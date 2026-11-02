ΗΠΑ: Θα αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον πρώτο μουσουλμάνο γερουσιαστή; - Οι πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις

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Snapshot Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται πέντε νίκες σε οκτώ κρίσιμες πολιτειακές αναμετρήσεις για να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς.

Ο Αμπντούλ Ελ Σαγέντ στο Μίσιγκαν μπορεί να γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής στην ιστορία των ΗΠΑ, ενώ προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Ο Ρόι Κούπερ στη Βόρεια Καρολίνα και ο Σέροντ Μπράουν στο Οχάιο έχουν προβάδισμα έναντι των Ρεπουμπλικανών αντιπάλων τους.

Η Μέρι Πελτόλα στην Αλάσκα διατηρεί μικρό προβάδισμα, με την εκλογική διαδικασία να είναι περίπλοκη λόγω ειδικού συστήματος κατάταξης υποψηφίων.

Εκτός από τον Ελ Σαγέντ, άλλοι Δημοκρατικοί υποψήφιοι όπως ο Τζος Τούρεκ στην Αϊόβα και ο Άνταμ Χάμιλτον στο Κάνσας διεκδικούν έδρες σε πολιτείες με έντονα αμφίρροπες αναμετρήσεις. Snapshot powered by AI

Οι οκτώ πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ διεξάγονται σε ισάριθμες πολιτείες και αναμένεται να καθορίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει την άνω Βουλή του Κογκρέσου, τη Γερουσία.

Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν σήμερα την πλειοψηφία στη Γερουσία, με 53 έδρες έναντι 47 των Δημοκρατικών και των ανεξάρτητων γερουσιαστών που συνεργάζονται μαζί τους.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι Δημοκρατικοί έχουν σημαντικές δυνατότητες να αποσπάσουν έδρες από τους Ρεπουμπλικανούς σε επτά πολιτείες. Αντίθετα, καλούνται να υπερασπιστούν ουσιαστικά μία μόνο έδρα.

Για να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, οι Δημοκρατικοί χρειάζονται πέντε νίκες σε αυτές τις οκτώ αναμετρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα σημειωθούν μεγάλες εκπλήξεις στις υπόλοιπες πολιτείες.

Η Γερουσία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη νομοθετική διαδικασία, ενώ είναι επίσης αρμόδια για την επικύρωση των σημαντικότερων διορισμών που πραγματοποιεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των οκτώ εκλογικών αναμετρήσεων και των δημοσκοπικών συσχετισμών.

Μίσιγκαν

Αμπντούλ Ελ Σαγέντ (Δημοκρατικοί) – Μάικ Ρότζερς (Ρεπουμπλικανοί)

Μία από τις πιο ιδιαίτερες εκλογικές αναμετρήσεις διεξάγεται στο Μίσιγκαν, όπου ο Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, διεκδικεί την έδρα που κατέχει το κόμμα του απέναντι στον πρώην Ρεπουμπλικανό βουλευτή Μάικ Ρότζερς.

Εάν εκλεγεί, ο Ελ Σαγέντ θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η θρησκευτική του ταυτότητα και οι θέσεις του για το Ισραήλ έχουν βρεθεί στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει φτάσει στο σημείο να τον χαρακτηρίσει «τρομοκράτη», κλιμακώνοντας τις προσωπικές επιθέσεις εναντίον του.

Η αναμέτρηση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λίγο πριν από τις εκλογές, όταν η Χέιλι Στίβενς, η οποία είχε ηττηθεί από τον Ελ Σαγέντ στις εσωκομματικές προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά τη στήριξή της στον αντίπαλό του, Μάικ Ρότζερς.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Ελ Σαγέντ προηγείται με 49,9% έναντι 45,1%.

Βόρεια Καρολίνα

Ρόι Κούπερ (Δημοκρατικοί) - Μάικλ Γουάτλι (Ρεπουμπλικανοί)

Ο πρώην κυβερνήτης Ρόι Κούπερ επιδιώκει να αποσπάσει μία έδρα της Γερουσίας που μέχρι σήμερα κατέχουν οι Ρεπουμπλικανοί. Αντίπαλός του είναι ο πρώην πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών, Μάικλ Γουάτλι, ο οποίος έχει την υποστήριξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κούπερ έχει κερδίσει δύο φορές τις εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας, παρότι ο Τραμπ είχε επικρατήσει εκεί στις προεδρικές αναμετρήσεις.

Ο Κούπερ προηγείται με σαφή διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα το Silver Bulletin, ο μέσος όρος των μετρήσεων διαμορφώνεται σε 52,9% έναντι 42,8%.

Αρκετοί εκλογικοί αναλυτές θεωρούν ήδη τη Βόρεια Καρολίνα ως την πρώτη πιθανή έδρα που θα μπορούσαν να αποσπάσουν οι Δημοκρατικοί από τους Ρεπουμπλικανούς.

Οχάιο

Σέροντ Μπράουν (Δημοκρατικοί) – Τζον Χάστεντ (Ρεπουμπλικανοί)

Ο Δημοκρατικός Σέροντ Μπράουν επιχειρεί να επιστρέψει στη Γερουσία μόλις δύο χρόνια μετά την εκλογική του ήττα.

Αντίπαλός του είναι ο Τζον Χάστεντ, ο οποίος διορίστηκε γερουσιαστής στη θέση του Τζέι Ντι Βανς, όταν ο τελευταίος ανέλαβε την αντιπροεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Μπράουν επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δυσαρέσκεια απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Μια ασυνήθιστη πτυχή της προεκλογικής εκστρατείας είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί επανειλημμένα, κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων, στα σωματικά χαρακτηριστικά του Χάστεντ και ιδιαίτερα στα οπίσθιά του.

Ο Μπράουν προηγείται με 48,4% έναντι 45,3%.

Αλάσκα

Μέρι Πελτόλα (Δημοκρατικοί) – Νταν Σάλιβαν (Ρεπουμπλικανοί)

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν αντιμετωπίζει την πρώην βουλευτή Μέρι Πελτόλα, η οποία είναι γνωστή ως μετριοπαθής Δημοκρατική και εκπρόσωπος των αυτοχθόνων πληθυσμών της Αλάσκας.

Η Πελτόλα φέρει το φινλανδικής προέλευσης επώνυμο του εκλιπόντος συζύγου της.

Η εκλογική αναμέτρηση έχει αποκτήσει μια ασυνήθιστη διάσταση, καθώς υποψήφιος είναι και δεύτερος άνδρας με το όνομα Νταν Σάλιβαν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχουν υποψίες ότι η υποψηφιότητα του δεύτερου Σάλιβαν αποσκοπεί στην αφαίρεση ψήφων από τον εν ενεργεία γερουσιαστή.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κινήσει δικαστική διαδικασία με στόχο την ακύρωση του εκλογικού αποτελέσματος, εφόσον η συγκεκριμένη υπόθεση επηρεάσει την ψηφοφορία.

Η Πελτόλα διατηρεί μικρό προβάδισμα, με 47,6% έναντι 45,1%, σύμφωνα με το Silver Bulletin.

Στην Αλάσκα εφαρμόζεται ένα ιδιαίτερο εκλογικό σύστημα κατάταξης υποψηφίων και μεταφοράς ψήφων, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την πρόβλεψη του τελικού αποτελέσματος.

Μέιν

Τρόι Τζάκσον (Δημοκρατικοί) – Σούζαν Κόλινς (Ρεπουμπλικανοί)

Η Ρεπουμπλικανή Σούζαν Κόλινς, η οποία έχει υπηρετήσει πέντε θητείες στη Γερουσία, υπερασπίζεται την έδρα της σε μια πολιτεία όπου η υποψήφια των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις, επικράτησε στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η Κόλινς έχει οικοδομήσει τη δημόσια εικόνα της ως μετριοπαθής Ρεπουμπλικανή. Ωστόσο, ο Δημοκρατικός αντίπαλός της, Τρόι Τζάκσον, της ασκεί κριτική για τη στήριξή της προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται προβάδισμα του Τζάκσον με 50% έναντι 46,4%.

Τέξας

Τζέιμς Ταλαρίκο (Δημοκρατικοί) – Κεν Πάξτον (Ρεπουμπλικανοί)

Οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να βάλουν τέλος σε μια σειρά εκλογικών ηττών που διαρκεί περισσότερο από 30 χρόνια στις πολιτειακές εκλογές του Τέξας.

Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Κεν Πάξτον, μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα των Ρεπουμπλικανών, αντιμετωπίζει τον νεαρό Δημοκρατικό πολιτειακό βουλευτή Τζέιμς Ταλαρίκο.

Η προεκλογική εκστρατεία χαρακτηρίζεται από τεράστιες δαπάνες, με τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ να αποτελεί τον σημαντικότερο οικονομικό υποστηρικτή του Πάξτον.

Σύμφωνα με τον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων, ο Ταλαρίκο συγκεντρώνει 49,2%, έναντι 45,9% του Πάξτον.

Αϊόβα

Τζος Τούρεκ (Δημοκρατικοί) – Άσλεϊ Χίνσον (Ρεπουμπλικανοί)

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άσλεϊ Χίνσον και ο Δημοκρατικός πολιτειακός βουλευτής Τζος Τούρεκ διεκδικούν μια έδρα της Γερουσίας που κατείχαν προηγουμένως οι Ρεπουμπλικανοί και η οποία μένει πλέον κενή.

Ο Τούρεκ είναι παραολυμπιονίκης της καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο. Στην προεκλογική του εκστρατεία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απλοί Αμερικανοί.

Στην Αϊόβα, μια πολιτεία με έντονο αγροτικό χαρακτήρα, οι επιπτώσεις της οικονομικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν κεντρικό θέμα της εκλογικής αντιπαράθεσης.

Η μάχη είναι ουσιαστικά αμφίρροπη, με τον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων να διαμορφώνεται σε 47,3% έναντι 46,4%.

Κάνσας

Άνταμ Χάμιλτον (Δημοκρατικοί) – Ρότζερ Μάρσαλ (Ρεπουμπλικανοί)

Το Κάνσας δεν έχει εκλέξει Δημοκρατικό στη Γερουσία εδώ και 94 χρόνια. Ωστόσο, ο μεθοδιστής πάστορας Άνταμ Χάμιλτον επιχειρεί να ανατρέψει αυτή τη μακρόχρονη παράδοση, διεκδικώντας την έδρα του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ.

Ο Χάμιλτον έχει επιδιώξει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως Δημοκρατικό με ανεξάρτητη πολιτική σκέψη, προσπαθώντας να προσελκύσει και ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών.

Από την πλευρά του, ο Μάρσαλ, ο οποίος έχει εργαστεί ως γιατρός, έχει βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων επειδή είχε προσφύγει δικαστικά εναντίον ασθενών του για ανεξόφλητους λογαριασμούς.

Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων διαμορφώνεται σε 49,3% έναντι 46,1%.

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