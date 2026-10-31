Το δακρυσμένο μάτι του Τραμπ πυροδοτεί νέες φήμες για την υγεία του - Η αφοπλιστική απάντησή του

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε προσωρινά μια προεκλογική ομιλία για να σκουπίσει το μάτι του, προκαλώντας νέες φήμες για την υγεία του.

Ακύρωσε δύο συγκεντρώσεις στο Κάνσας και την Αϊόβα, αλλά αργότερα τις επαναπρογραμμάτισε, διαψεύδοντας προβλήματα υγείας.

Ο Τραμπ απάντησε στις φήμες περί ασθένειας επιτιθέμενος σε δημοσιογράφους με προσωπικές προσβολές.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στη Φλόριντα, διακόπηκε από διαδηλωτές που, σύμφωνα με τον ίδιο, πληρώνονταν από τον Τζορτζ Σόρος.

Η ακύρωση των εμφανίσεών του πυροδότησε εικασίες για την υγεία του, παρά την επίσημη δήλωσή του πως νιώθει «τέλεια». Snapshot powered by AI

H υγεία του Αμερικανού Προέδρου βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο φημών, ενώ η πρόσφατη ακύρωση, και στη συνέχεια επαναπρογραμματισμός, δύο εμφανίσεών του, αλλά και μια άτυχη στιγμή με το μάτι του, έριξε νερό στον μύλο των θεωριών.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε για λίγο την ομιλία του σε μία προεκλογική συγκέντρωση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, στο Ντέιτονα Μπιτς της Φλόριντα την Παρασκευή, για να σκουπίσει το μάτι του, με μια χαρτοπετσέτα που βούτηξε σε ένα ποτήρι νερό,

«Σας πειράζει; Μου μπήκε κάτι στο μάτι, κοιτάξτε», είπε ο Τραμπ. «Α, τώρα είναι πολύ καλύτερα», είπε πριν ρίξει το υπόλοιπο νερό από το ποτήρι του.

«Μακάρι να είχα λίγες σταγόνες για τα μάτια», συνέχισε.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ επιτέθηκε στους επικριτές του που είχαν υποδείξει ότι η υγεία του ήταν ο λόγος για την αρχική ακύρωση των συγκεντρώσεων του Σαββατοκύριακου. «Αν το έκανα, θα έλεγαν ότι είμαι σοβαρά άρρωστος, ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα», είπε.

LOL - TRUMP IN DAYTONA DIPS A CLOTH IN HIS WATER GLASS TO WIPE HIS EYE: Trump: "I got a little thing in my eye... Watch this." Trump: "I wish I had a little eye drops. But if I did, they'd say 'I am seriously ill, there's something wrong with Trump.'" Watch at 0:05 🤣🤣🤣 https://t.co/WVEx6NG4tx — Donk Media ♻️™ (@donkoclock) October 31, 2026

Ο 80χρονος πρόεδρος είχε ακυρώσει ξαφνικά δύο συγκεντρώσεις του Σαββατοκύριακου στο Κάνσας και την Αϊόβα, πυροδοτώντας εικασίες σχετικά με την υγεία του, παρά το γεγονός ότι επέμενε ότι ένιωθε «τέλεια».

Ωστόσο, και οι δύο εμφανίσεις επαναπρογραμματίστηκαν αργότερα την Παρασκευή, εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών της Τρίτης.

Νωρίτερα, την Πέμπτη, ο Τραμπ εξαπέλυσε μια επίθεση με σχόλια που αφορούσαν το σώμα ενός δημοσιογράφου, ο οποίος τον ρώτησε αν ακύρωσε τη συγκέντρωση στο Κάνσας επειδή «είχε βαρεθεί τα ταξίδια».

Ο Πρόεδρος επέστρεφε από μια συγκέντρωση στη Νότια Καρολίνα το απόγευμα της Πέμπτης για να παρευρεθεί στη γιορτή του Χάλοουιν στο Λευκό Οίκο μαζί με την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για την ακύρωση της εκδήλωσης στο Κάνσας.

Ο Τραμπ αναμενόταν να μεταβεί στη Σαλίνα του Κάνσας το Σάββατο για να στηρίξει τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ, αλλά, ξανφικάι προγραμμάτισε τηλε-συγκεντρώσεις από το Μαρ-α-Λάγκο. Ακύρωσε επίσης μια προγραμματισμένη συγκέντρωση στο Ντουμπούκ της Αϊόβα. Από τότε, οι συγκεντρώσεις αυτές έχουν επαναπρογραμματιστεί.

«Ω, είσαι άρρωστος που κάνεις αυτή την ερώτηση. Είσαι άρρωστος», επιτέθηκε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Reuters, ρωτώντας τον με ποιον ήταν και στη συνέχεια αποκαλώντας τον «βλάκα».

Συνέχισε λέγοντας: «Κοίτα αυτόν τον τύπο. Είναι εντελώς εκτός φόρμας. Κοίτα πόσο άσχημα...», προσθέτοντας αργότερα: «Είσαι αηδιαστικός. Βάλε τον εαυτό σου σε φόρμα. Φαίνεσαι χάλια».

Ο Τραμπ προχώρησε κατά μήκος της σειράς των δημοσιογράφων για να διαμαρτυρηθεί.

«Έρχεται σε μένα. “Κύριε, δεν θα πάτε στο Κάνσας.” Δεν πάω στο Κάνσας επειδή τα πάει πολύ καλά. Θα κάνω τηλεοπτική συγκέντρωση. Αύριο θα πάω στη Φλόριντα. Εκείνος ρώτησε: “Ποιος είναι ο λόγος;”

“Ποιος είναι ο λόγος, κύριε, που δεν θα πάτε στο Κάνσας;”», επαναλαμβάνει ο Τραμπ για να προσθεέσει:«Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος; Δεν νιώθω ότι πρέπει να πάω στο Κάνσας.»

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της Παρασκευής, ο Τραμπ διακόπηκε από τουλάχιστον τρεις διαδηλωτές, για τους οποίους ισχυρίστηκε ότι πληρώνονταν από τον δισεκατομμυριούχο δωρητή των Δημοκρατικών, Τζορτζ Σόρος.

Ένας από τους διαδηλωτές ήταν ένας άνδρας που φορούσε μπλούζα με τη φράση «Release the Files» («Δημοσιεύστε τα αρχεία»), μια προφανής αναφορά στα αρχεία που αφορούν τον καταδικασμένο παιδεραστή και χρηματοδότη Τζέφρι Έπσταϊν.