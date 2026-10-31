Ισραήλ: Σε ετοιμότητα για νέα στρατιωτική επιχείρηση - Οι ΗΠΑ μεταφέρουν πυρομαχικά στη Μέση Ανατολή

Snapshot Ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται σε υψηλή ετοιμότητα ενόψει ενδεχόμενης σύγκρουσης με το Ιράν, με την αύξηση του συναγερμού να αναμένεται μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει αερογέφυρα μεταφοράς πυρομαχικών και πυραύλων αναχαίτισης προς το Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει λάβει ενημερώσεις για επιλογές μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, χωρίς όμως να έχει υλοποιήσει απειλές μέχρι στιγμής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν διπλωματική συμφωνία στο Ιράν μέσω διαμεσολαβητών από το Κατάρ, αλλά η ιρανική πλευρά απορρίπτει τις προτάσεις.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς προσφέρθηκε να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, τονίζοντας την ανάγκη ένταξης του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης στην ατζέντα. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής βρίσκεται απόψε (Παρασκευή) ο ισραηλινός στρατός (IDF), προετοιμαζόμενος για το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών με το Ιράν.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τις οποίες μεταδίδει το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13, το επίπεδο συναγερμού αναμένεται να αυξηθεί προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, καθώς την Τρίτη πρόκειται να διεξαχθούν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε συνάντηση με ανώτατους αξιωματούχους των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τις διαθέσιμες επιλογές εξαπόλυσης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Τις τελευταίες ημέρες έχει δημιουργηθεί αμερικανική αερογέφυρα προς το Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, μέσω της οποίας μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών, καθώς και πυραύλων αναχαίτισης.

Ωστόσο, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι από τον περασμένο Απρίλιο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει επανειλημμένως σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM), χωρίς τελικά να υλοποιήσει τις απειλές του κατά του Ιράν.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, έδωσε τις τελευταίες εβδομάδες μια επίμονη μάχη παρασκηνίου, επιδιώκοντας να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ θα φτάσει στην ημέρα των εκλογών χωρίς να εκτοξεύονται ιρανικοί πύραυλοι εναντίον του.

Στόχος του ήταν να αποτραπεί το ενδεχόμενο μια νέα πολεμική αναμέτρηση με το Ιράν να διαταράξει την ομαλή λειτουργία της ισραηλινής δημοκρατίας.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν στο Ιράν μια «τελευταία πρόταση» για την επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η ιρανική πλευρά απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο συμφωνίας.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS μετέδωσε ότι διαμεσολαβητές από το Κατάρ έφτασαν σήμερα στο Ιράν, μεταφέροντας επικαιροποιημένο σχέδιο διπλωματικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χθες, οι New York Times ανέφεραν ότι, σε επιστολή που απέστειλε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς προς τον πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος πρότεινε να αναλάβει προσωπικά την ηγεσία της διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Ο Βανς υπογράμμισε ότι η εξεύρεση λύσης στο πυρηνικό ζήτημα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία και επέμεινε ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων.

Εφόσον το Ιράν αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση, οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν επισήμως.

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