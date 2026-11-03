Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικανοί χάνουν τις ψήφους των GenZ ανδρών

Snapshot Οι νεαροί άνδρες των ΗΠΑ μειώνουν τη στήριξή τους προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μετά την απογοήτευσή τους από τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι οικονομικές πιέσεις και η δυσαρέσκεια για τη συμμετοχή των ΗΠΑ στους πολέμους επηρεάζουν αρνητικά την υποστήριξη προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Snapshot powered by AI

Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν πως μία πληθώρα κοινωνικών ομάδων δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ – και σκοπεύουν να το εκφράσουν μέσα από την ψήφο τους στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές.

Οι νεαρής ηλικίας ψηφοφόροι των ΗΠΑ, ωστόσο, ιδιαίτερα οι άνδρες, εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό μεταμέλειας όσον αφορά στη στήριξη που είχαν επιδείξει στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο στις προηγούμενες εκλογές.

«Νόμιζα πως η κυβέρνηση θα έδινε έμφαση στη βελτίωση της οικονομίας και στη δημιουργία πιο προσιτών κατοικιών», δήλωσε στο Christian Science Monitor ο Στίβεν Φίτζεραλντ, ο οποίος στήριξε τον Τραμπ.

«Δεν αισθάνομαι ότι κάνει τη δουλειά που του ανέθεσα με την ψήφο μου», είπε, δηλώνοντας ότι μετάνιωσε την επιλογή του.

Μειώνεται η στήριξη των GenZ ανδρών στους Ρεπουμπλικάνους

Οικονομικά πιεσμένοι και ανήσυχοι για έναν ακόμη παρατεταμένο πόλεμο στο εξωτερικό, ψηφοφόροι από κάθε υπόβαθρο και ηλικία δηλώνουν στους δημοσκόπους δυσαρεστημένοι με τις πολιτικές του Τραμπ.

Ο κ. Τραμπ είχε κερδίσει το 55% των ανδρών ψηφοφόρων ηλικίας 18 έως 29 ετών πριν από δύο χρόνια, τροφοδοτώντας την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο και εκπλήσσοντας τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι ιστορικά κέρδιζαν τις νεότερες ηλικίες.

Τώρα, πολλαπλές έρευνες υποδεικνύουν ότι πολλοί από αυτούς τους ίδιους νέους άνδρες απομακρύνονται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Μόλις το 49% των νέων που ψήφισαν τον Τραμπ στις τελευταίες, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Pew Research Center.

Μια έρευνα σε άνδρες της Gen Z νωρίτερα αυτό το φθινόπωρο διαπίστωσε ότι, ανάμεσα σε εκείνους που ήταν πιο πιθανό να ψηφίσουν, οι Δημοκρατικοί είχαν προβάδισμα 17 μονάδων.

«Οι νέοι άνδρες ψήφισαν τον Τραμπ (το 2024) επειδή θεωρούσαν ότι θα ήταν καλύτερος για τις οικονομικές τους προοπτικές», λέει ο Τζον Ντέλα Βόλπε, διευθυντής δημοσκοπήσεων στο Ινστιτούτο Πολιτικής της Σχολής Κένεντι του Χάρβαρντ.

«Ορισμένοι από αυτούς τους νέους θα συνεχίσουν να ψηφίζουν υποψηφίους που ευθυγραμμίζονται με τον Τραμπ και Ρεπουμπλικάνους. Αλλά σαφώς όχι τόσοι πολλοί. Άλλοι μπορεί να μετακινηθούν στους Δημοκρατικούς και άλλοι θα προτιμήσουν την αποχή».

Λιγότεροι νέοι θα ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές

Οι νέοι γενικά τείνουν να ψηφίζουν σε χαμηλότερα ποσοστά, αλλά υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι η συμμετοχή τους σε αυτές τις εκλογές θα μπορούσε να είναι χαμηλότερη από ότι συνήθως.

Δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Πολιτικής του Χάρβαρντ που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα διαπίστωσε ότι μόλις το ένα τρίτο περίπου των Ρεπουμπλικάνων ηλικίας 18-29 ετών δηλώνει ότι σίγουρα θα ψηφίσει στις ενδιάμεσες εκλογές, σε σύγκριση με το 46% που σχεδίαζε να ψηφίσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

Στην προεκλογική εκστρατεία, ο κ. Τραμπ υποσχέθηκε να τερματίσει τους «παντοτινούς πολέμους», να μειώσει το κόστος ζωής και να ενισχύσει την ενεργειακή ανεξαρτησία, όλα στο όνομα του «Η Αμερική Πρώτα» (MAGA).

Ήταν ένα μήνυμα που προσέλκυσε έντονα τους MAGA άνδρες της Gen Z.

«Φανταστείτε πώς θα ήταν η χώρα αν δαπανούσαμε 300 δισεκατομμύρια δολάρια για τον αμερικανικό λαό, τη μεσαία και την κατώτερη τάξη, αντί να τα στέλνουμε στο εξωτερικό», λέει ο Φιτζέραλντ. «Βλέπω ανθρώπους να παλεύουν καθημερινά».

Οι Δημοκρατικοί συσπειρώνουν τους δυσαρεστημένους υποψήφιους

Το 2024, οι άνδρες της Gen Z που ψήφισαν την πρώην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις ήταν επίσης γενικά πιο υποστηρικτικοί στις εξωτερικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τα exit polls.

Αντίθετα, οι νεότεροι άνδρες που ψήφισαν τον Τραμπ ήθελαν συχνά μια πιο απομονωτική εξωτερική πολιτική, σημειώνει ο κ. Σάμπγκιρ.

Για αυτούς τους ψηφοφόρους, ο πόλεμος στο Ιράν «πρόδωσε» αυτό το όραμα.

Η παροχή στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ είναι ένα ζήτημα που δυσαρεστεί τους νέους ψηφοφόρους, δεξιών αλλά και αριστερών αντιλήψεων.

Ορισμένοι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι το κόμμα τους έχει την ευκαιρία να κερδίσει ξανά τους νεότερους άνδρες όχι μόνο σε αυτές τις εκλογές, αλλά και το 2028 – αρκεί να μην την σπαταλήσει.

«Πιστεύω ότι θα μας δώσουν μια ευκαιρία αυτή τη φορά, αλλά πρέπει πραγματικά να αξιοποιήσουμε την εξουσία που μας δίνουν», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρούμπεν Γκαλέγκο από την Αριζόνα, μετά την συμμετοχή του σε πάνελ νωρίτερα αυτό το μήνα στην Ουάσινγκτον σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνδρες.

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