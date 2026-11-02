Τραμπ προς Ιράν: «Ή θα κάνουν συμφωνία ή θα τελειώσουμε εμείς τον πόλεμο»

Νέα προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου προς την Τεχεράνη, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές στο Κατάρ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ προς Ιράν: «Ή θα κάνουν συμφωνία ή θα τελειώσουμε εμείς τον πόλεμο»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα είτε μέσω συμφωνίας είτε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη πετύχει σημαντική στρατιωτική νίκη κατά του Ιράν.
  • Οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ιράν και μεσανατολικών μεσολαβητών συνεχίζονται στην Ντόχα του Κατάρ χωρίς οριστική απόφαση.
  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε την προετοιμασία της χώρας για διπλωματική λύση ή στρατιωτική αντιπαράθεση.
  • Ο Τραμπ απέκλεισε νέα στρατιωτικά πλήγματα πριν τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου, αλλά δεν απέκλεισε τη χρήση βίας μετά.
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Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί «πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», είτε μέσω συμφωνίας με την Τεχεράνη είτε με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μιλώντας στο Right Side Broadcasting Network (RSBN), ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη πετύχει μια σημαντική στρατιωτική νίκη κατά του Ιράν και εμφανίστηκε βέβαιος ότι η σύγκρουση πλησιάζει στο τέλος της.

«Έχουμε πετύχει μια τόσο μεγάλη νίκη και θα ολοκληρώσουμε την υπόθεση πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε, προσθέτοντας: «Είτε θα κάνουν συμφωνία είτε θα το τελειώσουμε εμείς».

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο τερματισμός του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί με τον «εύκολο τρόπο», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιες κινήσεις σχεδιάζει η κυβέρνησή του σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Συνεχίζονται οι επαφές στο Κατάρ

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι και μεσολαβητές από το Κατάρ συνέχιζαν για τρίτη διαδοχική ημέρα τις συνομιλίες στην Ντόχα, αναζητώντας συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, αλλά δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την πρόταση που εξετάζεται. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η χώρα του παραμένει προετοιμασμένη τόσο για διπλωματική λύση όσο και για στρατιωτική αντιπαράθεση.

Οι νέες τοποθετήσεις Τραμπ έρχονται δύο ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να διατάξει νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις κάλπες, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

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