Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει ότι δύο πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε νάρκες και εξερράγησαν

Άγνωστη παραμένει η κατάσταση των πληρωμάτων, ενώ δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των περιστατικών.

Γιάννης Φιλιππάκος

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει ότι δύο πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε νάρκες και εξερράγησαν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο πετρελαιοφόρα εξερράγησαν στα Στενά του Ορμούζ μετά από πρόσκρουση σε θαλάσσιες νάρκες, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.
  • Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι τα πλοία ακολουθούσαν μη εγκεκριμένη διαδρομή κατά τη διέλευσή τους.
  • Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για τα πλοία, την κατάσταση των πληρωμάτων ή την έκταση των ζημιών.
  • Οι ισχυρισμοί του Ιράν δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.
  • Το Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στη διέλευση από τα Στενά και έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις για να ελέγξει τη θαλάσσια κυκλοφορία και να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ.
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Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι τα δύο πλοία ακολουθούσαν μη εγκεκριμένη διαδρομή.

Δύο πετρελαιοφόρα εξερράγησαν αφού προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, την οποία μετέδωσαν την Κυριακή (1/11) τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, τα δύο δεξαμενόπλοια επιχειρούσαν να διασχίσουν τα Στενά ακολουθώντας «μη εγκεκριμένη διαδρομή». Σύμφωνα με την ιρανική ανακοίνωση, το ένα από τα πλοία είναι υπερδεξαμενόπλοιο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από ισχυρή έκρηξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία των πλοίων, ούτε υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την κατάσταση των πληρωμάτων και την έκταση των ζημιών. Οι ισχυρισμοί των ιρανικών αρχών δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές.

Το Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και έχει προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παραβιάζουν τους κανόνες αυτούς. Με τις ενέργειες αυτές επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας και να εντείνει την πίεση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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