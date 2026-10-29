Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων - Η επόμενη μέρα - Στο κάδρο Τουρκία και Κατάρ

Snapshot Ο συνασπισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου κέρδισε 53 έδρες, ενώ η αντιπολίτευση 48, χωρίς καμία παράταξη να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των 61 εδρών στην Κνεσέτ.

Τα αραβικά κόμματα πέτυχαν ιστορική επίδοση με 19 έδρες, αλλά η συμμετοχή τους σε κυβέρνηση διχάζει την αντιπολίτευση.

Η υπηρεσία Σιν Μπετ διερευνά καταγγελίες για ξένη παρέμβαση από Κατάρ και Τουρκία με στόχο την επιρροή στην ψήφο των Αράβων.

Υπάρχει αδιέξοδο για τον σχηματισμό κυβέρνησης, με ενδεχόμενο είτε κυβέρνησης εθνικής ενότητας είτε νέων εκλογών.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ κάλεσε για διαβουλεύσεις με ανοικτό πνεύμα και τόνισε την ανάγκη αποφυγής νέων εκλογών. Snapshot powered by AI

Ο κυβερνητικός συνασπισμός του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου διατήρησε το προβάδισμά του στις βουλευτικές εκλογές της Τρίτης στο Ισραήλ, εξασφαλίζοντας 53 έδρες στη νέα Κνεσέτ, έναντι 48 εδρών του συνασπισμού της αντιπολίτευσης που επιδιώκει την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Αυτό προκύπτει από τα επίσημα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (CEC), μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης όλων των ψήφων.

Ωστόσο, καμία από τις δύο παρατάξεις δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών στο 120μελές ισραηλινό Κοινοβούλιο, χωρίς τη στήριξη των αραβικών κομμάτων, τα οποία κατέγραψαν ιστορική επίδοση, συγκεντρώνοντας συνολικά 19 έδρες.

Η ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων συνέπεσε με έρευνα της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ για καταγγελίες περί χρηματοδότησης από ξένους παράγοντες, ενδεχομένως από το Κατάρ και την Τουρκία, με στόχο τον επηρεασμό της συμμετοχής των Αράβων ψηφοφόρων στις εκλογές.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστής Νόαμ Σόλμπεργκ, έδωσε εντολή στον επικεφαλής της Σιν Μπετ, Νταβίντ Ζίνι, να διερευνήσει τις υποψίες για ξένη χρηματοδότηση και παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή διευκρίνισε στη συνέχεια ότι η ακεραιότητα της ψηφοφορίας στα εκλογικά τμήματα είχε διασφαλιστεί.

Η καταμέτρηση που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη περιλάμβανε και τις τελευταίες ψήφους που είχαν κατατεθεί με το ειδικό σύστημα διπλών φακέλων.

Η κατανομή των εδρών - Πρώτο κόμμα το Λικούντ

Το Λικούντ του Νετανιάχου αναδεικνύεται και πάλι μεγαλύτερο κόμμα της Κνεσέτ, εξασφαλίζοντας 27 έδρες.

Η Ενωμένη Τορά του Ιουδαϊσμού και το Οτζμά Γεχουντίτ αναμένεται να καταλάβουν από επτά έδρες, ενώ το κόμμα Θρησκευτικός Σιωνισμός και το Σας από έξι.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις που είχαν μεταδοθεί από τα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα πριν από τις εκλογές προέβλεπαν σημαντικά χαμηλότερη επίδοση για το Λικούντ και περισσότερες έδρες για τα υπόλοιπα κόμματα του συνασπισμού Νετανιάχου.

Η νέα σύνθεση της Κνεσέτ

53 Μπλοκ Νετανιάχου

48 Μπλοκ αντιπολίτευσης

19 Αραβικά κόμματα

Απαιτούνται 61 από τις 120 έδρες για αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης, που περιλαμβάνει τα κόμματα Γιασάρ, Μπιγιάχαντ, Ισραέλ Μπεϊτένου και Δημοκράτες, αναλογούν συνολικά 48 έδρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.

Το Γιασάρ του Γκάντι Αϊζενκοτ καταλαμβάνει 21 έδρες, ενώ το Μπιγιάχαντ, υπό τον πρώην πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ, εξασφαλίζει 12.

Οι Δημοκράτες του Γιαΐρ Γκολάν συγκεντρώνουν οκτώ έδρες και το Ισραέλ Μπεϊτένου του Αβίγκντορ Λίμπερμαν επτά.

Πριν από την εκλογική αναμέτρηση, οι περισσότερες τηλεοπτικές δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα στον συνασπισμό της αντιπολίτευσης, ενώ το Γιασάρ εμφανιζόταν ως το πιθανότερο πρώτο κόμμα.

Τα μικρότερα δεξιά κόμματα που κινούνταν κοντά στο εκλογικό όριο, το «Λαός του Ισραήλ» του Οφέρ Βίντερ και το κόμμα «Έφεδροι - Οικονομία» του Γιοάζ Χέντελ, δεν κατάφεραν να υπερβούν το απαιτούμενο ποσοστό του 3,25%.

Στο στρατόπεδο των αραβικών κομμάτων, η Κοινή Λίστα εξασφαλίζει 11 έδρες, ενώ το Ραάμ οκτώ.

Ανοικτό το ενδεχόμενο κυβέρνησης εθνικής ενότητας ή νέων εκλογών

Το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή Νετανιάχου και Αϊζενκοτ παραμένει στο τραπέζι.

Ωστόσο, ο Αϊζενκοτ είχε προηγουμένως αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου, ακόμη και στο πλαίσιο συμφωνίας εναλλαγής στην πρωθυπουργία.

Αντίστοιχη στάση έχουν υιοθετήσει και άλλοι ηγέτες της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έχουν αποκλείσει τη συμμετοχή τους σε κυβερνητικό συνασπισμό υπό τον σημερινό πρωθυπουργό.

Το πολιτικό αδιέξοδο θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε νέες εκλογές, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η επίτευξη συμφωνίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τις κοινοβουλευτικές παρατάξεις προτού αποφασίσει σε ποιον θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ κάλεσε την Τετάρτη τους πολιτικούς αρχηγούς να προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με ανοικτό πνεύμα, προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφύγει νέα προσφυγή στις κάλπες.

Παράλληλα, την Πέμπτη ζήτησε πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών για παρέμβαση του Κατάρ στις εκλογές, ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο υπονόμευσης της νομιμοποίησης της εκλογικής διαδικασίας.

Το δίλημμα της αντιπολίτευσης για τα αραβικά κόμματα

Ο Γιαΐρ Γκολάν επρόκειτο να συναντηθεί την Πέμπτη με «τρεις ηγέτες της αντιπολίτευσης», έχοντας ήδη ζητήσει από τα κόμματα που επιδιώκουν την απομάκρυνση του Νετανιάχου να σχηματίσουν κυβέρνηση με τη συμμετοχή των αραβικών κομμάτων.

Από την πλευρά του, ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν επανέλαβε την Πέμπτη ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε κυβέρνηση ούτε με τα αραβικά κόμματα ούτε με τον Νετανιάχου.

Η τοποθέτησή του ήρθε μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία απέφευγε να απαντήσει στις τηλεφωνικές κλήσεις άλλων ηγετών της αντιπολίτευσης.

«Ο μόνος συνασπισμός που θα εξετάζαμε είναι ένας συνασπισμός αποτελούμενος αποκλειστικά από σιωνιστικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του Λικούντ χωρίς τον Μπίμπι [Νετανιάχου]», δήλωσε.

Οι υπόλοιποι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης που επιδιώκουν την αντικατάσταση του Νετανιάχου έχουν επίσης θέσει ως κόκκινη γραμμή τη συμμετοχή αραβικών κομμάτων στην κυβέρνηση.

Υποστηρίζουν ότι, μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, τα συγκεκριμένα κόμματα δεν αποτελούν βιώσιμους κυβερνητικούς εταίρους.

Ο Αϊζενκοτ έχει προτείνει ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης να αναδειχθεί κοινός υποψήφιος για την πρωθυπουργία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί σχετική συμφωνία.

Το σενάριο κυβέρνησης μειοψηφίας

Το πολιτικό αδιέξοδο έχει επαναφέρει στο προσκήνιο και το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία θα μπορούσε να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης στην Κνεσέτ χωρίς να διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία 61 εδρών.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, τα αραβικά κόμματα θα μπορούσαν να συμφωνήσουν να στηρίξουν τον συνασπισμό της αντιπολίτευσης.

Εκπρόσωποί τους έχουν ήδη ζητήσει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια ώστε να αποτραπεί η παραμονή του Νετανιάχου στην εξουσία.

Ωστόσο, οι αντιρρήσεις στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης ως προς την εξάρτηση από τα αραβικά κόμματα καθιστούν δυσκολότερη μια τέτοια διευθέτηση.

Ο Λίμπερμαν είχε απορρίψει δημοσίως αυτό το ενδεχόμενο ακόμη και πριν από τις εκλογές.

Παράλληλα, η πρόσφατη έρευνα της Σιν Μπετ για ενδεχόμενη παρέμβαση του Κατάρ στις εκλογές θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω τις πιθανότητες μιας τέτοιας εξέλιξης.

Έρευνα για πιθανή παρέμβαση Κατάρ και Τουρκίας στις εκλογές

Η έρευνα της Σιν Μπετ προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Λικούντ, το οποίο ζήτησε να μη «συνεργαστεί κανένα σιωνιστικό κόμμα με το Ραάμ και την Κοινή Λίστα».

Παράλληλα, το κόμμα του Νετανιάχου απαίτησε «άμεση δράση, με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους η Σιν Μπετ και η αστυνομία, προκειμένου να διερευνηθούν αυτά τα εγκλήματα».

Το Λικούντ είχε κατηγορήσει ξεχωριστά τα αραβικά κόμματα ότι επιχείρησαν να αλλοιώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα μέσω εκτεταμένης νοθείας, δωροδοκιών, εκφοβισμού και χειραγώγησης των ψηφοδελτίων, ζητώντας άμεση έρευνα από τις αρμόδιες αρχές.

Όλοι οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης ζήτησαν επίσης από τη Σιν Μπετ και τον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής να πραγματοποιήσουν πλήρη και ενδελεχή έρευνα για ενδεχόμενη επιρροή του Κατάρ στην εκλογική διαδικασία.

Ο Αϊζενκοτ δήλωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, προειδοποιώντας παράλληλα για τον κίνδυνο πολιτικοί παράγοντες να εκμεταλλευτούν την υπόθεση προκειμένου να επηρεάσουν την ημερομηνία ορκωμοσίας της 26ης Κνεσέτ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ραάμ, Μανσούρ Αμπάς, χαιρέτισε την απόφαση διεξαγωγής έρευνας, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα του δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση.

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