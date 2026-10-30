Ο Τραμπ εξετάζει νέο χτύπημα στο Ιράν - Το μυστικό ραντεβού στον Λευκό Οίκο

Snapshot Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ ενημέρωσε προσωπικά τον πρόεδρο Τραμπ για τις στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν σε μια σπάνια συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας σύντομης αλλά σφοδρής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Αμερικανικές αρχές ενημέρωσαν τις αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου να προετοιμαστούν για πιθανή στρατιωτική δράση.

Το Ιράν απειλεί με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους και χώρες του Κόλπου ως αντίποινα σε πιθανή αμερικανική επίθεση.

Το Πεντάγωνο ενισχύει την παρουσία και την αμυντική υποδομή στη Μέση Ανατολή, μεταφέροντας πυρομαχικά, αντιαεροπορικά συστήματα και πυροβολαρχίες Patriot στο Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Ο ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή ενημέρωσε την Πέμπτη τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν, πραγματοποιώντας μια σπάνια διά ζώσης επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο επανάληψης μεγάλης κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων.

Αυτό ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι και άλλες πηγές με άμεση γνώση της συνάντησης, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal.

Τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ συνόδευαν ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, πτέραρχος Νταν Κέιν.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, ενώ, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, συζητήθηκαν και άλλα ζητήματα, μεταξύ των οποίων η συνέχιση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Η συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο ακολούθησε προηγούμενη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία οι ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Προειδοποιήσεις προς τις χώρες του Κόλπου για σύντομη αλλά σφοδρή στρατιωτική επιχείρηση

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν ενημερώσει τις αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου ότι πρέπει να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο μιας σύντομης αλλά ιδιαίτερα σφοδρής στρατιωτικής εκστρατείας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, όπως έχει μεταδώσει η Wall Street Journal.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος Βανς έχει έρθει σε επαφή με έναν από τους ισχυρότερους σκληροπυρηνικούς αξιωματούχους του Ιράν, επιχειρώντας να αναβιώσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα της εφημερίδας.

«Μπορεί να πραγματοποιήσουμε άλλη μία μικρή επιχείρηση "Epic Fury"», δήλωσε ο Τραμπ σε συγκέντρωση την περασμένη εβδομάδα, αναφερόμενος στη μεγάλης κλίμακας εκστρατεία αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών την άνοιξη.

«Ή θα συμφωνήσουν», πρόσθεσε.

Η ασυνήθιστη συνάντηση Κούπερ - Τραμπ

Ο ναύαρχος Κούπερ σπανίως ενημερώνει αυτοπροσώπως τον Αμερικανό πρόεδρο. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη συνάντηση ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν στην πραγματοποίηση σημαντικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο Κούπερ είχε συναντηθεί με τον Τραμπ και τον περασμένο Ιούλιο, όταν οι δύο άνδρες είχαν πραγματοποιήσει σύσκεψη με τον Χέγκσεθ και τον Κέιν επί του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One, στο Ντέλαγουερ.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου και εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM), της οποίας ηγείται ο Κούπερ, αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ανησυχία στο Κογκρέσο - «Παράλογα» τα σχέδια, λέει ο Κρις Μέρφι

Οι συζητήσεις στον Λευκό Οίκο πραγματοποιούνται ενώ ορισμένα μέλη του Κογκρέσου εκφράζουν έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο ο Τραμπ να επαναλάβει σύντομα τις εχθροπραξίες με την Τεχεράνη.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Κονέκτικατ Κρις Μέρφι, ο οποίος έχει δηλώσει ότι στο παρελθόν ενημερώθηκε για ορισμένες πτυχές του απόρρητου στρατιωτικού σχεδιασμού, χαρακτήρισε τα σχέδια «παράλογα».

«Θα οδηγήσουν σε καταστροφική κλιμάκωση και πιθανότατα στην κατάρρευση της δέσμευσής μας στο κράτος δικαίου», δήλωσε ο Μέρφι την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Middle East Institute.

Το Ιράν απειλεί με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους και χώρες του Κόλπου

Το Ιράν έχει απειλήσει τόσο δημοσίως όσο και μέσω ιδιωτικών διπλωματικών διαύλων ότι θα εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον ενός ευρέος φάσματος αμερικανικών στόχων και στόχων σε χώρες του Περσικού Κόλπου, ως απάντηση σε οποιοδήποτε αμερικανικό πλήγμα.

Παράλληλα, η Τεχεράνη έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων, χρησιμοποιώντας αποθηκευμένα εξαρτήματα σε υπόγειες εγκαταστάσεις.

Έχει επίσης εντείνει τις προσπάθειες στοχοποίησης αμερικανικού προσωπικού στη Μέση Ανατολή.

Το Πεντάγωνο προετοιμάζει το έδαφος για νέους βομβαρδισμούς

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Πεντάγωνο έχει προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές κινήσεις για μια νέα αεροπορική εκστρατεία βομβαρδισμών, αποστέλλοντας πρόσθετα αντιαεροπορικά συστήματα, πυρομαχικά και εφόδια στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, έχει απομακρύνει ορισμένους στρατιωτικούς από βάσεις στις οποίες θεωρείται ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο, προκειμένου να τους προστατεύσει από ενδεχόμενες επιθέσεις, όπως έχει αναφέρει η Wall Street Journal.

Ο αμερικανικός Στρατός βρίσκεται επίσης στη διαδικασία μεταφοράς μιας επιπλέον πυροβολαρχίας Patriot στο Ισραήλ, με στόχο την ενίσχυση της αντιπυραυλικής άμυνας της χώρας.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται εν μέσω ανησυχιών για ελλείψεις σε αναχαιτιστικούς πυραύλους, τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες καταβάλλουν προσπάθειες να αναπληρώσουν με ταχείς ρυθμούς.

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