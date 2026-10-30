ΗΠΑ: Εντολή αποχώρησης του μη απαραίτητου προσωπικού από τη Σαουδική Αραβία λόγω κινδύνων ασφαλείας

Snapshot Οι ΗΠΑ διέταξαν την αποχώρηση του μη απαραίτητου κυβερνητικού προσωπικού και των οικογενειών τους από τη Σαουδική Αραβία λόγω αυξημένων κινδύνων ασφαλείας, με ισχύ από τις 23 Οκτωβρίου.

Η αμερικανική πρεσβεία ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις των Χούθι σε πολιτικά αεροδρόμια και κρίσιμες υποδομές της Σαουδικής Αραβίας είναι η αιτία για την απόφαση αποχώρησης.

Υπάλληλοι της αμερικανικής κυβέρνησης πρέπει να λαμβάνουν ειδική άδεια για τη χρήση σαουδαραβικών αεροδρομίων μετά από πρόσφατες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι αμερικανικές διπλωματικές αρχές προειδοποιούν για ενδεχόμενες νέες επιθέσεις, κλείσιμο εναέριου χώρου, ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα στις μετακινήσεις των Αμερικανών πολιτών.

Η σύγκρουση μεταξύ των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι και του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία έχει ενταθεί, δημιουργώντας νέα ασταθή μέτωπα στον ευρύτερο πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Snapshot powered by AI

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέταξαν την αποχώρηση του μη απαραίτητου κυβερνητικού προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους από τη Σαουδική Αραβία, εξαιτίας αυξημένων κινδύνων για την ασφάλειά τους.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, η απόφαση ελήφθη λόγω των επιθέσεων των Χούθι εναντίον πολιτικών αεροδρομίων και άλλων κρίσιμων υποδομών της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με την πρεσβεία, οι υπάλληλοι της αμερικανικής κυβέρνησης υποχρεούνται πλέον να εξασφαλίζουν ειδική άδεια προκειμένου να χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της χώρας, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Παράλληλα, οι αμερικανικές διπλωματικές Αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες των ΗΠΑ για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων, κλεισίματος του εναέριου χώρου, ακυρώσεων πτήσεων και άλλων προβλημάτων στις μετακινήσεις τους.

Κλιμακώνεται η σύγκρουση με τους Χούθι

Οι συγκρούσεις μεταξύ των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι της Υεμένης και του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος στηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης, έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Η κλιμάκωση αυτή έχει ανοίξει ένα νέο, ιδιαίτερα ασταθές μέτωπο στον ευρύτερο πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

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