Τηλεφώνημα Τραμπ στον Νετανιάχου εν μέσω σχεδιασμών για νέα πλήγματα κατά του Ιράν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενώ οι ΗΠΑ ετοιμάζουν στρατιωτικά σχέδια για πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να καταστρέψει έναν ή δύο επιπλέον στόχους στο Ιράν, κάτι που μπορεί να γίνει γρήγορα.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί τόνισε την ανάγκη για διπλωματία και ελπίζει σε λογική από την αμερικανική πλευρά.

Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για στρατιωτική σύγκρουση αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, με τις ένοπλες δυνάμεις της πιο ισχυρές από πριν.

Ιρανοί διαπραγματευτές συνεχίζουν τις συνομιλίες στη Ντόχα για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, χωρίς ακόμη τελική απόφαση. Snapshot powered by AI

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου το πρωί του Σαββάτου την ώρα που πληθαίνουν τα δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ έχουν έτοιμα στρατιωτικά σχέδια για πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το αμερικανικό Κογκρέσο στις 3 Νοεμβρίου.

Η εφημερίδα «Wall Street Journal» έκανε γνωστή την τηλεφωνική συνομιλία, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της συζήτησης. Αργότερα ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Παλμ Μπιτς ότι θα ήθελε να καταστρέψει ένα δύο στόχους ακόμη στο Ιράν. «Πρέπει ακόμα να τακτοποιήσουμε, θα έλεγα, μία ή δύο εγκαταστάσεις, αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε δέκα λεπτά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί είπε ότι ελπίζει να επικρατήσει η λογική στην αμερικανική πλευρά. Για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου ο Ιρανός ΥΠΕΞ ανέφερε: «Καταβάλλουμε προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει λογική από την άλλη πλευρά, ώστε να προτιμηθεί η διπλωματία έναντι άλλων οδών».

Ωστόσο ο Αραγτσί έδειξε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για νέο γύρο στρατιωτικής σύγκρουσης εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. «Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν επίσης μια πολύ σαφή αποστολή και, αντλώντας από τις εμπειρίες των δύο προηγούμενων πολέμων, είναι πολύ ισχυρότερες από πριν», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Παράλληλα Ιρανοί διαπραγματευτές βρέθηκαν στη Ντόχα την Κυριακή προκειμένου να συνεχίζουν τις συνομιλίες με τους μεσολαβητές του Κατάρ, οι οποίες ξεκίνησαν την Παρασκευή. Ο Αραγτσί ανέφερε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται αλλά δεν υπάρχει τελική απόφαση.

Επιπλέον δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές του Ιράν και του Κατάρ είχαν καταρτίσει μια πρόταση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μέσα σε δύο ημέρες από την επίτευξη ενδεχόμενης συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.