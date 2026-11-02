Αμερικανικές εκλογές: Οι 11 έδρες της Γερουσίας με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αλλάξουν χέρια

Snapshot Οι Δημοκρατικοί έχουν σημαντικές πιθανότητες να κερδίσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία, με 11 αμφίρροπες έδρες σε πολιτείες παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικάνων.

Στη Βόρεια Καρολίνα, ο Δημοκρατικός Ρόι Κούπερ προηγείται με 14 μονάδες και μπορεί να κερδίσει για πρώτη φορά από το 2008.

Στο Οχάιο, ο πρώην γερουσιαστής Σέροντ Μπράουν προηγείται κατά 5 μονάδες του Ρεπουμπλικάνου Τζον Χάστεντ.

Στο Τέξας, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ισοπαλία μεταξύ του Δημοκρατικού Τζέιμς Ταλαρίκο και του Ρεπουμπλικάνου Κεν Πάξτον.

Στη Νότια Καρολίνα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ισοπαλία μεταξύ των υποψηφίων Ντάρλιν Γκράχαμ (Ρεπουμπλικανοί) και Άννι Άντριους (Δημοκρατικοί). Snapshot powered by AI

Την παραμονή των εκλογών, οι Δημοκρατικοί φαίνεται να βρίσκονται πολύ κοντά στην κατάκτηση της πλειοψηφίας στη Γερουσία. Πολλές από τις έδρες που διακυβεύονται, όμως, βρίσκονται σε πολιτείες όπου είναι παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικάνων και εκεί θα δοθεί μάχη.

Οι 11 λεγόμενες «battle states» όπου το αποτέλεσμα είναι αμφίρροπο σύμφωνα με το CNN:

1. Βόρεια Καρολίνα

Η Βόρεια Καρολίνα είναι η έδρα της Γερουσίας που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αλλάξει χέρια την Τρίτη, με τους Δημοκρατικούς να φαίνονται σε θέση να κερδίσουν την πρώτη τους εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στην πολιτεία αυτή από το 2008. Ο Δημοκρατικός Ρόι Κούπερ, πρώην κυβερνήτης της πολιτείας, προηγείται του υποψηφίου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Μάικλ Γουάτλι κατά 14 μονάδες μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων, σύμφωνα με μια τελική δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου High Point/YouGov.

2. Οχάιο

Ο μέσος όρος που δίνει μέτρηση του CNN δείχνει ότι ο πρώην γερουσιαστής Σέροντ Μπράουν προηγείται του γερουσιαστή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Τζον Χάστεντ κατά 5 μονάδες, με 50% έναντι 45%.

3. Τέξας

Το Τέξας δεν έχει εκλέξει Δημοκρατικό σε επίπεδο πολιτείας εδώ και 32 χρόνια. Δημοσκόπηση του CNN δεν δείχνει κανέναν σαφή προβάδισμα στον αγώνα μεταξύ του Δημοκρατικού Τζέιμς Ταλαρίκο και του Ρεπουμπλικάνου Κεν Πάξτον.

4. Μέιν

Μία ημέρα πριν τις εκλογές, ο μέσος όρος της έρευνας του CNN δείχνει τον Δημοκρατικό Τρόι Τζάκσον να προηγείται της γερουσιαστής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Σούζαν Κόλινς κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες με 50% έναντι 46%.

5. Αλάσκα

Μια δημοσκόπηση των New York Times δεν έδειξε σαφές προβάδισμα. Η υποψήφια των Δημοκρατικών Μέρι Πελτόλα συγκεντρώνει 48% έναντι 46% του Ρεπουμπλικάνου ερουσιαστή Σάλιβαν.

6. Κάνσας

Η δημοσκόπηση των ΝΥΤ δείχνει ότι έδειξε τον Δημοκρατικό Άνταμ Χάμιλτον να προηγείται του Ρεπουμπλικάνου Ρότζερ Μάρσαλ με 49% έναντι 44%.

7. Άιοβα

Το CNN δίνει στον Δημοκρατικό Τζος Τούρεκ 46% και 45% στην υποψήφια των Ρεπουμπλικάνων, Άσλεϊ Χίνσον

8. Μίσιγκαν

Το Μίσιγκαν υποχωρεί κατά δύο θέσεις, καθώς νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ο Δημοκρατικός Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ ενδέχεται να έχει το πλεονέκτημα έναντι του πρώην βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Μάικ Ρότζερς

9. Νιού Χάμσαϊρ

Ο Δημοκρατικός υποφήψιος και Έλληνας ομογενής Κρις Πάπας φαίνεται να βρίσκεται σε πιο σταθερή θέση έναντι του πρώην γερουσιαστή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Τζον Σανούνου. Μια δημοσκόπηση του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου του Νιου Χάμσαϊρ έδειξε ότι ο Πάππας προηγείται κατά 12 μονάδες έναντι του Σανούνου μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων της πολιτείας.

10. Νότια Καρολίνα

Η Νότια Καρολίνα περιλαμβάνεται για πρώτη φορά σε αυτή τη λίστα. Η δημοσκόπηση των ΝΥΤ δείχνει ισοπαλία μεταξύ της Ντάρλιν Γκράχαμ των Ρεπουμπλικάνων και της Άννι Άντριους των Δημοκρατικών.

11. Τζόρτζια

Ο γερουσιαστής Τζον Όσοφ διεξήγαγε μια δυναμική προεκλογική εκστρατεία και προηγείται δημοσκοπικά του Ρεπουμπλικάνου Μάικ Κόλινς.