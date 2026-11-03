Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικανοί χάνουν τις ψήφους των GenZ ανδρών

Οι οικονομικές πιέσεις και η συμμετοχή των ΗΠΑ στους πολέμους επηρεάζουν την ψήφο τους 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικανοί χάνουν τις ψήφους των GenZ ανδρών
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι νεαροί άνδρες των ΗΠΑ μειώνουν τη στήριξή τους προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μετά την απογοήτευσή τους από τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Οι οικονομικές πιέσεις και η δυσαρέσκεια για τη συμμετοχή των ΗΠΑ στους πολέμους επηρεάζουν αρνητικά την υποστήριξη προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
Snapshot powered by AI

Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν πως μία πληθώρα κοινωνικών ομάδων δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ – και σκοπεύουν να το εκφράσουν μέσα από την ψήφο τους στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές.

Οι νεαρής ηλικίας ψηφοφόροι των ΗΠΑ, ωστόσο, ιδιαίτερα οι άνδρες, εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό μεταμέλειας όσον αφορά στη στήριξη που είχαν επιδείξει στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο στις προηγούμενες εκλογές.

«Νόμιζα πως η κυβέρνηση θα έδινε έμφαση στη βελτίωση της οικονομίας και στη δημιουργία πιο προσιτών κατοικιών», δήλωσε στο Christian Science Monitor ο Στίβεν Φίτζεραλντ, ο οποίος στήριξε τον Τραμπ.

«Δεν αισθάνομαι ότι κάνει τη δουλειά που του ανέθεσα με την ψήφο μου», είπε, δηλώνοντας ότι μετάνιωσε την επιλογή του.

Μειώνεται η στήριξη των GenZ ανδρών στους Ρεπουμπλικάνους

Οικονομικά πιεσμένοι και ανήσυχοι για έναν ακόμη παρατεταμένο πόλεμο στο εξωτερικό, ψηφοφόροι από κάθε υπόβαθρο και ηλικία δηλώνουν στους δημοσκόπους δυσαρεστημένοι με τις πολιτικές του Τραμπ.

Ο κ. Τραμπ είχε κερδίσει το 55% των ανδρών ψηφοφόρων ηλικίας 18 έως 29 ετών πριν από δύο χρόνια, τροφοδοτώντας την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο και εκπλήσσοντας τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι ιστορικά κέρδιζαν τις νεότερες ηλικίες.

Τώρα, πολλαπλές έρευνες υποδεικνύουν ότι πολλοί από αυτούς τους ίδιους νέους άνδρες απομακρύνονται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Μόλις το 49% των νέων που ψήφισαν τον Τραμπ στις τελευταίες, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Pew Research Center.

Μια έρευνα σε άνδρες της Gen Z νωρίτερα αυτό το φθινόπωρο διαπίστωσε ότι, ανάμεσα σε εκείνους που ήταν πιο πιθανό να ψηφίσουν, οι Δημοκρατικοί είχαν προβάδισμα 17 μονάδων.

«Οι νέοι άνδρες ψήφισαν τον Τραμπ (το 2024) επειδή θεωρούσαν ότι θα ήταν καλύτερος για τις οικονομικές τους προοπτικές», λέει ο Τζον Ντέλα Βόλπε, διευθυντής δημοσκοπήσεων στο Ινστιτούτο Πολιτικής της Σχολής Κένεντι του Χάρβαρντ.

«Ορισμένοι από αυτούς τους νέους θα συνεχίσουν να ψηφίζουν υποψηφίους που ευθυγραμμίζονται με τον Τραμπ και Ρεπουμπλικάνους. Αλλά σαφώς όχι τόσοι πολλοί. Άλλοι μπορεί να μετακινηθούν στους Δημοκρατικούς και άλλοι θα προτιμήσουν την αποχή».

Λιγότεροι νέοι θα ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές

Οι νέοι γενικά τείνουν να ψηφίζουν σε χαμηλότερα ποσοστά, αλλά υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι η συμμετοχή τους σε αυτές τις εκλογές θα μπορούσε να είναι χαμηλότερη από ότι συνήθως.

Δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Πολιτικής του Χάρβαρντ που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα διαπίστωσε ότι μόλις το ένα τρίτο περίπου των Ρεπουμπλικάνων ηλικίας 18-29 ετών δηλώνει ότι σίγουρα θα ψηφίσει στις ενδιάμεσες εκλογές, σε σύγκριση με το 46% που σχεδίαζε να ψηφίσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

Στην προεκλογική εκστρατεία, ο κ. Τραμπ υποσχέθηκε να τερματίσει τους «παντοτινούς πολέμους», να μειώσει το κόστος ζωής και να ενισχύσει την ενεργειακή ανεξαρτησία, όλα στο όνομα του «Η Αμερική Πρώτα» (MAGA).

Ήταν ένα μήνυμα που προσέλκυσε έντονα τους MAGA άνδρες της Gen Z.

«Φανταστείτε πώς θα ήταν η χώρα αν δαπανούσαμε 300 δισεκατομμύρια δολάρια για τον αμερικανικό λαό, τη μεσαία και την κατώτερη τάξη, αντί να τα στέλνουμε στο εξωτερικό», λέει ο Φιτζέραλντ. «Βλέπω ανθρώπους να παλεύουν καθημερινά».

Οι Δημοκρατικοί συσπειρώνουν τους δυσαρεστημένους υποψήφιους

Το 2024, οι άνδρες της Gen Z που ψήφισαν την πρώην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις ήταν επίσης γενικά πιο υποστηρικτικοί στις εξωτερικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τα exit polls.

Αντίθετα, οι νεότεροι άνδρες που ψήφισαν τον Τραμπ ήθελαν συχνά μια πιο απομονωτική εξωτερική πολιτική, σημειώνει ο κ. Σάμπγκιρ.

Για αυτούς τους ψηφοφόρους, ο πόλεμος στο Ιράν «πρόδωσε» αυτό το όραμα.

Η παροχή στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ είναι ένα ζήτημα που δυσαρεστεί τους νέους ψηφοφόρους, δεξιών αλλά και αριστερών αντιλήψεων.

Ορισμένοι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι το κόμμα τους έχει την ευκαιρία να κερδίσει ξανά τους νεότερους άνδρες όχι μόνο σε αυτές τις εκλογές, αλλά και το 2028 – αρκεί να μην την σπαταλήσει.

«Πιστεύω ότι θα μας δώσουν μια ευκαιρία αυτή τη φορά, αλλά πρέπει πραγματικά να αξιοποιήσουμε την εξουσία που μας δίνουν», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρούμπεν Γκαλέγκο από την Αριζόνα, μετά την συμμετοχή του σε πάνελ νωρίτερα αυτό το μήνα στην Ουάσινγκτον σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνδρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:21ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ στο Ηράκλειο: Ομόφωνα αθώος ο 41χρονος για τη δολοφονία του Κώστα Κουνάλη το 2007

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Λασίθι

14:19LIFESTYLE

«Για πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω πραγματικά ότι με αγαπούν» - Η Έρικα Ελένιακ κάνει «Baywatch» στο OnlyFans με έσοδα σχεδόν 300.000 δολάρια σε τρεις μήνες

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνοτρόφοι: Μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου η τοποθέτηση ηλεκτρονικών βώλων σε μονάδες με περισσότερα από 900 αιγοπρόβατα

14:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. πέντε άτομα για τις επιθέσεις με χειροβομβίδες - Εμπλοκή Αλβανού βαρυποινίτη

14:10ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Αμερικανικές εκλογές: Άνοιξαν οι πρώτες κάλπες στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Πότε θα ξέρουμε τους νικητές; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο επίκεντρο η ταυτότητα των Βλάχων: Η επιστολή του Ρουμανικού Κοινοβουλίου και το ηχηρό «όχι» από την Αθήνα

13:54ΕΛΛΑΔΑ

«Παιδική Χαρά»: Η Μανησιώτη αρνείται το ύψος των ποσών που υπεξαιρέθηκαν – Τα ρίχνει στον Φιρινίδη και ισχυρίζεται πως έχει προβλήματα με τον τζόγο

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Όλα γύρω μου καίγανε - Ήμουν σε μια λίμνη αίματος» κατέθεσε επιζώσα από το δεύτερο βαγόνι

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Τρομακτικό βίντεο προειδοποιεί τον κόσμο για πυρηνική επίθεση - Μην κοιτάτε το φως της έκρηξης

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λιβανάτες: Οικογενειακή τραγωδία πίσω από το διπλό φονικό - Παραδόθηκε ο δράστης

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη ΜΚΟ: Ο διάλογος για τον Οικονομόπουλο, τα ακίνητα των 3.380 ευρώ, τα γιοτ και το στέκι...του Ατζούν

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Τόμας Μαρκλ: Κοντά στην άσκηση δίωξης για παιδική πορνογραφία η αστυνομία των Φιλιππίνων – Έρευνες και στο Μεξικό

13:15ANNOUNCEMENTS

Η Seneca Medical Group επεκτείνει την παρουσία της με νέα κλινική στην Πάτρα

13:11LIFESTYLE

Ντάστιν Χόφμαν: Τα 27 χαστούκια στον «Πρωτάρη» που δεν προβλήθηκαν και ο «σαδισμός» του σκηνοθέτη που σημάδεψε την καριέρα του

13:08MEETING POINT

Οι εκλογές μας… και οι άλλοι

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικανοί χάνουν τις ψήφους των GenZ ανδρών

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Ευθύμης Λέκκας: Το Ρέθυμνο πρέπει να προετοιμαστεί για τσουνάμι

13:01ANNOUNCEMENTS

- The Monday Festival: Οι τράπεζες αναζητούν πάνω από 600 εργαζομένους - Οι ειδικότητες που έχουν ζήτηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στην Ισπανία: Πέθανε ο επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου-λάμψης 

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψώνεται «βαρομετρικό βουνό» στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει μετά την «Agneta»

09:55ΕΥ ΖΗΝ

Καρκίνος στο πάγκρεας: Το δημοφιλές ποτό που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με έρευνες

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% στο 13%

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Λαμία: Ινδός κατέσφαξε δύο συμπατριώτες του - Απειλεί να αυτοκτονήσει ο δράστης

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - Τα ψυγεία σεταρίστηκαν στους 150 βαθμούς Κελσίου κι έκαναν απανωτές αποψύξεις

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Οι νέες εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

11:13ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: «Δεν υπήρχε δόλος» για την εμφάνιση καταδικασμένου με τη Χρυσή Αυγή - Ανακοίνωση για κυρώσεις, «πάγωσε» η εκπομπή

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

05:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

11:15WHAT THE FACT

140 γείτονες βρήκαν λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ: Έφτιαξαν εφαρμογή που εξοικονόμησε 50.000 ευρώ

10:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ: Το σύστημα Λιόλιου στην Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε, ο ρόλος του πρώην προέδρου Μπουρμά, ο μηχανισμός προώθησης φιλικών σωματείων και η στήριξη του περιφερειάρχη Σπανού

06:54ΚΟΣΜΟΣ

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Νέοι διάλογοι πριν την τραγωδία: «Βλέπω διαυγή πάγο, πέφτουμε...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ