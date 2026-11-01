Τηλεφώνημα Τραμπ στον Νετανιάχου εν μέσω σχεδιασμών για νέα πλήγματα κατά του Ιράν

Ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει η λογική στην αμερικανική πλευρά, είπε ο Ιρανός ΥΠΕΞ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τηλεφώνημα Τραμπ στον Νετανιάχου εν μέσω σχεδιασμών για νέα πλήγματα κατά του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενώ οι ΗΠΑ ετοιμάζουν στρατιωτικά σχέδια για πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να καταστρέψει έναν ή δύο επιπλέον στόχους στο Ιράν, κάτι που μπορεί να γίνει γρήγορα.
  • Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί τόνισε την ανάγκη για διπλωματία και ελπίζει σε λογική από την αμερικανική πλευρά.
  • Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για στρατιωτική σύγκρουση αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, με τις ένοπλες δυνάμεις της πιο ισχυρές από πριν.
  • Ιρανοί διαπραγματευτές συνεχίζουν τις συνομιλίες στη Ντόχα για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, χωρίς ακόμη τελική απόφαση.
Snapshot powered by AI

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου το πρωί του Σαββάτου την ώρα που πληθαίνουν τα δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ έχουν έτοιμα στρατιωτικά σχέδια για πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το αμερικανικό Κογκρέσο στις 3 Νοεμβρίου.

Η εφημερίδα «Wall Street Journal» έκανε γνωστή την τηλεφωνική συνομιλία, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της συζήτησης. Αργότερα ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Παλμ Μπιτς ότι θα ήθελε να καταστρέψει ένα δύο στόχους ακόμη στο Ιράν. «Πρέπει ακόμα να τακτοποιήσουμε, θα έλεγα, μία ή δύο εγκαταστάσεις, αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε δέκα λεπτά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί είπε ότι ελπίζει να επικρατήσει η λογική στην αμερικανική πλευρά. Για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου ο Ιρανός ΥΠΕΞ ανέφερε: «Καταβάλλουμε προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει λογική από την άλλη πλευρά, ώστε να προτιμηθεί η διπλωματία έναντι άλλων οδών».

Ωστόσο ο Αραγτσί έδειξε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για νέο γύρο στρατιωτικής σύγκρουσης εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. «Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν επίσης μια πολύ σαφή αποστολή και, αντλώντας από τις εμπειρίες των δύο προηγούμενων πολέμων, είναι πολύ ισχυρότερες από πριν», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Παράλληλα Ιρανοί διαπραγματευτές βρέθηκαν στη Ντόχα την Κυριακή προκειμένου να συνεχίζουν τις συνομιλίες με τους μεσολαβητές του Κατάρ, οι οποίες ξεκίνησαν την Παρασκευή. Ο Αραγτσί ανέφερε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται αλλά δεν υπάρχει τελική απόφαση.

Επιπλέον δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές του Ιράν και του Κατάρ είχαν καταρτίσει μια πρόταση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μέσα σε δύο ημέρες από την επίτευξη ενδεχόμενης συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:50ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: 87χρονη παρέδωσε χρήματα και κοσμήματα αξίας 40.000€ σε απατεώνες για δήθεν διαρροή ρεύματος

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Μωρό πέθανε αφού κατάπιε κομμάτι μπαλονιού σε πάρτι Χάλοουιν λίγες μέρες πριν τα πρώτα του γενέθλια

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφώνημα Τραμπ στον Νετανιάχου εν μέσω σχεδιασμών για νέα πλήγματα κατά του Ιράν

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε 64χρονος οδηγός που αναρτούσε βίντεο να τρέχει σε λεωφόρους με πάνω από 290χλμ/ώρα - Δείτε βίντεο από τους επικίνδυνους ελιγμούς

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν βιαζόμαστε για συμφωνία με το Ιράν

17:59ΕΛΛΑΔΑ

«Αφήνουμε τους "καρχαρίες" και πιάνουμε τον Κωστάκη - Αν το έκανε, πολύ καλά έκανε» - Προκαλεί συγγενής του 37χρονου που κατηγορείται ότι έκλεβε χρήματα που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Δρομέας τιμωρήθηκε γιατί έτρεξε Μαραθώνιο με τον 9χρονο γιο του δεμένο πάνω του - Βίντεο

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα έπειτα από ρωσικές επιθέσεις

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για την απάτη μέσω ΜΚΟ: Το «ψάρεμα», τα ψέματα και οι απειλές

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Χάος και ουρές χιλιομέτρων εν μέσω κακοκαιρίας μετά από τροχαίο στο ύψος της Βέροιας - Δείτε βίντεο

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Τα κινεζικά φέρετρα πλήττουν τους Ευρωπαίους κατασκευαστές – Ετοιμάζουν έκκληση στις Βρυξέλλες

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Προσοχή, αντιμετωπίζουμε την κακοκαιρία σαν κακοκαιρία

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ποτάμια οι δρόμοι σε Λήμνο, Κίμωλο. Αγχίαλο από τις ισχυρές βροχοπτώσεις

16:34LIFESTYLE

Βάσω Λασκαράκη: Ο Μελέτης ήταν ο μόνος άνθρωπος που ήξερε τι περνούσα στον χωρισμό μου

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Μαν: Στο νοσοκομείο ο θρύλος του σινεμά -Αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στο πόδι

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Dia de los muertos: Φαντασμαγορικοί εορτασμοί της Ημέρας των Νεκρών - Εικόνες και βίντεο

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Άρτα: Αγωνία για 22χρονο που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημος fitness influencer και αστέρι του OnlyFans, σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανή

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Πώς ξεγελούσαν τους δωρητές με διαφορετικές φωτογραφίες παιδιών

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Αυτοκίνητο κατέληξε σε τοίχο – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:30ΕΘΝΙΚΑ

Ο ναύαρχος Φενέκος απαντά γιατί δεν βυθίστηκε η φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Χάος και ουρές χιλιομέτρων εν μέσω κακοκαιρίας μετά από τροχαίο στο ύψος της Βέροιας - Δείτε βίντεο

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Προσοχή, αντιμετωπίζουμε την κακοκαιρία σαν κακοκαιρία

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

17:59ΕΛΛΑΔΑ

«Αφήνουμε τους "καρχαρίες" και πιάνουμε τον Κωστάκη - Αν το έκανε, πολύ καλά έκανε» - Προκαλεί συγγενής του 37χρονου που κατηγορείται ότι έκλεβε χρήματα που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

14:38ΕΛΛΑΔΑ

«Χρόνια αγγελικά, γιε μου…» -Οι αναρτήσεις για το 19χρονο Ραφαήλ που χάθηκε στην τραγωδία της Ρόδου

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ποτάμια οι δρόμοι σε Λήμνο, Κίμωλο. Αγχίαλο από τις ισχυρές βροχοπτώσεις

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Μωρό πέθανε αφού κατάπιε κομμάτι μπαλονιού σε πάρτι Χάλοουιν λίγες μέρες πριν τα πρώτα του γενέθλια

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Eftychia Project: «Νιώσαμε επιτέλους σπίτι μας» – Η μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων υιοθετημένων στην πατρίδα - Πού πήγαν, ποιους συνάντησαν

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στη στρατόσφαιρα φέρνει ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη – Τι θα γίνει στην Ελλάδα

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Ναταλία Γερμανού για ΜΚΟ: «Εύχομαι να μη δείτε το φως του ήλιου ποτέ»

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου βάσει GFS και ECMWF

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε 64χρονος οδηγός που αναρτούσε βίντεο να τρέχει σε λεωφόρους με πάνω από 290χλμ/ώρα - Δείτε βίντεο από τους επικίνδυνους ελιγμούς

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτή είναι η εξαφανισμένη γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πότε αναρτώνται στο myCAR - Πόσο θα πληρώσετε φέτος

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι φαιδροί ισχυρισμοί ακραίων αλβανικών εθνικιστών για ιλλυρική καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Στρατηγών του και η πραγματικότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ