Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Γιατί η ψήφος των Λατίνων είναι καθοριστική για τα αποτελέσματα

Οι Λατίνοι ψηφοφόροι φέρνουν τους Ρεπουμπλικανούς αντιμέτωπους με το «χειρότερο σενάριο» στις ενδιάμεσες εκλογές

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Γιατί η ψήφος των Λατίνων είναι καθοριστική για τα αποτελέσματα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η ψήφος των Λατίνων θεωρείται καθοριστική για τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ειδικά στο Τέξας.
  • Η συμμετοχή των Λατίνων ψηφοφόρων αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2022.
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Ενώ οι ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ εξελίσσονται σε κλίμα έντονης πολιτικής αστάθειας, η ψήφος των Λατίνων κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστική για το ποιο κόμμα θα έχει τελικά τον μεγαλύτερο έλεγχο στο Κογκρέσο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Όπως επεσήμανε ειδικός εκλογικών τάσεων στο CNN, στο Τέξας, οι Λατίνοι έχουν αναδειχθεί ίσως στην πιο σημαντική ομάδα ψηφοφόρων «ταλάντευσης» (swing voters) στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, στοιχεία της εταιρείας Catalist, δείχνουν ότι το ποσοστό των Λατίνων στην πρόωρη ψήφο είναι αυξημένο κατά περισσότερες από τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2022, ενώ πάνω από 40% περισσότεροι Λατίνοι ψηφοφόροι έχουν προσέλθει στις κάλπες στο Τέξας. Το ζήτημα είναι ότι φέτος, οι Λατίνοι αναμένεται να δείξουν μέσα από την ψήφο τους τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Τι πυροδότησε την αλλαγή στάσης των Λατίνων

Οι ψηφοφόροι με καταγωγή από χώρες της Λατινικής Αμερικής στήριξαν το 2024 τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο. Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν σημαντικά μετά την εκλογή του.

Η γενικότερη αύξηση του κόστους ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει δυσβάσταχτη, ιδιαίτερα για τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα. Επιπλέον, η αντιμεταναστευτική πολιτική που επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ μέσα από μαζικές απελάσεις έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ψήφου των Αμερικανών.

«Δεν πρόκειται μόνο για τις επιδρομές της ICE (Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ). Δεν είναι μόνο η κακή οικονομία. Πρόκειται για απώλεια εμπιστοσύνης», δήλωσε, σύμφωνα με το CNN, ο Μάικ Μαδρίδ - συνιδρυτής του Lincoln Project - μιας ρεπουμπλικανικής οργάνωσης κατά του Τραμπ.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους ψηφοφόρους

«Όταν αρχίζεις να βλέπεις Λατίνους ψηφοφόρους - ιδίως νεότερους ψηφοφόρους και άτομα με χαμηλή ή μηδενική προδιάθεση συμμετοχής - να εξισώνονται με τα ποσοστά ψήφων των λευκών και των μαύρων, αυτό είναι απλώς πρωτοφανές», είπε, αναφερόμενος σε ομάδες ατόμων που ψηφίζουν σπάνια έως ποτέ.

Σύμφωνα με τον Μαδρίδ, η ψήφος των Αμερικανών φέτος επηρεάζεται ένοτνα από τους εξής παράγοντες:

  • η εμπλοκή των ΗΠΑ σε πληθώρα πολεμικών συγκρούσεων
  • οι φάκελοι Έπσταϊν
  • οι δασμοί στο βόειο κρέας
  • ο αντίκτυπος των εφόδων απέλασης στον κατασκευαστικό κλάδο.

«Αυτή τη στιγμή, οι Ρεπουμπλικάνοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το χειρότερο πιθανό σενάριο στο νότιο Τέξας», τονίζει ο ίδιος.

Στο Τέξας, ο Δημοκρατικός υποψήφιος, Τζέιμς Ταλαρίκο προσπαθεί να κερδίσει μια κρίσιμη έδρα στη Γερουσία για το κόμμα του, όπως δείχνουν τα στοιχεία της πρόωρης ψηφοφορίας.

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