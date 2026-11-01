Τραμπ: Δεν βιαζόμαστε για συμφωνία με το Ιράν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν βιάζονται για συμφωνία με το Ιράν και δεν έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν εξουδετερώσει σημαντικά το ναυτικό, την αεροπορία και τα αντιαεροπορικά συστήματα του Ιράν.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ΗΠΑ έχουν πλήξει μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας και των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι απομένει να τακτοποιηθούν μία ή δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις, κάτι που μπορεί να γίνει σε σύντομο χρόνο.

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Οι ΗΠΑ δεν έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το ενδεχόμενο συμφωνίας τερματισμού του πολέμου, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το Χάλοουιν στο Μαρ-α-Λάγκο είπε ότι «δεν βιαζόμαστε και τόσο, δεδομένου ότι έχουμε εξουδετερώσει το ναυτικό τους. Έχουμε εξουδετερώσει την αεροπορία τους, έχουμε εξουδετερώσει τα αντιαεροπορικά τους συστήματα, έχουμε εξουδετερώσει σχεδόν κάθε κομμάτι του στρατιωτικού εξοπλισμού που διαθέτουν».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν «εξουδετερώσει» μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας του Ιράν και των πυρηνικών εγκαταστάσεών του. «Πρέπει ακόμα να τακτοποιήσουμε, θα έλεγα, μία ή δύο εγκαταστάσεις, αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε δέκα λεπτά», σημείωσε ο Τραμπ.