποθέματά τους, οι οποίοι θα μπορούσαν να αντικατασταθούν αργότερα μέσω της νέας παραγγελίας.

Έληξε η εκεχειρία στη Χερσώνα

Στο μεταξύ, την Κυριακή ολοκληρώθηκε χωρίς παράταση η τοπική εκεχειρία στην περιοχή της Χερσώνας, η μεγαλύτερη σε διάρκεια συμφωνημένη παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Η εξαήμερη κατάπαυση του πυρός επέτρεψε την απομάκρυνση αμάχων από την κατεχόμενη πόλη Ολέσκι, με τις δύο πλευρές να μην αναφέρουν παραβιάσεις κατά τη διάρκειά της.

Οι αμερικανικές προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αναμένεται να συνεχιστούν μέσα στον Νοέμβριο, μετά την αναστολή τους λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:12ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδαραβικοί βομβαρδισμοί στην Υεμένη – Οι Χούθι καταγγέλλουν πλήγμα στο στρατηγικό λιμάνι Ρας Ίσα

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ταυτοποιήθηκαν 66 από τους 69 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Ανάμεσά τους 12 ξένοι υπήκοοι

03:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Οι πύραυλοί μας θα φτάσουν στην Ευρώπη» – Ευθεία προειδοποίηση Μοτακί για ενδεχόμενο νέου πολέμου

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε πλήρη εξέλιξη η νέα κακοκαιρία – Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Το «παζάρι» του Ζελένσκι: Θέλει Patriot με αντάλλαγμα το τέλος των πληγμάτων στα ρωσικά διυλιστήρια

02:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 186 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ)

01:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προς Ιράν: «Ή θα κάνουν συμφωνία ή θα τελειώσουμε εμείς τον πόλεμο»

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πολιτική σύγκρουση για τα επεισόδια μετά τις διαδηλώσεις της Gen Z – Σκληρές ποινές ζητά ο Ντόμπριντ

01:04ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Έγραψε ιστορία ο Κίμι Αντονέλι – Παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία 20 ετών

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Καθαρή νίκη της Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές – Το μήνυμα για τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει ότι δύο πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε νάρκες και εξερράγησαν

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Επαναλειτουργούν αύριο τα σχολεία στη Γκράβα - Επιστολή Δούκα στους διευθυντές

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Συγκεντρώσεις για την πολύνεκρη τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ - Βίντεο

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κυβερνήσει χωρίς το Κογκρέσο σε περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών

23:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 54χρονος στη Μεταμόρφωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν δύο άτομα με 32 κιλά κατεργασμένης κάνναβης - Διακινούσαν μεγάλες ποσότητες στην Αθήνα

23:09LIFESTYLE

Τζέιμς Μποντ: Ποιος Βρετανός ηθοποιός είναι «φαβορί» για τον ρόλο του θρυλικού κατασκόπου

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικές εκλογές: Δικαστής απορρίπτει προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ για τις κάλπες στην Αλάσκα

22:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που αεροσκάφος συντρίβεται πάνω σε σπίτια – Βίντεο

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/11/2026: Δύο τυχεροί μοιράστηκαν 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:10ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Νέο Ηράκλειο: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία - Εικόνες

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε πλήρη εξέλιξη η νέα κακοκαιρία – Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Η σύζυγος του Φιρινίδη είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ και ο ίδιος είχε καταγγείλει επίθεση από κουκουλοφόρους

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος στο «Βήμα»: «Ο πρωθυπουργός παρουσίασε με πληρότητα τις ελληνικές θέσεις για το τουρκολιβυκό» - Τι είπε για συναινέσεις 

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/11/2026: Δύο τυχεροί μοιράστηκαν 1.000.000 ευρώ

22:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που αεροσκάφος συντρίβεται πάνω σε σπίτια – Βίντεο

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Φιρινίδης: Αυτός είναι ο 37χρονος πίσω από την απάτη με την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Ίλιον: 18χρονος μαχαίρωσε τον πατέρα του στον λαιμό και την πλάτη

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Eftychia Project: «Νιώσαμε επιτέλους σπίτι μας» – Η μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων υιοθετημένων στην πατρίδα - Πού πήγαν, ποιους συνάντησαν

21:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Ανακοίνωσε τα νέα τιμολόγια για τον Νοέμβριο - Απορρόφηση αυξήσεων στα «πράσινα», νέα προσφορά στα «μπλε» 

03:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Οι πύραυλοί μας θα φτάσουν στην Ευρώπη» – Ευθεία προειδοποίηση Μοτακί για ενδεχόμενο νέου πολέμου

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ταυτοποιήθηκαν 66 από τους 69 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Ανάμεσά τους 12 ξένοι υπήκοοι

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κυβερνήσει χωρίς το Κογκρέσο σε περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στη στρατόσφαιρα φέρνει ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη – Τι θα γίνει στην Ελλάδα

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν από σήμερα νωρίτερα σταθμοί Μετρό - Δείτε αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια

15:19ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική πρόκληση: «Στρατός-φάντασμα η Ελλάδα – Με δανεικά όπλα έκανε επίδειξη ισχύος η Αθήνα»

01:04ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Έγραψε ιστορία ο Κίμι Αντονέλι – Παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία 20 ετών

02:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 186 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ