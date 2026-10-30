Γιος Νετανιάχου: «Οι Ισραηλινοί Άραβες αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για το Ισραήλ μετά το Ιράν»

Ο Γιαΐρ Νετανιάχου, γιος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δημοσίευσε την Παρασκευή ανάρτηση στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των εκλογών για την 26η Κνεσέτ, το ισραηλινό Κοινοβούλιο.

Στην ανάρτησή του υποστήριξε ότι «αυτές οι εκλογές απέδειξαν πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την επιβίωση του κράτους του Ισραήλ, πέρα από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, είναι αυτό που αποκαλείται “Ισραηλινοί Άραβες”».

Κατά τον ίδιο, η συγκεκριμένη απειλή είναι μεγαλύτερη από εκείνη που, όπως ισχυρίζεται, προέρχεται από τους Παλαιστινίους της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, την Τουρκία και τον αντισημιτισμό στη Δύση.

«Μια χώρα δεν μπορεί να επιβιώσει μακροπρόθεσμα όταν το 20% του πληθυσμού της ταυτίζεται με τους εχθρούς της και επιθυμεί την καταστροφή της», έγραψε ο Νετανιάχου.

Υποστήριξε επίσης ότι η Γαλλία «φλέγεται και καταρρέει εκ των έσω» εξαιτίας του ποσοστού των μουσουλμάνων στον πληθυσμό της, ενώ ισχυρίστηκε ότι το Ισλάμ δεν αποτελεί απλώς θρησκεία, αλλά και πολιτική ιδεολογία.

«Είναι μια ιδεολογία που δεν είναι διατεθειμένη να συνυπάρξει ειρηνικά με “άπιστους” γείτονες», ανέφερε.

Ο γιος του Ισραηλινού πρωθυπουργού πρόσθεσε ότι «οι Εβραίοι, οι Χριστιανοί, οι Βουδιστές και οι Ινδουιστές μπορούν να ζουν αρμονικά ως καλοί γείτονες, αλλά οι περισσότεροι μουσουλμάνοι δεν μπορούν».

Σφοδρή αντίδραση του Άχμαντ Τίμπι

Ο βουλευτής Άχμαντ Τίμπι αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Γιαΐρ Νετανιάχου.

«Ο αργόσχολος από το Μαϊάμι εξέδωσε άλλη μία από τις συνηθισμένες ρατσιστικές και αντισημιτικές δηλώσεις του. Τουλάχιστον οι Άραβες εδώ εργάζονται για να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή διαβίωση και δεν αναρτούν μηνύματα από την κατοικία τους στο Μαϊάμι», δήλωσε.

«Μπορεί να είναι ρατσιστής και αγενής, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ένα μέλλον συνεργασίας και ίσων δικαιωμάτων στην αγαπημένη μας χώρα, καθώς και για να αλλάξουμε τη ζοφερή πραγματικότητα που δημιούργησε ο Νετανιάχου ο πρεσβύτερος», πρόσθεσε.

Ο Τίμπι αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο νέας εκλογικής αναμέτρησης.

«Και παρεμπιπτόντως, εάν υπάρξει “δεύτερος γύρος” εκλογών, θα προσέλθουμε στις κάλπες σε ακόμη μεγαλύτερους αριθμούς και με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα», τόνισε.

Η παρέμβαση του Ράνι Ραχάβ και οι παλαιότερες δηλώσεις Νετανιάχου

Στην ανάρτηση του Γιαΐρ Νετανιάχου απάντησε και ο σύμβουλος δημοσίων σχέσεων Ράνι Ραχάβ, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Κύριε πρωθυπουργέ, να σας θυμίσω ότι στο παρελθόν μιλούσατε και εσείς έτσι για τους Ισραηλινούς Άραβες. Τι συνέβη λοιπόν; Τι;», έγραψε.

Ο Ραχάβ συνόδευσε την ανάρτησή του με βίντεο από το 2016, στο οποίο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφερόταν σε παλαιότερη δήλωσή του ότι «οι Άραβες ψηφοφόροι συρρέουν μαζικά στις κάλπες».

Στο βίντεο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε:

«Πολλοί άνθρωποι πληγώθηκαν, και αυτό είναι κατανοητό. Ζήτησα συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο έγιναν αντιληπτά τα λόγια μου».

Στη συνέχεια πρόσθετε:

«Το όραμά μου είναι τα αγόρια και τα κορίτσια της αραβικής κοινότητας να μεγαλώνουν με ασφάλεια, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούν να επιτύχουν στο κράτος του Ισραήλ, ως πολίτες με ίσα δικαιώματα και ίση αξία σε μια δημοκρατία».

Παράλληλα, είχε απευθύνει έκκληση για συνεργασία μεταξύ Εβραίων και Αράβων.

Έρευνα για πιθανή εκλογική παρέμβαση από το Κατάρ

Οι δηλώσεις του Γιαΐρ Νετανιάχου δημοσιοποιήθηκαν στη σκιά της έρευνας για ενδεχόμενη ξένη παρέμβαση στις εκλογές για την 26η Κνεσέτ.

Η Μοσάντ επιβεβαίωσε ότι συμμετέχει πλέον στην έρευνα σχετικά με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί και ότι θα συνδράμει τη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, σε ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο το Κατάρ να βρίσκεται πίσω από χρηματικά ποσά που φέρονται να μεταφέρθηκαν στον κομματικό μηχανισμό της Κοινής Λίστας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι υπό εξέταση υποψίες δεν επηρεάζουν ούτε αναμένεται να επηρεάσουν τα εκλογικά αποτελέσματα.

Ο ασκών καθήκοντα γενικού διευθυντή της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικηγόρος Ντιν Λίβνε, διευκρίνισε ότι τα δημοσιεύματα σχετικά με τις συγκεκριμένες υποψίες είναι αβάσιμα.

Όπως εξήγησε, η έρευνα της Σιν Μπετ ξεκίνησε μετά την παρουσίαση διαβαθμισμένων πληροφοριών στον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστή Νόαμ Σόλμπεργκ.

Ο Λίβνε υπογράμμισε ότι η έρευνα δεν στρέφεται εναντίον κάποιας συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας και ότι δεν πρόκειται να μεταβάλει τα αποτελέσματα των εκλογών.

Οι καταγγελίες του Λικούντ και η απάντηση Άραβα πολιτικού

Παράλληλα, συνεχίζεται αστυνομική έρευνα για υποψίες εξαγοράς ψήφων στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται στελέχη του κόμματος Ραάμ. Στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν συλληφθεί επτά ύποπτοι.

Το Λικούντ υποστήριξε ότι οι εκλογές «εκλάπησαν» μέσω σοβαρών ποινικών αδικημάτων που φέρονται να διαπράχθηκαν σε εκλογικά τμήματα αραβικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της δωροδοκίας, του εκφοβισμού και της νοθείας.

Το κόμμα ανακοίνωσε ότι έχει διαβιβάσει σχετικό υλικό στην Αστυνομία, στη Σιν Μπετ και στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Η Αστυνομία διευκρίνισε ότι η έρευνα για την υπόθεση εξαγοράς ψήφων και εκείνη για την πιθανή ξένη παρέμβαση αποτελούν δύο διαφορετικές υποθέσεις.

Ο δήμαρχος της Ραχάτ, Ταλάλ αλ-Κρεναουί, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Λικούντ, μιλώντας στο ειδησεογραφικό μέσο Walla.

«Αηδιαστικό. Είναι ένα τεράστιο ψέμα. Πρόκειται για υποκίνηση μίσους εναντίον των Βεδουίνων», δήλωσε.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία ψηφίσαμε πραγματικά, με τα δελτία ταυτότητάς μας. Δεν έχω δει ποτέ καθαρότερες εκλογές από αυτές», υποστήριξε.

Και πρόσθεσε:

«Τώρα, επειδή ασκήσαμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα, σημαίνει ότι κλέψαμε τις εκλογές; Εάν δεν θέλουν να μας επιτρέψουν να ψηφίζουμε, ας το πουν ξεκάθαρα».

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