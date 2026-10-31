Τραμπ: Τα έβαλε με δημοσιογράφο που ρώτησε για την υγεία του – «Είσαι αηδιαστικός»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε έντονα σε ερώτηση δημοσιογράφου του Reuters για την υγεία του μετά την ακύρωση προεκλογικής συγκέντρωσης στο Κάνσας.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον δημοσιογράφο Τζέικομπ Μπόγκεϊτζ «αηδιαστικό» και σχολίασε αρνητικά την εμφάνισή του.

Η ακύρωση των συγκεντρώσεων στην Αϊόβα και το Κάνσας έγινε μετά από έντονη προεκλογική δραστηριότητα σε 19 πολιτείες.

Ο πρόεδρος τελικά άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να πραγματοποιήσει τις ακυρωμένες συγκεντρώσεις την 1η Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι νιώθει καλά και απέδωσε την ερώτηση για την υγεία του σε βαριά κριτική της δημοσιογραφίας. Snapshot powered by AI

Με δημοσιογράφο του πρακτορείου Reuters, τα έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο δημοσιογράφος αποφάσισε να ρωτήθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο για τις φήμες για την υγεία αφού ακύρωσε προεκλογική συγκέντρωση στο Κάνσας.

«Είσαι αηδιαστικός», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο Τζέικομπ Μπόγκεϊτζ μετά την προσγείωσή του στη Βάση Άντριους, στο Μέριλαντ. «Φαίνεσαι χάλια. Βρες τη φόρμα σου», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ μιλούσε στους δημοσιογράφους μετά την επιστροφή του στη Στρατιωτική Βάση Άντριους στο Μέριλαντ από μια συγκέντρωση στη Νότια Καρολίνα. Ο Τραμπ ακύρωσε επίσης μια προγραμματισμένη προεκλογική συγκέντρωση στην Αϊόβα.

Οι ακυρώσεις έγιναν μετά από μερικές εβδομάδες έντονης προεκλογικής εκστρατείας για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έχει διοργανώσει 25 προεκλογικές συγκεντρώσεις σε 19 πολιτείες.

Τελικά ο Αμερικανός πρόεδρος άλλαξε γνώμη και θα πραγματοποιήσει και τις δύο συγκεντρώσεις αύριο Κυριακή 1 Νοεμβρίου.

Η συζήτηση με τον δημοσιογράφο

Το πυρετώδες πρόγραμμα του Τραμπ οδήγησε τον δημοσιογράφο να ρωτήσει αρχικά τον 80χρονο πρόεδρο για την υγεία του.

«Νομίζω ότι είμαι πολύ καλά. Νομίζω ότι είδατε ότι κάναμε μια υπέροχη προεκλογική συγκέντρωση», είπε ο Τραμπ. «Άρα, το γεγονός ότι δεν θα πάτε στο Κάνσας δεν έχει καμία σχέση με το ότι έχετε βαρεθεί τα ταξίδια;», απάντησε ο δημοσιογράφος.

«Ω, είσαι άρρωστος που κάνεις αυτή την ερώτηση», απάντησε ο Τραμπ, ρωτώντας τον δημοσιογράφο πού εργάζεται. «Είσαι ένας άρρωστος τύπος. Το Reuters είναι απαίσιο, παρεμπιπτόντως. Φρόντισε να είσαι καλά. Κοιτάξτε αυτόν τον τύπο. Είναι τελείως εκτός φόρμας... Εγώ νιώθω τέλεια. Είσαι αηδιαστικός. Βρες τη φόρμα σου. Φαίνεσαι χάλια», είπε ο Τραμπ.