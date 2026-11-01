ΗΠΑ: Σχέδιο Τραμπ για την απέλαση Αφγανών μέσω Πακιστάν

Η αμερικανική κυβέρνηση προγραμματίζει πτήσεις τσάρτερ από τη Λουιζιάνα από την ερχόμενη Δευτέρα, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων για τον κίνδυνο αντιποίνων από τους Ταλιμπάν

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΗΠΑ: Σχέδιο Τραμπ για την απέλαση Αφγανών μέσω Πακιστάν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να απελάσει Αφγανούς μετανάστες μέσω πτήσεων τσάρτερ από τη Λουιζιάνα προς το Πακιστάν, με τελικό προορισμό το Αφγανιστάν.
  • Οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι οι απελάσεις μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των μεταναστών λόγω πιθανών αντιποίνων από τους Ταλιμπάν.
  • Μεταξύ των Αφγανών που απελαύνονται είναι άτομα που είχαν βοηθήσει τον αμερικανικό στρατό και φοβούνται στοχευμένες διώξεις στην πατρίδα τους.
  • Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από βετεράνους και οργανώσεις που κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ για παραβίαση νόμων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Η ICE αποφεύγει να σχολιάσει επίσημα το σχέδιο λόγω λόγων επιχειρησιακής ασφάλειας και προστασίας του προσωπικού.
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Ένα σχέδιο απέλασης Αφγανών μεταναστών που κρατούνται στις ΗΠΑ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, πυροδοτώντας νέο γύρο αντιπαραθέσεων.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το Associated Press, η Ουάσιγκτον προγραμματίζει τη μεταφορά τους αρχικά στο Πακιστάν, με τον τελικό προορισμό τους να είναι η επιστροφή στο Αφγανιστάν. Οργανώσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών προειδοποιούν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να θέσει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Το βασικό επιχείρημα είναι πως ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με βίαια αντίποινα από τους Ταλιμπάν. Ανάμεσα στους Αφγανούς που είχαν εγκαταλείψει τη χώρα τους, βρίσκονταν πολλά πρόσωπα που είχαν βοηθήσει ενεργά τον αμερικανικό στρατό και διάφορες οργανώσεις αρωγής. Οι άνθρωποι αυτοί φοβούνταν στοχευμένες διώξεις σε περίπτωση που παρέμεναν στην πατρίδα τους.

Η είδηση προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση όσων συμμετείχαν στις επιχειρήσεις εκκένωσης. «Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σον ΒανΝτάιβερ, βετεράνος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και πρόεδρος της οργάνωσης υπεράσπισης #AfghanEvac. Ο ίδιος δεν δίστασε να επιτεθεί ευθέως στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την πως εμφανίζεται πρόθυμη να παραβιάσει τον νόμο αλλά και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Πτήσεις από τη Λουιζιάνα και αποκαλύψεις

Οι αμερικανικές αρχές σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία των απελάσεων για τους Αφγανούς ήδη από την ερχόμενη Δευτέρα, ναυλώνοντας πτήσεις τσάρτερ που θα αναχωρήσουν από τη Λουιζιάνα προς το Πακιστάν. Στη συγκεκριμένη περιοχή του αμερικανικού Νότου βρίσκονται οι βασικές εγκαταστάσεις κράτησης και επεξεργασίας μεταναστών που διατηρεί η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Το αρχικό στάδιο του σχεδίου για τις μεταγωγές μέσω του πακιστανικού εδάφους είχε αποκαλυφθεί πρώτα από το δίκτυο Bloomberg τη Δευτέρα. Λίγα εικοσιτετράωρα μετά, την Παρασκευή, οι New York Times προχώρησαν σε νέες αποκαλύψεις, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι οι μετανάστες επρόκειτο τελικά να μεταφερθούν στο Αφγανιστάν αμέσως μετά την άφιξή τους στο Πακιστάν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πλήρως τις σχεδιαζόμενες απελάσεις μέσα από τα έγγραφα που εξασφάλισε το AP. Σε ένα από αυτά, το οποίο κατατέθηκε την Παρασκευή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βιρτζίνια, ένας ανώτερος αξιωματούχος της ICE ανέφερε ότι ένας Αφγανός μετανάστης επρόκειτο να επιβιβαστεί σε προσεχή πτήση τσάρτερ από την Αλεξάνδρεια της Λουιζιάνα προς το Πακιστάν, κάνοντας λόγο για «περαιτέρω μεταφορά στο Αφγανιστάν». Το επίμαχο έγγραφο κατατέθηκε στο πλαίσιο εκδίκασης της υπόθεσης ενός μετανάστη που δεν βρίσκεται υπό κράτηση και αμφισβητεί νομικά τις προσπάθειες απέλασής του. Την ίδια ώρα, σε μια εντελώς ξεχωριστή νομική υπόθεση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Οκλαχόμα, οι εισαγγελείς ανέφεραν τη Δευτέρα ότι ένας ακόμη Αφγανός επρόκειτο να απελαθεί στο Αφγανιστάν κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Κι όμως, οι αρμόδιοι φορείς αποφεύγουν τις επίσημες τοποθετήσεις επί του θέματος. Όπως ανακοινώθηκε από εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ στο AP το Σάββατο, η ICE δεν πρόκειται να σχολιάσει τις μελλοντικές επιχειρήσεις απομάκρυνσης μεταναστών, επικαλούμενη αυστηρούς λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας αλλά και προστασίας του προσωπικού της.

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